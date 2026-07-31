Vilddjuret som hjälper oss bekämpa skogsbränder

Kan ha stor effekt

En studie från 2020 använde vegetationsdata från fem stora skogsbränder i västra USA för att undersöka hur effektivt bävrar kan skapa klimatresilienta landskap.

Studien visar att korridorer med bäverdammar förblev ”relativt opåverkade” av skogsbränder. I snitt försämrades växtligheten i områden utan bävrar ungefär tre gånger mer under bränderna än områden med bävrar.

En senare studie modellerade vilken potentiell effekt bävrar skulle kunna ha i Sierra Nevada, en region med hög risk för torka och skogsbrand.

Studien gör en ”försiktig” uppskattning om att bäverdammar har potential att lagra totalt 120 miljoner kubikmeter ytvatten och skapa ett brandskyddande område på 2 200 kvadratkilometer i regioner med hög brandrisk.

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”Finns ofta i riskområden”

”Dessutom ligger vattendrag där bävrar har potential att ge störst nytta vad gäller vattenresurser och brandskydd – tack vare landskapets fysiska utformning och livsmiljöns egenskaper – ofta i avrinningsområden med hög risk för både torka och brand”, konstaterar studien.

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”Även i områden där risken för skogsbrand och torka är lägre, kommer återetableringen av bävrar sannolikt att ge liknande fördelar.”

Bävern, som tidigare jagades till gränsen för utrotning, har gjort en imponerande comeback under senare år tack vare ett starkare skydd och naturvårdsinsatser.

Mellan 1960 och 2016 har antalet europeiska bävrar ökat med hela 16 000 procent, exklusive Ryssland, och uppgår nu till totalt mer än 1,2 miljoner individer.

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En damm byggd av bävrar. Med bävrarnas ingenjörsarbete i naturen får vi bättre chanser att motverka vissa av de skogsbränder vi ser härja i Europa. (Foto: Sergej Grits /AP-TT)

”Vatten brinner inte”

Dessa gnagare sprider sig också längre än någonsin tidigare; deras utbredningsområde har vuxit med omkring 835 procent mellan 1955 och 2020.

Detta innebär att fler naturliga brandgator kommer att uppstå runt om på kontinenten, vid sidan av andra fördelar som översvämningsskydd och renat vatten.

”I takt med att skogsbränder blir både vanligare och mer intensiva till följd av klimatförändringarna kan värdet av bäverlandskap inte överskattas”, säger organisationen Rewilding Europe.

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