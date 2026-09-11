Grannyra i domstolen? Kanske det. I vilket fall drar nu KO Postkodlotteriet till domstol för att få dess reklam förbjuden.
Vill förbjuda reklamen: KO tar Postkodlotteriet till domstol
Du har, förstås, sett den. Reklamen för Postkodlotteriet där vinstcheckarna regnar över ett villakvarter, grannar löper amok och en kosmisk orgasm av lycka väller över tomtgränserna när miljonerna trillar in.
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Går till domstol med krav
Inte särskilt ”måttfullt” eller begränsat till ”fakta rörande lotteriet”, tycker Konsumentombudsmannen.
KO menar att Postkodlotterites reklam på Instagram inte är måttfull och därför ska förbjudas.
Nu har KO lämnat en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen för att få ett förbud mot reklamen utfärdat.
Ska begränsas till fakta
Spellagen ställer krav på att marknadsföring av spel ska vara måttfull, påpekar KO. Det betyder bland annat att information i reklam ska begränsas till fakta rörande lotteriet och att den ska presenteras i så saklig form som möjligt.
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”Bryter mot lagen”
Postkodlotteriets reklam innehåller flera delar som KO anser bryter mot kravet på måttfullhet.
Man pekar bland annat på hur filmen visar hur det regnar vinstcheckar över ett villakvarter och filmen ger intryck av att det är bråttom att köpa lotter.
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Vill få reklamen förbjuden
”Vi vill få ett förtydligande om vad spellagens krav på måttfullhet innebär”, säger Elin Berner, processråd hos Konsumentverket.
KO yrkar på att reklamen ska förbjudas med ett vite. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.
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