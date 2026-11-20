Finansinspektionen ska granska investeringsbedrägerier. En tidigare kontroll visade att svenskar lurats på 1,5 miljarder kronor.
Investeringsbedrägerier: Svenskar blåsta på 1,5 miljarder
Bedragare använder alltmer avancerade metoder för att lura konsumenter och företag, konstaterar Finansinspektionen.
Nu ska man förstärka det brottsförebyggande arbetet genom att kartlägger hur 170 finansiella företag arbetar för att upptäcka och motverka investeringsbedrägerier.
Finansinspektionens varning: Bedragarnas nya metoder. Dagens PS
”Stora skador för enskilda”
”Investeringsbedrägerier orsakar stora skador för enskilda och riskerar att undergräva förtroendet för finansmarknaden”, säger Jimmy Kvarnström på Finansinspektionen.
”Finansiella företag har en viktig roll i att upptäcka och motverka bedrägerier. Vi vill nu undersöka hur företagen tar det ansvaret och var det finns behov av förbättringar”, tillägger han.
Frågorna till företagen rör bland annat hur de motverkar investeringsbedrägerier, vilka rutiner de har för att upptäcka och rapportera misstänkta händelser samt hur de granskar samarbetspartner utifrån risken för bedrägerier.
Finansinspektionen gjorde 2025 en liknande undersökning. Den visade att svenska konsumenter under året lurats på nästan 1,5 miljarder kronor i investeringsbedrägerier av olika slag.
62 miljarder kronor: Svenska bankernas vinst första halvåret. Dagens PS
”Mycket stora belopp”
FI kunde kartlägga omfattningen via information man samlade in från cirka 200 finansiella institut. Avsikten var att få en tydligare bild av hur finansiella företag kan stoppa investeringsbedrägerier.
”Det handlar om mycket stora belopp som försvinner från konsumenters besparingar och i stället finansierar den kriminella ekonomin. Bedragarna agerar snabbt och systematiskt”, konstaterade Jimmy Kvarnström då.
”Det ställer höga krav på företagen att ha god kunskap om hur investeringsbedrägerier går till och hur omfattande de är, samt ha arbetssätt som gör att de kan ligga steget före bedragarna för skydda sina kunder.”
Nu är bedragarna så många att de inte får plats. Dagens PS
”De har en nyckelroll”
De 1,5 miljarder kronor man då kartlade i investeringsbedrägerier fördelade sig på olika typer av bedrägerier.
830 miljoner kronor var bekräftade investeringsbedrägerier och 620 miljoner misstänkta sådana.
”Banker och andra finansiella aktörer har en nyckelroll. Det betyder att de ska ha system och arbetssätt som kan bidra till att misstänkta beteenden identifieras i ett tidigt skede”, slog Jimmy Kvarnström fast.
”Finansinspektionen förväntar sig att företagen säkerställer att övervakning, interna rutiner och eskalering fungerar i praktiken inte bara på pappret.”
Många finansiella företag beskriver likartade förlopp. Bedrägerierna börjar ofta med att en person kontaktas via telefon eller på sociala medier för att sedan lockas till att investera, till exempel i kryptotillgångar.
Ny rapport: Svenska män fortsätter undvika föräldraledigt. Dagens PS
Löften om snabb avkastning
I flera fall uppger instituten att den utsatta uppmanas att föra över pengar till konton i utlandet. Uppläggen bygger ofta på stress, manipulation och löften om snabb avkastning.
”Bedragarna arbetar systematiskt med att bygga förtroende, skapa tidspress och påverka människor att fatta förhastade beslut. Det understryker vikten av både robusta kontrollrutiner hos företagen och ökad vaksamhet hos konsumenterna”, var Jimmy Kvarnströms analys.
I totalsiffran på 1,5 miljarder inkluderades även så kallade pump and dump-bedrägerier, en typ av investeringsbedrägeri som FI tidigare har uppmärksammat.
De bedrägerierna går förenklat ut på att bedragare försöker driva upp priset i en aktie för att sedan sälja och lämna andra med förluster.
Svensk fängelsechef utreds för mutbrott. Dagens PS