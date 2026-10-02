Björn Ulvaeus investeringsbolag Pophouse Entertainment köper hälften av Sias förlags- och masterrättigheter för uppgivna 180 miljoner dollar, drygt 1,8 miljarder kronor. Namn- och bildrättigheterna ingår inte, vilket skiljer affären från sommarens köp av Iron Maiden.
Efter Kiss och Iron Maiden: Abba-Björn köper halva Sias katalog
Dagens PS har tidigare beskrivit hur Pophouse köpte halva Iron Maiden, inklusive namn, bild och maskoten Eddie. I Sia-affären gäller de 50 procenten förlagsrättigheter och masterinspelningar, medan rätten till hennes namn och bild uttryckligen lämnas utanför, enligt Rolling Stone.
Katalogen omfattar både hennes egna låtar, som ”Chandelier” och ”Unstoppable”, och sådant hon skrivit för andra, bland annat Rihannas ”Diamonds”, skriver The Music Network.
Pophouses vd Jessica Koravos, säger enligt Licensing Source om köpet att:
Sia är en artist vars extraordinära katalog och unika kreativa identitet ger exceptionella möjligheter att hylla och bygga vidare på hennes gärning.
Priset är 20 gånger royaltyintäkterna
Katalogen drar in omkring 18 miljoner dollar, eller 180,9 miljoner kronor, om året i låtskrivar- och artistroyalty. Hela katalogen värderas till omkring 360 miljoner dollar, eller 3 600 miljoner kronor, enligt The Music Network. Värderingen motsvarar därmed 20 gånger de årliga royaltyintäkterna, enligt Dagens PS beräkning.
Summan är dock inte bekräftad av bolagen. Den rapporterades först av TMZ. Därefter bekräftades det av Rolling Stone som gått igenom handlingar i Sias skilsmässoprocess.
Där framgår det att 165 miljoner dollar, eller cirka 1 650 miljoner kronor, går till artisten och 15 miljoner dollar, eller cirka 150 miljoner kronor, placeras i en depå eftersom de rör låtar skrivna under äktenskapet, enligt Complex.
Affärsmodellen är rättigheter plus upplevelse
Pophouse grundades av Björn Ulvaeus och EQT-grundaren Conni Jonsson. Duon stängde i mars 2025 sin första fond, som med samfinansiering överstiger 1,2 miljarder euro enligt bolaget, omkring 13,6 miljarder kronor.
Koravos tillträdde i januari från Oak View Group och satt tidigare i styrelsen för ABBA Voyage.
Strategin ”kan omdefiniera hur musik och underhållning upplevs i framtiden”, sa Jonsson när Kiss köptes för över 300 miljoner dollar, drygt 3 miljarder kronor, enligt Realtid. I det köpet ingick varumärket och ansiktsmålningarna, och en avatarshow planeras till 2027, enligt Pophouse.
Abbas streaming steg 150 procent efter premiären
Fyra miljoner personer hade i maj i år 2026 sett ABBA Voyage sedan premiären 2022. Biljettintäkterna uppgick till omkring 4 miljarder kronor och Abbas streaming på Spotify hade ökat 150 procent sedan premiären, rapporterar QX. Biljettintäkterna från den enda showen är mer än dubbelt så stora som hela Sia-affären, enligt Dagens PS beräkning.
Sia ska också få en avatarproduktion där hon medverkar, men premiären ligger minst ett par år fram, enligt Rolling Stone.
PS analys
Katalogen är bara insatsvaran som krävs för att bygga själva produkten: Upplevelsen. Det förklarar varför halva rättigheter räcker: royaltyflödet delas, men uppsidan ligger i det som byggs därefter.
Att betala 20 gånger årsroyaltyn blir bara värt det om showen blir av. Nästa steg blir att följa affären för namn- och bildrättigheterna. De avgör hur mycket som kan byggas upp kring just Sia-upplevelsen.
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