Fler än 2 900 varslades i augusti – trots lägre arbetslöshet

Det positiva med det sistnämnda, att arbetslösheten fortsatt sjunker, är att det märks särskilt bland utrikes födda, enligt Arbetsförmedlingen (AF).

Arbetsförmedlingen: Glädjande

”Det är glädjande att se”, säger Marcus Löwing, analytiker på myndigheten, i ett pressmeddelande.

I slutet av augusti var drygt 349 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det motsvarar 6,5 procent av arbetskraften och är en minskning med närmare 22 000 personer jämfört med samma månad i fjol.

Även om arbetslösheten nu gå ner bland utrikes födda konstaterar AF att skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda fortfarande är stor.

I slutet av augusti uppgick arbetslösheten för utrikes födda till 13,4 procent, och bland inrikes födda till 4,2 procent.

Läs också: 66 400 vill jobba efter 65, räknas inte som arbetslösa DagensPS