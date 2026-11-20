Enligt dokument som Arbetet tagit del av ska ledningen ha motiverat beslutet med att facktoppen uppträtt olämpligt ett flertal gånger. Personer som Arbetet pratat med hävdar i stället att det rör sig om en intern strid.
Fackförbund köpte ut toppchef för sex årslöner
Fackförbundet Pappers köpte ut en av sina toppar för nära 9 miljoner kronor, rapporterar tidningen Arbetet.
Enligt dokument som Arbetet tagit del av ska ledningen ha motiverat beslutet med att facktoppen uppträtt olämpligt ett flertal gånger. Personer som Arbetet pratat med hävdar i stället att det rör sig om en intern strid.
Totalt rör det sig om 72 månadslöner, eller sex årslöner.
Pappers vill inte kommentera enskilda uppgörelser.
Vi har redovisat det här för våra kongressvalda revisorer och för PWC som är vår auktoriserade revisor och de har även gjort en särskild granskning. Det finns inga konstigheter här. Styrelsen har också fått ansvarsfrihet, säger andre vice ordförande P-A Pettersson till tidningen.