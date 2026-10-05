Konkurs: De överlevde två världskrig – men inte 2026

Svårt att skicka notan vidare

Problemet är dubbelt: Råvarorna blir dyrare, men företagen kan inte höja priserna tillräckligt för att täcka kostnaderna.

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Harumi Taguchi, chefsekonom på S&P Global Market Intelligence, säger till CNBC att inflationen visserligen har gjort det lättare att föra vidare kostnadsökningar till kunderna än under perioden med fallande priser. Men många företag kan fortfarande inte ta betalt för hela ökningen.

Små företag som främst säljer i Japan har särskilt svårt att bära de högre kostnaderna. Deras försäljning ger mindre utrymme att absorbera dem.

Siffrorna märks även i den bredare japanska konkursstatistiken. Under första halvåret 2026 ökade antalet konkurser kopplade till stigande priser med 23,8 procent, till 556. Konkurser kopplade till personalbrist steg samtidigt med 12,4 procent, till 227.

Färre kunder och färre som kan jobba

Samtidigt blir både kunderna och de som kan jobba färre.

Japans befolkning åldras och födelsetalen sjunker. Det gör det svårare att hitta personal, samtidigt som marknaden på hemmaplan krymper.

Den inhemska försäljningen har länge varit en stabil inkomstkälla för många gamla företag. Nu behöver fler fundera på hur de ska nå kunder utomlands.

Någon lösning som passar alla finns dock inte, säger Shigeto Nagai, ansvarig för Japanekonomi på Oxford Economics.

Han beskriver hur familjeägande, lokal förankring och försiktig ekonomisk hushållning har hjälpt företagen att leva vidare. Många har också hunnit bygga upp kapital och har stabila vinstmarginaler.

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Ändå växer oron för att vinsterna inte ska hålla i längden och att verksamheten gradvis ska försvagas.

Vem tar över?

Många företag saknar, dessutom, någon som kan ta över när ägarna slutar.

Under första halvåret ökade konkurser kopplade till brist på efterträdare med 16,9 procent, till 312.

Andra väljer att ändra ägandet. Sesamoljetillverkaren Kadoya, grundad 1858, ska lämna börsen genom ett uppköp med stöd av det japanska riskkapitalbolaget Integral. Företaget hanterar bland annat dyrare råvaror och ökade geopolitiska risker.

För Sube Shoten slutade historien dock med stoppad produktion och förberedelser för konkurs. Företaget klarade två världskrig. Till slut var det låga marginaler och dyrare råvaror som blev för mycket.

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