Blir du lyckligare av plastikkirurgi? Forskningen ger ett oväntat svar

En lyckad operation kan lämna självkänslan orörd

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Andra forskningsresultat är mindre uppmuntrande. I en forskningsöversikt publicerad 2026 granskades de psykologiska riskerna vid estetisk kirurgi. Många studier visade att patienterna blev mer nöjda med sin kroppsbild efter operationen, men effekterna på den allmänna självkänslan var små eller obefintliga. Depression kunde finnas kvar och i vissa fall förvärras.

En person kan alltså vara uppriktigt nöjd med sin nya näsa eller sina bröst utan att för den skull känna sig tryggare i sig själv. Den skillnaden är lätt att förbise, särskilt när före- och efterbilder får dominera berättelsen om ett lyckat ingrepp. Bilderna visar vad kirurgen har förändrat och säger ingenting allt om patientens relationer, självbild eller psykiska hälsa.

En annan systematisk översikt från 2026, som omfattade 13 studier, fann att psykiska besvär före operationen i flera fall hängde samman med lägre tillfredsställelse efteråt. Resultaten varierade dock mellan studierna och gav inget stöd för att alla patienter med psykiska besvär blir missnöjda.

Bröstimplantat och den förhöjda självmordsrisken

En av de allvarligaste forskningsfrågorna gäller kvinnor som genomgått kosmetisk bröstförstoring. En forskningsöversikt från 2015 identifierade en två till tre gånger högre självmordsrisk bland kvinnor med kosmetiska bröstimplantat. Även en svensk långtidsstudie, där kvinnor med implantat följdes under i genomsnitt nästan 19 år, fann en förhöjd risk jämfört med kvinnor i den allmänna befolkningen.

I den svenska studien var självmordsdödligheten omkring tre gånger högre än förväntat.

Det är givetvis allvarliga siffror, men som kräver en viktig reservation. Forskarna har inte kunnat visa att bröstimplantaten i sig orsakar självmord. En större forskningsöversikt från 2023 underströk också att bevisläget fortfarande är osäkert. Den omfattade studier med sammanlagt över 324 000 kvinnor och pekade på ett möjligt samband, särskilt vid tidigare psykisk ohälsa, men kunde inte fastställa någon orsak.

Dessa siffror säger därför inte att en kvinna som väljer bröstförstoring löper två eller tre gånger högre risk på grund av själva operationen. De visar att det finns en patientgrupp där den psykiska hälsan behöver uppmärksammas betydligt mer.

När spegelbilden aldrig blir tillräckligt bra

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En särskilt svår situation uppstår vid dysmorfofobi, även kallat body dysmorphic disorder (BDD). Det är ett psykiskt tillstånd där personen blir starkt upptagen av upplevda brister i utseendet, ofta sådant som andra knappt lägger märke till. Missnöjet kan ta stor plats i vardagen och leda till att personen ständigt granskar, döljer eller försöker förändra det som upplevs som fel.

En forskningsöversikt från 2024 visar att BDD förekommer i relativt hög utsträckning bland personer som söker estetisk eller rekonstruktiv plastikkirurgi. Tillståndet kan påverka hur patienten upplever resultatet, även när operationen tekniskt sett har lyckats.

Kirurgi är ingen etablerad behandling för själva dysmorfofobin. Däremot finns forskning som visar att psykologisk behandling, särskilt kognitiv beteendeterapi, kan minska symtomen. En metaanalys av 15 randomiserade studier med sammanlagt 905 deltagare fann förbättringar av både BDD-symtom, ångest och depression efter psykologisk behandling.

Skönhetsreklamen får kritik i Sverige

Frågan om förväntningar har också en kommersiell sida.

I juni 2026 konstaterade Konsumentverket att många företag som marknadsför estetiska operationer och injektionsbehandlingar fortfarande bryter mot reglerna. Myndigheten pekade särskilt på förskönande reklam och att viktig information om risker ibland kommer för sent.

Konsumentverkets granskning visade också att unga kvinnor är särskilt utsatta för marknadsföringen i sociala medier. Myndigheten lämnade därför över frågan om ytterligare reglering till regeringen.

I Sverige gäller sedan 2021 särskilda regler för estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Bland annat måste patienten vara minst 18 år, och kirurgiska ingrepp omfattas av en betänketid på minst sju dagar innan samtycke får lämnas.

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