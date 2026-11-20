Mehic betonar att beloppet är värdet av den förlorade arbetstiden och inte ska läsas som förlorad BNP, eftersom en del arbete tas igen senare eller görs av kollegor. Räknas även den produktion med som går förlorad när kollegor lägger undan egna uppgifter för att rycka in, hamnar notan på 675–810 miljarder euro.

Svenska anställda är sjuka 3,2 veckor om året, eller 16 arbetsdagar. Eurostat anger de svenska lönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter till 3 111 miljarder kronor 2025, och med Mehics metod motsvarar frånvaron 199 miljarder kronor om året.

Norrmännen är borta 29 dagar om året

En norsk anställd är sjuk 5,7 veckor eller 29 arbetsdagar om året. Det är nästan dubbelt så mycket som snittet i EU och 13 dagar mer än i Sverige. Lägst ligger Grekland, där en anställd är borta en enda dag om året. Enligt Nav, Norges motsvarighet till Försäkringskassan, nådde den norska frånvaron 2024 sin högsta nivå på 15 år, och efter en nedgång 2025 har den ökat igen i år.

Land Sjukveckor per år Arbetsdagar Värde av förlorad arbetstid, miljarder euro Norge 5,7 29 23,4 Spanien 5,0 25 81,7 Finland 4,8 24 13,2 Frankrike 4,1 21 129,0 Tyskland 3,5 18 177,5 Österrike 3,3 17 17,8 Sverige 3,2 16 18,0 EU-snitt 2,9 15 540 (hela EU) Nederländerna 2,7 14 31,3 Danmark 2,1 11 9,3 Polen 1,8 9 13,9 Slovakien 1,2 6 1,4 Italien 0,6 3 10,8 Grekland 0,2 1 0,4

Sjukfrånvaro per heltidsanställd 2025 enligt EPHI och OECD. Värdet är beräknat med rapportens metod, alltså lönekostnaderna 2025 enligt Eurostat gånger andelen förlorade arbetsdagar av 250. EU-raden är rapportens siffra.

Att norrmännen toppar listan betyder inte nödvändigtvis att de är sjukast. Enligt Mehic ska skillnaderna mellan länderna inte läsas som ett mått på hur friska befolkningarna är, eftersom låga tal kan bero på låg ersättning eller på att sjuka går till jobbet.

”En generös försäkring ger ett starkare ekonomiskt skydd vid sjukdom men minskar samtidigt den ekonomiska kostnaden för den enskilde av att vara frånvarande från arbetet”, skriver Mehic.

En norsk anställd får full lön upp till ett inkomsttak från första sjukdagen, enligt Nav, och arbetsgivaren betalar de första 16 dagarna utan någon karensdag. I Sverige betalar arbetsgivaren 80 procent av lönen minus karensavdraget de första 14 dagarna, och därefter tar Försäkringskassan över. Enligt Mehic går det inte att belägga att avsaknaden av karensdag förklarar de höga norska sjuktalen.

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I Nederländerna, där frånvaron är lägre än i Sverige, måste arbetsgivaren betala minst 70 procent av lönen i upp till två år och ansvara för rehabiliteringen. Enligt Mehic visar den nederländska modellen hur ett större kostnadsansvar kan ge arbetsgivaren starkare skäl att förebygga ohälsa och få sjuka tillbaka i arbete snabbare.