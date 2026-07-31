Stora skogsbränder härjar i Europa. Det här är djuret som motverkar bränderna och hjälper landskapet återhämta sig.
Vilddjuret som hjälper oss bekämpa skogsbränder
Det är naturligtvis bävrar vi talar om. Bävrarna bekämpar i tysthet Europas våldsamma skogsbränder och hjälper brända landskap att återhämta sig.
Bävrars förkärlek för att bygga dammar har skapat naturliga brandgator runt om i Europa, vilka kan bidra till att bekämpa dödliga bränder.
Detta djur, som tidigare i mycket betraktades som ett skadedjur, kan vara ett hemligt vapen i kampen mot Europas förödande bränder, skriver Euronews.
Två av tre barn utsatta för extremvärmen. Dagens PS
Ett område klarade sig
Hösten 2020 utbröt en brand i Colorados uttorkade skogar. Elden svepte fram genom en nationalpark, stängde stora vägar, förstörde hundratals hem och svepte in området i ett tjockt rökmoln.
Branden ödelade nästan 80 000 hektar mark och krävde dessutom två människoliv.
Efter branden visade flygfoton stora skogsområden som brunnit ner till aska – men mitt i förödelsen fanns en grön oas som klarat sig undan lågorna. Det hade den gjort tack vare bävern.
Bävrar bygger dammar, gräver kanaler och förvandlar små vattendrag till vidsträckta våtmarker.
Det bidrar till att hålla växtligheten grön och frodig, även under långa perioder av torka.
Det innebär vidare att om en skogsbrand uppstår, är den gröna vegetationen nära bäverdammarna betydligt svårare att antända än de uttorkade områdena.
Kan ha stor effekt
En studie från 2020 använde vegetationsdata från fem stora skogsbränder i västra USA för att undersöka hur effektivt bävrar kan skapa klimatresilienta landskap.
Studien visar att korridorer med bäverdammar förblev ”relativt opåverkade” av skogsbränder. I snitt försämrades växtligheten i områden utan bävrar ungefär tre gånger mer under bränderna än områden med bävrar.
En senare studie modellerade vilken potentiell effekt bävrar skulle kunna ha i Sierra Nevada, en region med hög risk för torka och skogsbrand.
Studien gör en ”försiktig” uppskattning om att bäverdammar har potential att lagra totalt 120 miljoner kubikmeter ytvatten och skapa ett brandskyddande område på 2 200 kvadratkilometer i regioner med hög brandrisk.
Gud, så gott? Nu kommer Jesus med energidryck. Dagens PS
”Finns ofta i riskområden”
”Dessutom ligger vattendrag där bävrar har potential att ge störst nytta vad gäller vattenresurser och brandskydd – tack vare landskapets fysiska utformning och livsmiljöns egenskaper – ofta i avrinningsområden med hög risk för både torka och brand”, konstaterar studien.
”Även i områden där risken för skogsbrand och torka är lägre, kommer återetableringen av bävrar sannolikt att ge liknande fördelar.”
Bävern, som tidigare jagades till gränsen för utrotning, har gjort en imponerande comeback under senare år tack vare ett starkare skydd och naturvårdsinsatser.
Mellan 1960 och 2016 har antalet europeiska bävrar ökat med hela 16 000 procent, exklusive Ryssland, och uppgår nu till totalt mer än 1,2 miljoner individer.
Solstorm hotar: Sverige särskilt utsatt. Dagens PS
”Vatten brinner inte”
Dessa gnagare sprider sig också längre än någonsin tidigare; deras utbredningsområde har vuxit med omkring 835 procent mellan 1955 och 2020.
Detta innebär att fler naturliga brandgator kommer att uppstå runt om på kontinenten, vid sidan av andra fördelar som översvämningsskydd och renat vatten.
”I takt med att skogsbränder blir både vanligare och mer intensiva till följd av klimatförändringarna kan värdet av bäverlandskap inte överskattas”, säger organisationen Rewilding Europe.
”Som en vis man en gång sade: ’vatten brinner inte!’”