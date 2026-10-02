Galerias fjärde konkurs: 83 varuhus och 12 000 jobb hotas

Det första hela räkenskapsåret efter rekonstruktionen 2024 gav rörelsevinst för första gången på över tio år. Samtliga 83 varuhus gick med vinst, uppgav bolaget till dpa. Omsättningen översteg 2 miljarder euro, cirka 22,5 miljarder kronor, och bakom vändningen låg omförhandlade hyror, växande e-handel och att Decathlon och Lidl tog över säljyta, skriver Retail News.

I de tidigare förfarandena avstod borgenärer från miljarder i fordringar, skriver Welt.

Omsättningen föll 15 procent varje sommarmånad

I somras vände det. Omsättningen föll omkring 15 procent i juni, juli och augusti och omkring 25 procent i slutet av september, enligt Handelsblatt. Redan i april klagade hyresvärdar på obetalda hyror, och ledningen medgav att den hade bett om uppskov med hänvisning till likviditeten, skriver Welt.

I juli aviserade Galeria att 33 av de 83 varuhusen skulle granskas och att hyresvillkoren skulle omförhandlas, enligt Retail News.

I slutet av juni fick kedjan en kreditlina på upp till 160 miljoner euro, drygt 1,8 miljarder kronor, från Gordon Brothers, säkerställd mot varuhusen, skriver Welt. Pengarna skulle bland annat betala av ett befintligt lån och reglera obetalda hyror, och krediten är knuten till en treårig omstruktureringsplan som innehåller fler butiksstängningar, enligt Welt.

Räknat på en jämnt fördelad årsomsättning på 2 miljarder euro motsvarar ett fall på 15 procent omkring 25 miljoner euro i månaden, alltså cirka 75 miljoner euro under juni till augusti, knappt 850 miljoner kronor, enligt Dagens PS beräkning. Det är nästan hälften av kreditlinan på 160 miljoner euro.

Sommaren är dessutom en svagare säsong än julhandeln, så det verkliga bortfallet är sannolikt något lägre.