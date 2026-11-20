Svenskar befordras inte – samtidigt skriker företagen efter personal

Bara 5 av 100 svenskar befordras – vilket är långt under världssnittet. Samtidigt som svenskar inte får klättra på karriärstegen skriker bolagen efter personal. Jobbat länge på samma arbetsplats men ingenting händer? Du vill klättra på karriärstegen men står kvar och stampar på samma plats. Du är inte ensam, det är inte lätt att bli …