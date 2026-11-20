Telia Cygate och molnbolaget Evroc lanserar en suverän plattform som håller myndighetsdata borta från både amerikanska jättar och utländska lagar.
Telia och Evroc tar upp kampen mot USA – bygger eget myndighetsmoln
Svenska myndigheter och samhällskritiska verksamheter ska snart kunna lagra känsliga data utan att riskera insyn från utländska stater.
Den 19 november meddelade Telia Cygate och det svenska molnbolaget Evroc att de går samman för att bygga plattformen Government Cloud, skriver Computer Sweden.
Satsningen utmanar de amerikanska molnjättarna på hemmaplan. Tjänsten planeras att lanseras under första halvåret 2027, rapporterar Placera.
Svensk personal i driftmiljön
Upplägget bygger på att ägande, infrastruktur och lagstiftning hålls helt inom Sveriges gränser, enligt pressmeddelanden från Telia Cygate och Evroc. Evroc äger och kontrollerar mjukvaruplattformen fullt ut, utan beroenden till lagstiftning utanför Sverige.
Telia Cygate står för den fysiska grunden med säkerhetsklassade datacenter kopplade till det nationella fibernätet. Driftmiljön kommer enbart att hanteras av säkerhetsprövad svensk personal som också är krigsplacerad.
”Digital suveränitet handlar om mer än var känsliga data sparas. Minst lika viktigt är vem som har tillgång och kontroll över kritiska system”, säger Fredrik Sidmar, vd på Telia Cygate, till EFN Ekonomikanalen.
Kopplas till nordisk AI-satsning
Offentliga verksamheter slipper tunga upphandlingsprocesser för att ansluta sig. Enligt Säkerhetsvärlden kan myndigheter avropa tjänsten direkt via Telia Cygates befintliga ramavtal hos Kammarkollegiet.
Plattformen inkluderar dedikerad GPU-kapacitet för tunga AI-beräkningar och knyts till den AI-infrastruktur som Telia bygger upp i Norden och Baltikum genom konsortiet AI Gigafactory Northern, där bland annat Nokia ingår.
Sverige blir först ut med konceptet som följer EU:s ramverk för molnsuveränitet.
”Government Cloud gör det möjligt för ett land att hantera sina mest kritiska data och verksamheter på molninfrastruktur som Europa kontrollerar, utan att ge avkall på modern prestanda”, säger Evrocs grundare och vd Mattias Åström till Dagens Infrastruktur.
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