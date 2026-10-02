Tennis: Oatly och kungligt vatten ska lyfta Stockholm Open

Här grundade han Sveriges första tennisklubb, var själv en skicklig spelare och instiftade King´s Cup, en tävling mellan europeiska nationer från 1936.

Kungen spelade under pseudonymen ”Mr G” och hade en blandning av kornvatten och té som sin fasta återhämtningsdryck efter tennismatcherna.

Faktum är att det än i dag finns en cocktailbar på Hotel Skansen i Båstad, döpt till ”Mr G” för att hedra minnet av kungen – och kanske för att ta en kopp té.

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Blir tennisens signaturdrink

Nu tar Oatly tack i den kungliga stafettpinnen genom att på nutidssvenska bli ”Official Signature Drink” i den tennisturnering som just nu heter ”Bybit Stockholm Open” och avgörs 7-14 november.

Oatly lanserar där ”King´s Serve”, öppnar egen bar och tar fram denna specialkomponerade signaturdrink exklusivt för turneringen.

Den bygger på kungens té och kornvatten och är en kolsyrad tolkning av smakkombinationen, säger Oatly.

”Vi älskade berättelsen om Gustaf V som drack te och kornvatten efter att ha spelat tennis. Det gav oss en utmärkt utgångspunkt för att skapa något som kändes kopplat till Stockholm Open och samtidigt omisskännligt Oatly”, säger Oatlys Rowena Roos hos Fooddayme.

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