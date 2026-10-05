Slutet för ostklassiker: Arla lägger ned efter 148 år

Nu går utvecklingen åt motsatt håll. I dag kom beskedet att bondeägda Arla lägger ner Falbygdens ost i Falköping. Därmed upphör ett företag som varit aktivt i bygden i 148 år, sedan 1878.

”Anläggningen har ingen egen ostproduktion och använder inte mjölk från Arla-bönder”, skriver Arla när man ska försvara nedläggningsbeslutet.

”I stället bygger verksamheten huvudsakligen på import, lagring, förädling, delning och paketering av special- och dessertostar från olika delar av världen”, fortsätter man.

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”Ett tungt besked”

”Det är ett tungt besked både för våra medarbetare och för lokalsamhället i Falköping. Vi har stor respekt för Falbygdens osts långa historia och för de människor som berörs av beslutet”, säger Anna Schreil som är chef för Arlas logistik och produktion i Sverige och Finland, i ett pressmeddelande.

”Samtidigt behöver vi som bondeägt kooperativ använda våra resurser där de skapar störst långsiktigt värde för våra ägare. Därför fokuserar vi våra investeringar och vår verksamhet på områden som bidrar till mer svensk mjölk och stärker svensk livsmedelsberedskap”, tillägger hon.

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