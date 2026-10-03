Amazons bud får smarta glasögon – kunder kan inte säga nej och de spelar in allt

Kunderna har ingen möjlighet att avstå. De kan heller inte se bilderna eller begära att de raderas, skriver The Next Web som refererar Lees text. Amazon har inga planer på att berätta om glasögonen för dem.

Viraj Chatterjee, chefen som leder utrullningen på Amazon, fick frågan om kunderna ska kunna avstå.

– Det har vi inte tänkt på, sade han till Bloomberg.

Hur ofta glasögonen fotograferar ville han bara beskriva som ”med en viss frekvens”, men han kallade ”minst med några sekunders mellanrum” för en bra gissning. En bild var femte sekund ger 720 bilder i timmen.

Bilderna matas in i Wellspring, Amazons AI-system för att kartlägga bostadsområden, där de även granskas av anställda sedan ansikten och registreringsskyltar suddats ut, enligt Chatterjee. Hur länge bilderna sparas har Amazon inte velat säga, men en talesperson bekräftade i efterhand att myndigheter med ett domstolsbeslut kan få ut dem.

– Avsikten har aldrig varit sådant som övervakning, sade Chatterjee.

275 000 leveranser i piloten

Amazon presenterade glasögonen i oktober förra året. De visar budet rätt paket och vägen fram till dörren och tar leveransfotot utan att föraren behöver plocka upp telefonen, och piloten har hittills omfattat mer än 275 000 leveranser.

Till nyår vill Amazon ha 5 000 bud med glasögon.

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Dave Lee skriver att bolaget ”sömngångar rakt in i ännu en storm om integritetsintrång”. Amazons talesperson Leigh Anne Gullett säger till CNET att Bloomberg har fel.

– Antydan att Amazon använder smarta leveransglasögon som ett övervakningsverktyg ger en i grunden felaktig bild av tekniken och dess syfte, säger hon.

Det är enligt Gullett frivilligt för budfirmorna och förarna att delta. På utbildningen lär sig förarna att trycka på en knapp för integritetsläge vid toalettbesök och nära skolor och militära områden, och en förare som gick kursen kallade glasögonen för ”definitivt ett dystopiskt drag”, enligt The Next Web.