Portföljavtal under lupp: Miljonvinster och hård kritik mot elbolagen

Tiger om hemlig spelare bakom kulisserna

Trots den anonyma profilen redovisade bolaget en rörelsevinst på 5,9 miljoner kronor under räkenskapsåret 2025, som avslutades i juni och där intäkterna landade på 33,4 miljoner kronor. Elklarts vd Peter Daun beskriver verksamheten som en mjukvaru och tjänsteleverantör som liknar andra trading desks i Sverige som säljer el diskretionärt.

Men kedjan stannar inte där eftersom inte heller Elklart står för själva elinköpen och portföljförvaltningen. Den uppgiften hanteras av ytterligare en extern part i form av en så kallad balansansvarig part. Denna aktör vill dock Elklart inte avslöja med hänvisning till ingångna sekretessförbindelser.

Myndighetsingripanden och miljonavgifter

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Klagomålsstormen har inte gått myndigheterna förbi.

”Den gemensamma nämnaren är att de kunder som klagat känner sig lurade in i avtalen och upplever därefter ofördelaktiga avtalsvillkor, och där ingår det fakturerade priset i flera fall” , säger Thomas Björkström, vd för Konsumenternas energimarknadsbyrå, till Privata Affärer.

De kritiserade elbolagen slår ifrån sig kritiken och ifrågasätter hur klagomålsstatistiken ställs i relation till kundunderlaget. Samtidigt betonar Trygg Energy att de är måna om kundernas nöjdhet medan Svenska Elverket påpekar att ett registrerat klagomål inte är ett bevis på felaktigt agerande.

Hotar bolaget med vite på 600 000 kronor

Verkligheten visar dock på hårdare tag från statligt håll. Energimarknadsinspektionen har ansökt om att förvaltningsrätten ska döma ut ett vite på 600 000 kronor mot Svenska Elverket efter anmälningar om att kunder fått bolaget som elleverantör utan giltiga avtal.

”Vissa konsumenter har uppgett att de förmåtts signera avtal elektroniskt under pågående samtal och först senare insett att de bundit sig vid långa avtalstider och höga brytavgifter. ””Först i ett senare skede ska elanvändare ha blivit varse att de fått en ny elleverantör och i samband med detta insett att elleverantören har lång bindningstid och höga brytavgifter”, skriver Energimarknadsinspektionen i sitt beslut, framgår det i artikeln.

Konsumentverket har tidigare utdelat ett vite på 1,5 miljoner kronor till samma bolag för otillåtna metoder. Svenska Elverket uppger att den höga brytavgiften på nästan 9 000 kronor nu har tagits bort och att samtal med kunder numera spelas in.