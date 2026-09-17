I augusti varslades enligt Arbetsförmedlingens statistik 2 925 personer om uppsägning, samtidigt fortsatte arbetslösheten minska.
Fler än 2 900 varslades i augusti – trots lägre arbetslöshet
Under samma månad för ett år sedan uppgick antalet varsel till 2 457. Det kan jämföras med augustisiffran i år, som har ökat till 2 925.
Det något motsägelsefulla är att varslen i Sverige ökar medan arbetslösheten fortsätter gå ner.
Det positiva med det sistnämnda, att arbetslösheten fortsatt sjunker, är att det märks särskilt bland utrikes födda, enligt Arbetsförmedlingen (AF).
Arbetsförmedlingen: Glädjande
”Det är glädjande att se”, säger Marcus Löwing, analytiker på myndigheten, i ett pressmeddelande.
I slutet av augusti var drygt 349 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det motsvarar 6,5 procent av arbetskraften och är en minskning med närmare 22 000 personer jämfört med samma månad i fjol.
Även om arbetslösheten nu gå ner bland utrikes födda konstaterar AF att skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda fortfarande är stor.
I slutet av augusti uppgick arbetslösheten för utrikes födda till 13,4 procent, och bland inrikes födda till 4,2 procent.
Läs också: 66 400 vill jobba efter 65, räknas inte som arbetslösa DagensPS
Grupp med många långtisarbetslösa
”Utvecklingen går åt rätt håll, men arbetslösheten är fortfarande väsentligt mycket högre i gruppen utrikes födda där många också är långtidsarbetslösa”, säger Marcus Löwing.
AF menar att det tar tid att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden då många jobb kräver såväl utbildning som tidigare erfarenhet.
En ökad vistelsetid i Sverige förbättrar emellertid förutsättningarna och stärker konkurrensförmågan på arbetsmarknaden, vilket ökar möjligheten att få jobb, slår myndigheten fast.
Enligt rapporten Arbetsmarknadsutsikterna hade arbetslösheten för utomeuropeiskt födda som folkbokfördes 2016 halverats fem år senare.
AF:s siffror för arbetsmarknaden i augusti (inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2025).
- 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (7,0).* Sammanlagt 349 398 personer (371 356).
- 7,8 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,4).* Sammanlagt 42 361 ungdomar (45 186).
- 149 016 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (154 834).
- 201 764 personer var öppet arbetslösa (208 656).
- 147 634 personer deltog i program med aktivitetsstöd (162 700).
- 37 541 personer anmälde sig som arbetssökande (38 717).
- 32 564 personer fick arbete (32 635).
- 2 925 personer varslades om uppsägning (2 457).
*Andel av den registerbaserade arbetskraften.
Läs även: Jobben ingen vill ha – trots 15 200 kronor mer i månaden DagensPS
Läs också: Ekonom: Oljekrisen ger våg av varsel i Sverige Realtid