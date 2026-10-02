Efter Kiss och Iron Maiden: Abba-Björn köper halva Sias katalog

Katalogen omfattar både hennes egna låtar, som ”Chandelier” och ”Unstoppable”, och sådant hon skrivit för andra, bland annat Rihannas ”Diamonds”, skriver The Music Network.

Pophouses vd Jessica Koravos, säger enligt Licensing Source om köpet att:

Sia är en artist vars extraordinära katalog och unika kreativa identitet ger exceptionella möjligheter att hylla och bygga vidare på hennes gärning.

Priset är 20 gånger royaltyintäkterna

Katalogen drar in omkring 18 miljoner dollar, eller 180,9 miljoner kronor, om året i låtskrivar- och artistroyalty. Hela katalogen värderas till omkring 360 miljoner dollar, eller 3 600 miljoner kronor, enligt The Music Network. Värderingen motsvarar därmed 20 gånger de årliga royaltyintäkterna, enligt Dagens PS beräkning.

Summan är dock inte bekräftad av bolagen. Den rapporterades först av TMZ. Därefter bekräftades det av Rolling Stone som gått igenom handlingar i Sias skilsmässoprocess.

Där framgår det att 165 miljoner dollar, eller cirka 1 650 miljoner kronor, går till artisten och 15 miljoner dollar, eller cirka 150 miljoner kronor, placeras i en depå eftersom de rör låtar skrivna under äktenskapet, enligt Complex.