Sveriges nya exportvara: Levande tjäder till Tyskland

”Finns inget annat sätt”

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”Det är jaktlagstiftningen som vår bedömning grundar sig på, det är bara den vi prövar utifrån. Dels finns ett antal villkor i tillståndet om hur och när jakten får utföras”, förklarar Hanna Ek.

”Vi har bedömt att det inte finns något mer effektivt sätt att göra det än på det sätt de skriver i sin ansökan. Vi kan ge undantag för det och det har vi gjort”, tillägger hon.

I ett mejl till VK skriver vilthandläggaren Nils Mårtenson att ”enligt den utvärdering av projekten som gjordes av oberoende forskare 2024 så hade sammanlagt 11 av 471 fångade fåglar dött under fångst och transport sedan 2012 gällande Brandenburg. Avseende Thüringen har ingen av 103 fångade fåglar dött under fångst och transport.”

Projektet i tyska Thüringen får fånga max 50 tjädrar per kalenderår. Tillståndet gäller Västerbotten och Norrbottens län. Fångsten får bedrivas från beslutsdatum till den 31 december 2030.

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Tjäder i svensk vintermiljö. Den kan de möjligen slippa i Tyskland. Två tyska projekt har fått tillstånd att fånga 110 tjädrar i Sverige för att placera ut i Tyskland. (Foto: Södra)

Centralt för att bevara arten

I ansökan skriver tyskarna att tjäderfångsten i Sverige är viktig för att bevara tjäder i området och att arten är starkt hotad i centrala Tyskland.

Utan fångst i Sverige och utplacering i Tyskland kan inte populationen bevaras, enligt tyskarna.

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Till det andra tyska projektet, det i Brandenburg, får max 60 tjädrar fångas. Tillståndet gäller Dalarna, Jämtland och Västerbottens län. Projektet har tillstånd till och med 31 december 2029.

I båda fallen gäller bland annat att fångsten ska bedrivas med hänsyn till renskötseln, annat vilt och friluftsutövande människor, påpekar VK.

Berörda jakträttshavare ska ge sitt medgivande till fångsten innan den sker och fångsten får inte ske under tid då hönorna ligger på ägg.

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