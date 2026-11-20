HBO Max kan slås ihop med Paramount+

Skydance äger både Paramount och HBO Max och en möjlig lösning skulle kunna vara att slå ihop Paramount+ med HBO Max, som redan finns i Sverige. Bolaget har dock inte sagt uttryckligen att detta kommer ske. Hur det påverkar svenska tittare har bolaget inte heller uppgett.

David Ellison, vd för Skydance, har tidigare sagt:

Genom att slå samman tjänsterna står vi väl rustade att nå en bred publik.

Madeleines serie får premiär ett år före stängningen

Prinsessan Madeleines animerade barnserie Hidden Islands har premiär i Norden och Nederländerna den 5 december. Vad som händer med de svenska serierna ”Där solen alltid skiner” och ”Trion” är inte klart. Madeleine Bernadotte sa när serien presenterades i maj:

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Karini Gustafson-Teixeira och jag började utveckla det här projektet under covid, inspirerade av vår gemensamma kärlek till naturen, barn och berättande.

Innehållschefen Kai Finke sa vid samma tillfälle:

Genom att utforska vår koppling till naturen vill serien väcka nyfikenhet och fantasi hos barn.

Förlusten var nästan dubbelt så stor som intäkterna

SkyShowtime gick 2024 med en rörelseförlust på 543,7 miljoner euro, på intäkter om 275,1 miljoner euro. Förlusten är alltså 1,98 gånger intäkterna.

Svenska hushåll betalade nästan 7 miljarder kronor för streaming 2025, enligt Mediavision. Under andra kvartalet 2026 slutade marknaden för betalda abonnemang att växa, för första gången på över två år.

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