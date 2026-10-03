Så kallade portföljavtal har marknadsförts flitigt med löften om att elhandelsbolaget köper in el för kundens räkning, men nu duggar klagomålen tätt.
Portföljavtal under lupp: Miljonvinster och hård kritik mot elbolagen
Konceptet säljs ofta in som en bekväm lösning där experter tar hand om handeln med den uttalade ambitionen att pressa priset för den enskilde konsumenten. Men bakom de till synes fördelaktiga formuleringarna döljer sig en marknad som nu får myndigheter att syna aktörerna i sömmarna.
Konsumentverket och Konsumenternas energimarknadsbyrå riktar skarp kritik mot portföljavtalen för bristande transparens. Det har även varnats för att avtalsformen säljs in med tveksamma metoder. I skottlinjen står tre specifika bolag som erbjuder denna avtalstyp: Svenska Elverket, Nordic Best Energi och Trygg Energy toppar listan över flest kundklagomål hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, berättar Privata Affärer.
En komplex kedja med dolda aktörer
Granskningen visar att marknadsföringen hos Svenska Elverket, Nordic Best Energi och Trygg Energy använder identiska formuleringar om att man förvaltar elpriset över tid för att ge kunden det bästa möjliga priset.
Sanningen är dock en annan eftersom bolagen enbart fungerar som mellanhänder. Den verkliga elleverantören bakom kulisserna för samtliga tre aktörer är i stället Elklart AB.
Elklart beskriver sig själva som en nordisk enabler som tillhandahåller färdiga lösningar för den som önskar driva ett eget elhandelsbolag. Verksamheten bedrivs från en villaadress utanför Stockholm utan några anställda.
Tiger om hemlig spelare bakom kulisserna
Trots den anonyma profilen redovisade bolaget en rörelsevinst på 5,9 miljoner kronor under räkenskapsåret 2025, som avslutades i juni och där intäkterna landade på 33,4 miljoner kronor. Elklarts vd Peter Daun beskriver verksamheten som en mjukvaru och tjänsteleverantör som liknar andra trading desks i Sverige som säljer el diskretionärt.
Men kedjan stannar inte där eftersom inte heller Elklart står för själva elinköpen och portföljförvaltningen. Den uppgiften hanteras av ytterligare en extern part i form av en så kallad balansansvarig part. Denna aktör vill dock Elklart inte avslöja med hänvisning till ingångna sekretessförbindelser.
Myndighetsingripanden och miljonavgifter
Klagomålsstormen har inte gått myndigheterna förbi.
”Den gemensamma nämnaren är att de kunder som klagat känner sig lurade in i avtalen och upplever därefter ofördelaktiga avtalsvillkor, och där ingår det fakturerade priset i flera fall” , säger Thomas Björkström, vd för Konsumenternas energimarknadsbyrå, till Privata Affärer.
De kritiserade elbolagen slår ifrån sig kritiken och ifrågasätter hur klagomålsstatistiken ställs i relation till kundunderlaget. Samtidigt betonar Trygg Energy att de är måna om kundernas nöjdhet medan Svenska Elverket påpekar att ett registrerat klagomål inte är ett bevis på felaktigt agerande.
Hotar bolaget med vite på 600 000 kronor
Verkligheten visar dock på hårdare tag från statligt håll. Energimarknadsinspektionen har ansökt om att förvaltningsrätten ska döma ut ett vite på 600 000 kronor mot Svenska Elverket efter anmälningar om att kunder fått bolaget som elleverantör utan giltiga avtal.
”Vissa konsumenter har uppgett att de förmåtts signera avtal elektroniskt under pågående samtal och först senare insett att de bundit sig vid långa avtalstider och höga brytavgifter. ””Först i ett senare skede ska elanvändare ha blivit varse att de fått en ny elleverantör och i samband med detta insett att elleverantören har lång bindningstid och höga brytavgifter”, skriver Energimarknadsinspektionen i sitt beslut, framgår det i artikeln.
Konsumentverket har tidigare utdelat ett vite på 1,5 miljoner kronor till samma bolag för otillåtna metoder. Svenska Elverket uppger att den höga brytavgiften på nästan 9 000 kronor nu har tagits bort och att samtal med kunder numera spelas in.