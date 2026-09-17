Märkningen är ”Trygg e-handel”. Verkligheten är en annan. När Konsumentverket kollade hade 46 av 50 företag oskäliga avtalsvillkor.
Trygg e-handel? 46 av 50 e-handlare bryter mot lagen
Nu presenterar Konsumentverket resultaten av en ny granskning av e-handeln i Sverige.
Verket granskade 50 bolag som är certifierade med Svensk handels kvalitetsmärkning ”Trygg e-handel”.
Det borde de kanske inte ha varit. 46 av 50 bolag som var märkta så, hade avtalsvillkor som är oskäligt.
Det är exempelvis inte tillåtet att sätta upp avtalsvillkor som begränsar möjligheterna för konsumenter att utnyttja sina lagstadgade rättigheter.
Trots det upptäcktes flera exempel på sådana villkor när Konsumentverket gjorde sin granskning.
Då förutsätts ändå de företag som certifieras med ”Trygg e-handel” följa de lagkrav som gäller för e-handel, bland annat konsumenträttsliga lagar.
”De vanligaste bristerna som uppmärksammades rörde avtalsvillkor som handlar om ansvar för felskrivningar och ansvarsbegränsningar”, skriver Konsumentverket.
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Felaktiga prisuppgifter
Där ingår exempelvis att flera företag använde villkor som syftade till att begränsa eller utesluta deras ansvar för felaktiga prisuppgifter.
Företag har rätt att ändra information på en webbplats, men ett pris kan inte justeras efter att ett bindande avtal har ingåtts enbart på grund av att företaget lämnat en felaktig prisuppgift.
Undantag från denna regel kan endast göras om konsumenten insåg eller borde ha insett att priset var felaktigt, påpekar Konsumentverket.
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Tar inte ansvar för fel
Något som även förekommer i villkoren är att företag inte tar ansvar för eventuella felaktigheter i produktinformationen eller produktbilderna.
Enligt konsumentköplagen kan en vara anses vara felaktig om den inte stämmer överens med uppgifterna som lämnats vid köpet.
När det gäller ansvarsbegränsningar använder flera av företagen generella friskrivningar med hänvisning till force majeure, rett begrepp som inte finns i konsumentköplagen.
Andra använder sig av slentrianmässiga friskrivningar av skadeståndsansvar, när det i själva verket krävs att flera omständigheter måste vara uppfyllda för att ett företag ska slippa betala skadestånd.
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”Vet inte att de gör fel”
”Min uppfattning är att många av företagen inte vet om att de har gjort fel. Det är därför viktigt att man nu se över sina avtalsvillkor för att säkerställa att de inte står i konflikt med konsumentlagstiftningen”, säger Konsumentverkets jurist Maja Lindstrand.
Verket har nu öppnat tillsynsärenden mot de 46 bolagen som har till slutet av september på sig att svara på hur de tänker komma tillrätta med bristerna.
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