Betalbolaget Trustly säger upp var fjärde anställd, totalt 205 personer. Beskedet kommer efter ett år där intäkterna föll med en halv miljard kronor och förlusten växte till 534 miljoner.
Trustly skär bort 205 jobb efter förlust på 534 miljoner
Vd Johan Tjärnberg meddelade nedskärningen i ett mejl till personalen på onsdagskvällen. Enligt Breakit, som tagit del av mejlet, får 205 personer globalt lämna bolaget.
”Jag vet att det här är tuffa nyheter som har riktiga konsekvenser för människor och team på Trustly”, skriver Tjärnberg.
Ledningen vill korta vägen mellan beslut och genomförande. Tjärnberg beskriver en organisation som vuxit sig för tung.
”Sättet vi är organiserade på har gjort det svårare än det borde vara att leverera: strukturer har blivit för komplexa, dubbelarbete utförs, ansvarsfördelningen är otydlig och investeringar ligger inte i linje med våra prioriteringar”, skriver han.
Hur många av de 205 tjänsterna som finns i Sverige framgår inte av mejlet.
Två storkunder sänkte intäkterna
Nedskärningen kommer efter bolagets svagaste år på länge. Under 2025 föll intäkterna med 17 procent till 2 427 miljoner kronor, från 2 916 miljoner året innan.
Förlusten växte till 534 miljoner kronor, från 401 miljoner 2024.
Orsaken var två storkunder som flyttade volymer till andra leverantörer under 2024. Enligt Trustlys rapport för andra kvartalet är båda tillbaka och växer nu snabbare än koncernen som helhet. Men varken intäkter eller volymer är uppe på tidigare nivåer.
Räntan äter upp resultatet
I oktober 2025 tog Trustly upp en obligation på 375 miljoner euro (cirka 4 miljarder kronor) för att lösa ett banklån. Räntan ligger på cirka 8,75 procent, och de finansiella kostnaderna landade på omkring 450 miljoner kronor under 2025.
Under första kvartalet i år blev förlusten före skatt 130 miljoner kronor. Under andra kvartalet steg intäkterna till 634 miljoner kronor från 597 miljoner, men det justerade rörelseresultatet före avskrivningar halverades till 42 miljoner från 85.
Bolaget förklarar tappet med ökade kreditförluster i USA efter att riskreglerna lättats, och med fortsatt prispress. Prissänkningarna kostade 59 miljoner kronor i kvartalet, motsvarande 10 procent av intäkterna. USA-affären växte 24 procent medan Europa krympte 9 procent.
Kassaflödet var negativt för andra kvartalet i rad. Under första halvåret rann 261,7 miljoner kronor ut ur bolaget, och ledningen skriver i rapporten att den är mycket fokuserad på likviditeten.
Ägaren vill hitta en köpare
Riskkapitalbolaget Nordic Capital äger 62 procent av Trustly. Alfvén & Didrikson har 11 procent och Blackrock 9 procent. I juni rapporterade Dagens industri att ägarna förbereder en affär där börsnotering är huvudspåret, men att processen kan dröja till 2027. Trustly dementerade uppgifterna via sin pr-rådgivare.
Vid den senaste kapitalrundan 2023 värderades bolaget till 12,9 miljarder kronor. Inför det börsförsök som stoppades 2021 talades det om 80 miljarder. Noteringen ställdes in sedan Finansinspektionen kritiserat bolagets kundkännedom.
Fintech skär i personalen
Trustly sällar sig till en våg av nedskärningar i betalbranschen. Klarna har i dag drygt 2 500 anställda mot 7 000 tidigare, och flera toppchefer har lämnat sedan noteringen i New York. Visa ska säga upp 2 600 medarbetare, och Block skar bort 4 000 av 10 000 jobb i februari.
Skillnaden är motivet. Techjättarna säger upp folk i drivor med hänvisning till AI, och bankerna varnar för nedskärningar när tekniken tar över. Trustlys ledning nämner inte AI. Här handlar det om struktur, prispress och en räntekostnad som bolaget måste växa ikapp.
I Sverige varslades 2 925 personer i augusti, fler än samma månad i fjol trots att arbetslösheten sjunker.
I kvartalsrapporten skriver Trustly att riskgodkännanden, kreditförluster och den finansiella profilen blir huvudfokus under resten av året. Efter onsdagens besked ska det arbetet göras med 205 färre anställda.