Streamingtjänsten SkyShowtime läggs ner i slutet av 2027. Det är där svenskarna bland annat ser Paramounts filmer och serier.
SkyShowtime läggs ner 2027: Paramounts filmer kan bli hemlösa
Ägarna Comcast och Skydance har kommit överens om att avveckla SkyShowtime, som finns på 22 europeiska marknader. Inga besked har lämnats om var filmerna och serierna ska visas efteråt eller om abonnenterna flyttas till andra tjänster.
SkyShowtime utlovade storfilmer och Paramountserier
Exempel på filmer som går att se på SkyShowtime är bland annat Mission: Impossible – The Final Reckoning, som hade premiär i december 2025, och The Naked Gun i januari 2026. Hit hör också originalserier såsom Tulsa King, Dexter: Resurrection, Yellowstone-serien och Y: Marshals.
Månadsabonnenter kan titta som vanligt fram till stängningen. Vad som gäller för abonnemang via tv-operatörer har ännu inte meddelats. SkyShowtime ersatte Paramount+ när tjänsten startade i Sverige i september 2022, för 79 kronor i månaden. Paramount+ säljs inte separat här, vilket gör att filmerna nu inte tillhör någon app.
HBO Max kan slås ihop med Paramount+
Skydance äger både Paramount och HBO Max och en möjlig lösning skulle kunna vara att slå ihop Paramount+ med HBO Max, som redan finns i Sverige. Bolaget har dock inte sagt uttryckligen att detta kommer ske. Hur det påverkar svenska tittare har bolaget inte heller uppgett.
David Ellison, vd för Skydance, har tidigare sagt:
Genom att slå samman tjänsterna står vi väl rustade att nå en bred publik.
Madeleines serie får premiär ett år före stängningen
Prinsessan Madeleines animerade barnserie Hidden Islands har premiär i Norden och Nederländerna den 5 december. Vad som händer med de svenska serierna ”Där solen alltid skiner” och ”Trion” är inte klart. Madeleine Bernadotte sa när serien presenterades i maj:
Karini Gustafson-Teixeira och jag började utveckla det här projektet under covid, inspirerade av vår gemensamma kärlek till naturen, barn och berättande.
Innehållschefen Kai Finke sa vid samma tillfälle:
Genom att utforska vår koppling till naturen vill serien väcka nyfikenhet och fantasi hos barn.
Förlusten var nästan dubbelt så stor som intäkterna
SkyShowtime gick 2024 med en rörelseförlust på 543,7 miljoner euro, på intäkter om 275,1 miljoner euro. Förlusten är alltså 1,98 gånger intäkterna.
Svenska hushåll betalade nästan 7 miljarder kronor för streaming 2025, enligt Mediavision. Under andra kvartalet 2026 slutade marknaden för betalda abonnemang att växa, för första gången på över två år.
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