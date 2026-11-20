Satsningen utmanar de amerikanska molnjättarna på hemmaplan. Tjänsten planeras att lanseras under första halvåret 2027, rapporterar Placera.

Svensk personal i driftmiljön

Upplägget bygger på att ägande, infrastruktur och lagstiftning hålls helt inom Sveriges gränser, enligt pressmeddelanden från Telia Cygate och Evroc. Evroc äger och kontrollerar mjukvaruplattformen fullt ut, utan beroenden till lagstiftning utanför Sverige.

Telia Cygate står för den fysiska grunden med säkerhetsklassade datacenter kopplade till det nationella fibernätet. Driftmiljön kommer enbart att hanteras av säkerhetsprövad svensk personal som också är krigsplacerad.

”Digital suveränitet handlar om mer än var känsliga data sparas. Minst lika viktigt är vem som har tillgång och kontroll över kritiska system”, säger Fredrik Sidmar, vd på Telia Cygate, till EFN Ekonomikanalen.