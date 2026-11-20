”Mycket stora belopp”

FI kunde kartlägga omfattningen via information man samlade in från cirka 200 finansiella institut. Avsikten var att få en tydligare bild av hur finansiella företag kan stoppa investeringsbedrägerier.

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”Det handlar om mycket stora belopp som försvinner från konsumenters besparingar och i stället finansierar den kriminella ekonomin. Bedragarna agerar snabbt och systematiskt”, konstaterade Jimmy Kvarnström då.

”Det ställer höga krav på företagen att ha god kunskap om hur investeringsbedrägerier går till och hur omfattande de är, samt ha arbetssätt som gör att de kan ligga steget före bedragarna för skydda sina kunder.”

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”De har en nyckelroll”

De 1,5 miljarder kronor man då kartlade i investeringsbedrägerier fördelade sig på olika typer av bedrägerier.

830 miljoner kronor var bekräftade investeringsbedrägerier och 620 miljoner misstänkta sådana.

”Banker och andra finansiella aktörer har en nyckelroll. Det betyder att de ska ha system och arbetssätt som kan bidra till att misstänkta beteenden identifieras i ett tidigt skede”, slog Jimmy Kvarnström fast.

”Finansinspektionen förväntar sig att företagen säkerställer att övervakning, interna rutiner och eskalering fungerar i praktiken inte bara på pappret.”

Många finansiella företag beskriver likartade förlopp. Bedrägerierna börjar ofta med att en person kontaktas via telefon eller på sociala medier för att sedan lockas till att investera, till exempel i kryptotillgångar.

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De investeringsbedrägerier som sker leder till stora skador för enskilda, konstaterar FI som i förra kartläggning fann att svenskar lurats på 1,5 miljarder. (Foto: Pressbild)

Löften om snabb avkastning

I flera fall uppger instituten att den utsatta uppmanas att föra över pengar till konton i utlandet. Uppläggen bygger ofta på stress, manipulation och löften om snabb avkastning.

”Bedragarna arbetar systematiskt med att bygga förtroende, skapa tidspress och påverka människor att fatta förhastade beslut. Det understryker vikten av både robusta kontrollrutiner hos företagen och ökad vaksamhet hos konsumenterna”, var Jimmy Kvarnströms analys.

I totalsiffran på 1,5 miljarder inkluderades även så kallade pump and dump-bedrägerier, en typ av investeringsbedrägeri som FI tidigare har uppmärksammat.

De bedrägerierna går förenklat ut på att bedragare försöker driva upp priset i en aktie för att sedan sälja och lämna andra med förluster.

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