Miljötipset: ”Titta i garderoben”

Black Week är en intensiv köpperiod där över hälften av svenskarna planerar att handla och bland varorna som är allra mest populära finns kläder och skor, skriver kommunen.

Man påpekar att förutom varorna tillkommer ”alla plastförpackningar som klickas hem”.

”Ett oväntat sätt att minska sitt plastavfall är faktiskt att titta i garderoben. När många erbjudanden handlar om att köpa nytt vill vi erbjuda något annat”, säger Elina Järkil som är processledare i arbetet med att minska göteborgarnas avfall.

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Skräddare utför gratisarbete

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Utifrån allt detta erbjuder nu Göteborgs stad ”Hemlagat”, initiativet där cyklande skräddare hjälpa göteborgare kostnadsfritt och hemma hos dem, med att laga, ändra och förnya kläder.

Satsningen sker 23-29 november och skräddarna kan bokas på www.goteborg.se/hemlagat

Kommunal agent beväpnad med symaskin. Under Black Week erbjuder Göteborg skräddare som gör hembesök och arbetar gratis. (Foto: Återanvänt från Göteborgs stad)

42 procent mer textilier

På 25 år har svenskarnas textilkonsumtion ökat med 42 procent till 15,2 kilo per person och år och textilindustrin står för cirka 2–8 procent av de globala växthusgasutsläppen, hävdar kommunen.

Samtidigt används många plagg bara ett fåtal gånger innan de hamnar längst in i garderoben eller slängs. Genom att använda kläder längre kan både avfallsmängderna och behovet av nyproduktion minska, skriver kommunen.

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Rabatter på att inte köpa nytt

För att få fler att göra det till en vana att låta en skräddare ändra på kläderna har 15 skräddare i Göteborg, inom ramen för kampanjen, gått samman och erbjuder olika rabatter under Black Week på att inte köpa nytt.

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”Målet är att minska avfallet med 30 procent och halvera plastavfallet till 2030 jämfört med 2020”, säger Elina Järkil.

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