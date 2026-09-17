Trygg e-handel? 46 av 50 e-handlare bryter mot lagen

Det borde de kanske inte ha varit. 46 av 50 bolag som var märkta så, hade avtalsvillkor som är oskäligt.

Det är exempelvis inte tillåtet att sätta upp avtalsvillkor som begränsar möjligheterna för konsumenter att utnyttja sina lagstadgade rättigheter.

Trots det upptäcktes flera exempel på sådana villkor när Konsumentverket gjorde sin granskning.

Då förutsätts ändå de företag som certifieras med ”Trygg e-handel” följa de lagkrav som gäller för e-handel, bland annat konsumenträttsliga lagar.

”De vanligaste bristerna som uppmärksammades rörde avtalsvillkor som handlar om ansvar för felskrivningar och ansvarsbegränsningar”, skriver Konsumentverket.

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Felaktiga prisuppgifter

Där ingår exempelvis att flera företag använde villkor som syftade till att begränsa eller utesluta deras ansvar för felaktiga prisuppgifter.

Företag har rätt att ändra information på en webbplats, men ett pris kan inte justeras efter att ett bindande avtal har ingåtts enbart på grund av att företaget lämnat en felaktig prisuppgift.

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Undantag från denna regel kan endast göras om konsumenten insåg eller borde ha insett att priset var felaktigt, påpekar Konsumentverket.

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