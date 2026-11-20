Flyttade på sonen – tog extern vd

Modekedjan gick igenom en period av förluster mellan 2016 och 2018, fyra år efter att Isak Andic hade utsett sin son till vice vd för bolaget.

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Krisen tvingade Mango-grundaren att söka hjälp utifrån. Han utsåg Toni Ruiz till vd 2018, och sonen Jonathan kom aldrig att efterträda sin far vid rodret för företaget.

I sitt uttalande inför domaren hävdade Andic att hans personliga och yrkesmässiga relation till fadern alltid hade varit ”god, präglad av kvalitet och intensitet”.

Domstolen menar att denna beskrivning inte fångar relationens ”fulla utveckling”, då det sedan 2015 hade förekommit ”intensiva konfrontationer”.

Jonathan Andic kände sig ”föraktad och berövad sin fars erkännande”, medan fadern menade att han blev ”illa behandlad och mött med bristande respekt” av sin son, skriver Efe.

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Ville bli utköpt av fadern

I början av 2024 krävde Jonathan Andic ”full ekonomisk självständighet” och tillskrev fadern en ”betydande del” av sitt lidande.

Det ledde till ett förlopp med en terapeut, benämnd Julia L, i centrum. Hon ska ha förespråkat ett förskott på arv som en åtgärd för att förbättra relationen mellan far och son.

Okej, sade Jonathan Andic och kom fram till att ett årligt underhåll på fyra miljoner euro, kapital för egna investeringar och projekt, en ägarandel i företaget, fastigheter samt andra förmåner, skulle kunna få honom att bli sams med pappa.

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Redan 2003 öppnade modekedjan Mango butik i Stockholm. Nu skakas kedjan av att arvtagaren Jonathan Andic är misstänkt kring sin faders död. (Foto: Jurek Holzer /TT)

Tänkte avlägsna honom permanent

Isak Andic gick med på att göra vissa förskottsbetalningar även om han senare medgav att vissa av sonens krav var ”oskäliga”.

Till följd av detta arbetade Julia L mellan oktober och november 2024 för att hjälpa Jonathan att ”lära sig leva efter sina tillgångar”.

Parallellt planerade fadern och Mango-grundaren, tillsammans med terapeuten och utan sonens vetskap, att avlägsna honom permanent från modekedjan.

Fadern bad Julia L att övertala Jonathan till ett sabbatsår, varpå sonen föreslog en resa på tu man hand, en far-och-son-utfärd.

Det blev en vandring i bergsmassivet Montserrat nära Barcelona, vilken slutade med att fadern, Isak Andic, föll 100-150 meter utför ett stup och, naturligtvis, avled.

Dödsfallet utreddes inledningsvis som en olycka men sonen blev längs vägen misstänkt och greps i maj i år av polisen, men är nu alltså fri mot borgen.

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