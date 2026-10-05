I generationer har de tillverkat mat, behållit familjeägandet och klarat ekonomiska kriser. Nu går Japans hundraåriga företag i konkurs i rekordtakt. För flera av dem har det helt enkelt blivit för dyrt att fortsätta.
Konkurs: De överlevde två världskrig – men inte 2026
Konkurserna i världens stora ekonomier, däribland Tyskland, har nått nya rekordnivåer.
I Sverige har det sett betydligt ljusare ut under en längre tid. Men i september vände utvecklingen. Inte sedan 1994 har så många företag gått i konkurs under en septembermånad, enligt siffror från Creditsafe.
Och inte heller en hundraårig historia skyddar mot konkurs. Det märks nu i Japan.
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150 år senare
När Sube Shoten började tillverka tofu 1877 hade första världskriget ännu inte brutit ut. Företaget skulle överleva både det och nästa.
Men i maj 2026 upphörde verksamheten. Marginalerna var låga och råvarorna hade blivit dyrare. Efter nästan 150 år gick det inte längre att se en lönsam framtid, rapporterar CNBC.
Under årets första åtta månader gick 112 företag med mer än 100 års historia i konkurs, enligt kreditupplysningsföretaget Teikoku Databank. Konkurserna sker i rekordtakt.
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Svårt att skicka notan vidare
Problemet är dubbelt: Råvarorna blir dyrare, men företagen kan inte höja priserna tillräckligt för att täcka kostnaderna.
Harumi Taguchi, chefsekonom på S&P Global Market Intelligence, säger till CNBC att inflationen visserligen har gjort det lättare att föra vidare kostnadsökningar till kunderna än under perioden med fallande priser. Men många företag kan fortfarande inte ta betalt för hela ökningen.
Små företag som främst säljer i Japan har särskilt svårt att bära de högre kostnaderna. Deras försäljning ger mindre utrymme att absorbera dem.
Siffrorna märks även i den bredare japanska konkursstatistiken. Under första halvåret 2026 ökade antalet konkurser kopplade till stigande priser med 23,8 procent, till 556. Konkurser kopplade till personalbrist steg samtidigt med 12,4 procent, till 227.
Färre kunder och färre som kan jobba
Samtidigt blir både kunderna och de som kan jobba färre.
Japans befolkning åldras och födelsetalen sjunker. Det gör det svårare att hitta personal, samtidigt som marknaden på hemmaplan krymper.
Den inhemska försäljningen har länge varit en stabil inkomstkälla för många gamla företag. Nu behöver fler fundera på hur de ska nå kunder utomlands.
Någon lösning som passar alla finns dock inte, säger Shigeto Nagai, ansvarig för Japanekonomi på Oxford Economics.
Han beskriver hur familjeägande, lokal förankring och försiktig ekonomisk hushållning har hjälpt företagen att leva vidare. Många har också hunnit bygga upp kapital och har stabila vinstmarginaler.
Ändå växer oron för att vinsterna inte ska hålla i längden och att verksamheten gradvis ska försvagas.
Vem tar över?
Många företag saknar, dessutom, någon som kan ta över när ägarna slutar.
Under första halvåret ökade konkurser kopplade till brist på efterträdare med 16,9 procent, till 312.
Andra väljer att ändra ägandet. Sesamoljetillverkaren Kadoya, grundad 1858, ska lämna börsen genom ett uppköp med stöd av det japanska riskkapitalbolaget Integral. Företaget hanterar bland annat dyrare råvaror och ökade geopolitiska risker.
För Sube Shoten slutade historien dock med stoppad produktion och förberedelser för konkurs. Företaget klarade två världskrig. Till slut var det låga marginaler och dyrare råvaror som blev för mycket.
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