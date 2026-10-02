När Oatly kliver in i Stockholm Open, gör man det med kunglig glans. Det kanske behövs – det handlar om en dryck på té och kornvatten.
Tennis: Oatly och kungligt vatten ska lyfta Stockholm Open
Den förste kungligheten som blev invalda i tennisens internationella Hall of Fame var förrförre svenske kungen Gustav V.
Han lärde sig spela tennis i Storbritannien som kronprins 1878 och tog sedan spelet till Sverige.
Här grundade han Sveriges första tennisklubb, var själv en skicklig spelare och instiftade King´s Cup, en tävling mellan europeiska nationer från 1936.
Kungen spelade under pseudonymen ”Mr G” och hade en blandning av kornvatten och té som sin fasta återhämtningsdryck efter tennismatcherna.
Faktum är att det än i dag finns en cocktailbar på Hotel Skansen i Båstad, döpt till ”Mr G” för att hedra minnet av kungen – och kanske för att ta en kopp té.
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Blir tennisens signaturdrink
Nu tar Oatly tack i den kungliga stafettpinnen genom att på nutidssvenska bli ”Official Signature Drink” i den tennisturnering som just nu heter ”Bybit Stockholm Open” och avgörs 7-14 november.
Oatly lanserar där ”King´s Serve”, öppnar egen bar och tar fram denna specialkomponerade signaturdrink exklusivt för turneringen.
Den bygger på kungens té och kornvatten och är en kolsyrad tolkning av smakkombinationen, säger Oatly.
”Vi älskade berättelsen om Gustaf V som drack te och kornvatten efter att ha spelat tennis. Det gav oss en utmärkt utgångspunkt för att skapa något som kändes kopplat till Stockholm Open och samtidigt omisskännligt Oatly”, säger Oatlys Rowena Roos hos Fooddayme.
”Skapad för vår tid”
”Vi tog den traditionella kombinationen och förvandlade den till en bubblig drink som är oväntad, utsökt och skapad för vår tid”, säger hon där och berättar att det handlar mer än om en dryck.
Oatly bygger en bar inne på arenan, öppen under turneringen. Där kommer King’s Serve att serveras tillsammans med havrebaserade matcha- och chokladdrycker.
”Vi är mycket glada över att samarbeta med Stockholm Open och introducera Oatly i en sådan ikonisk idrottsmiljö. Premiumsamarbeten som detta fortsätter att visa på Oatlys tillväxt och smakmöjligheter”, marknadsför Oatlys Ilse Siekkinen.
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”Otroligt glada” – som sig bör
Rasmus Hult, vd för Bybit Stockholm Open, återgäldar reklamsnacket genom att påpeka att de är ”otroligt glada” över att samarbete med Oatly.
”Oatlys signaturdrink King’s Serve är ett nytt inslag i turneringen, och vi ser fram emot att låta våra gäster upptäcka den”, säger Hult.
Stockholm Opens arrangörer har uppenbarligen inte skrämts av Oatlys sponsorskap hos Malmö FF, där man klev in som huvudsponsor 2025.
Efter två raka guld för MFF 2023 och 2024 blev det en sjätteplats 2025 för Malmö som just nu 2026, med åtta omgångar kvar, är sjua i tabellen.
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