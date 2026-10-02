Den tyska varuhuskedjan Galeria ansökte den 2 oktober 2026 om ett nytt insolvensförfarande, den fjärde ansökan på sex år. Omkring 12 000 anställda och 83 varuhus berörs, men driften ska fortsätta tills vidare.
Galerias fjärde konkurs: 83 varuhus och 12 000 jobb hotas
Dagens PS har tidigare beskrivit hur konkurserna slår rekord i Tyskland. Då såg Galeria länge ut att vara undantaget, men det har vänt de senaste åren.
Det första hela räkenskapsåret efter rekonstruktionen 2024 gav rörelsevinst för första gången på över tio år. Samtliga 83 varuhus gick med vinst, uppgav bolaget till dpa. Omsättningen översteg 2 miljarder euro, cirka 22,5 miljarder kronor, och bakom vändningen låg omförhandlade hyror, växande e-handel och att Decathlon och Lidl tog över säljyta, skriver Retail News.
I de tidigare förfarandena avstod borgenärer från miljarder i fordringar, skriver Welt.
Omsättningen föll 15 procent varje sommarmånad
I somras vände det. Omsättningen föll omkring 15 procent i juni, juli och augusti och omkring 25 procent i slutet av september, enligt Handelsblatt. Redan i april klagade hyresvärdar på obetalda hyror, och ledningen medgav att den hade bett om uppskov med hänvisning till likviditeten, skriver Welt.
I juli aviserade Galeria att 33 av de 83 varuhusen skulle granskas och att hyresvillkoren skulle omförhandlas, enligt Retail News.
I slutet av juni fick kedjan en kreditlina på upp till 160 miljoner euro, drygt 1,8 miljarder kronor, från Gordon Brothers, säkerställd mot varuhusen, skriver Welt. Pengarna skulle bland annat betala av ett befintligt lån och reglera obetalda hyror, och krediten är knuten till en treårig omstruktureringsplan som innehåller fler butiksstängningar, enligt Welt.
Räknat på en jämnt fördelad årsomsättning på 2 miljarder euro motsvarar ett fall på 15 procent omkring 25 miljoner euro i månaden, alltså cirka 75 miljoner euro under juni till augusti, knappt 850 miljoner kronor, enligt Dagens PS beräkning. Det är nästan hälften av kreditlinan på 160 miljoner euro.
Sommaren är dessutom en svagare säsong än julhandeln, så det verkliga bortfallet är sannolikt något lägre.
Fjärde ansökan sedan 2020
Ansökan lämnades in till Amtsgericht i Düsseldorf, och de tidigare ansökningarna kom år 2020, 2022 och 2024, enligt Welt. Ver.di skriver att förfarandet inleddes samma dag.
Silke Zimmer, handelsansvarig i ver.dis förbundsstyrelse, talar om hårresande managementmisstag och kräver en konkret framtidsplan, enligt förbundet. Han säger att:
De anställda har länge fruktat det här.
Galeria avstår självt från att uppge skälen till ansökan. De cirka 12 000 anställda riskerar att förlora jobben. Om de får insolvensersättning, den tyska motsvarigheten till lönegaranti, är oklart, enligt Welt.
Tyskland har många konkurser, Sverige har få
Konkurserna i tysk detaljhandel ligger på högsta nivån på tio år, med över 2 600 insolvenser mellan juni 2025 och maj 2026, enligt Welt. I Sverige går utvecklingen åt andra hållet, med 413 konkurser i augusti, den lägsta augustinivån på fyra år.
Samtidigt är Tyskland Sveriges största exportmarknad, med svensk export på 128,9 miljarder kronor under årets sju första månader, enligt Dagens PS.
Krisen når också svenskt pensionskapital: Heimstaden Bostad, med Alecta och Pensionsmyndigheten bland ägarna, säljer tyska fastigheter för att möta låneförfall, skriver Realtid.
PS analys: Rekonstruktionen från år 2024 löste kostnaderna tillfälligt, inte problemet med intäkterna. Kreditlinan i juni och ansökan i oktober pekar på att likviditeten redan var slut. För svenska leverantörer med tysk exponering avgör fordringarna utfallet.
Läs även: Glaciären smälter: Dessa populära skidorter stänger
Läs även: Efter Kiss och Iron Maiden: ABBA-Björn köper halva Sias katalog