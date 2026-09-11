Vill förbjuda reklamen: KO tar Postkodlotteriet till domstol

Ska begränsas till fakta

Spellagen ställer krav på att marknadsföring av spel ska vara måttfull, påpekar KO. Det betyder bland annat att information i reklam ska begränsas till fakta rörande lotteriet och att den ska presenteras i så saklig form som möjligt.

Utmanar Trump: Oväntad svensk bilexport till USA. Dagens PS

ANNONS

Gyllene möjligheter men inte lika gyllene som i lotteriets reklam. Det menar KO som nu tar Postkodlotteriet till domstol för att få den förbjuden. (Foto: Claudio Bresciani /TT)

”Bryter mot lagen”

Postkodlotteriets reklam innehåller flera delar som KO anser bryter mot kravet på måttfullhet.

Man pekar bland annat på hur filmen visar hur det regnar vinstcheckar över ett villakvarter och filmen ger intryck av att det är bråttom att köpa lotter.

Krukväxter: Så blev blomkrukan en guldgruva. Dagens PS

Vill få reklamen förbjuden

”Vi vill få ett förtydligande om vad spellagens krav på måttfullhet innebär”, säger Elin Berner, processråd hos Konsumentverket.

KO yrkar på att reklamen ska förbjudas med ett vite. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

”Största skatten”: Hittade 4,5 kilo silvermynt från vikingatiden. Dagens PS

ANNONS