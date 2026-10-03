Sveriges nya exportvara: Levande tjäder till Tyskland

Nej i fjol. Ja i år. Det gäller tjädrar. Nu får tyskar fånga tjäder i Sverige för att placera ut dem i Tyskland.
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Förra året nekade Naturvårdsverket två tyska projekt att fånga tjäder i Västerbotten. I år har tyskarna fått ja.
Fångsten har fått stark kritik i sociala medier och kallats både ”vansinne” och ”galenskap”.
De två tyska projekten innebär att tjädrar fångas i bland annat Västerbottens län och sedan placeras ut i tyska Thüringen och Brandenburg.
För att Naturvårdsverket ska ge tillstånd till fångst av tjäder krävs att det inte finns någon annan lämplig lösning.
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”Därför har vi gett tillstånd”
”I de här ansökningarna i år bedömer vi att båda projekten redogjort för varför det inte finns någon annan lösning. De har utifrån avslagen i fjol bemött och förklarat varför det finns skäl till det och då har vi gett tillstånd”, säger Hanna Ek, enhetschef på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, hos VK.
Totalt handlar det om 50 respektive 60 tjädrar som får fångas i totalt fyra län i norra Sverige.
”Det finns en ganska lång allmän jakttid så vi bedömer inte att det påverkar tjäderpopulationen i stort och på något sätt hotar bevarandestatusen”, säger Hanna Ek.
”Finns inget annat sätt”
”Det är jaktlagstiftningen som vår bedömning grundar sig på, det är bara den vi prövar utifrån. Dels finns ett antal villkor i tillståndet om hur och när jakten får utföras”, förklarar Hanna Ek.
”Vi har bedömt att det inte finns något mer effektivt sätt att göra det än på det sätt de skriver i sin ansökan. Vi kan ge undantag för det och det har vi gjort”, tillägger hon.
I ett mejl till VK skriver vilthandläggaren Nils Mårtenson att ”enligt den utvärdering av projekten som gjordes av oberoende forskare 2024 så hade sammanlagt 11 av 471 fångade fåglar dött under fångst och transport sedan 2012 gällande Brandenburg. Avseende Thüringen har ingen av 103 fångade fåglar dött under fångst och transport.”
Projektet i tyska Thüringen får fånga max 50 tjädrar per kalenderår. Tillståndet gäller Västerbotten och Norrbottens län. Fångsten får bedrivas från beslutsdatum till den 31 december 2030.
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Centralt för att bevara arten
I ansökan skriver tyskarna att tjäderfångsten i Sverige är viktig för att bevara tjäder i området och att arten är starkt hotad i centrala Tyskland.
Utan fångst i Sverige och utplacering i Tyskland kan inte populationen bevaras, enligt tyskarna.
Till det andra tyska projektet, det i Brandenburg, får max 60 tjädrar fångas. Tillståndet gäller Dalarna, Jämtland och Västerbottens län. Projektet har tillstånd till och med 31 december 2029.
I båda fallen gäller bland annat att fångsten ska bedrivas med hänsyn till renskötseln, annat vilt och friluftsutövande människor, påpekar VK.
Berörda jakträttshavare ska ge sitt medgivande till fångsten innan den sker och fångsten får inte ske under tid då hönorna ligger på ägg.
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