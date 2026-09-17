Trustly skär bort 205 jobb efter förlust på 534 miljoner

”Jag vet att det här är tuffa nyheter som har riktiga konsekvenser för människor och team på Trustly”, skriver Tjärnberg.

Ledningen vill korta vägen mellan beslut och genomförande. Tjärnberg beskriver en organisation som vuxit sig för tung.

”Sättet vi är organiserade på har gjort det svårare än det borde vara att leverera: strukturer har blivit för komplexa, dubbelarbete utförs, ansvarsfördelningen är otydlig och investeringar ligger inte i linje med våra prioriteringar”, skriver han.

Hur många av de 205 tjänsterna som finns i Sverige framgår inte av mejlet.

Två storkunder sänkte intäkterna

Nedskärningen kommer efter bolagets svagaste år på länge. Under 2025 föll intäkterna med 17 procent till 2 427 miljoner kronor, från 2 916 miljoner året innan.

Förlusten växte till 534 miljoner kronor, från 401 miljoner 2024.

Orsaken var två storkunder som flyttade volymer till andra leverantörer under 2024. Enligt Trustlys rapport för andra kvartalet är båda tillbaka och växer nu snabbare än koncernen som helhet. Men varken intäkter eller volymer är uppe på tidigare nivåer.