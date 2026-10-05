Arla, numera störst i Europa, lägger nu ned Falbygdens ost i Falköping, som man köpte 2014. 60 anställda blir av med sina jobb.
Slutet för ostklassiker: Arla lägger ned efter 148 år
För tolv år sedan, 2014, köpte Arla Falbygdens ost från Atria. Då hade bolaget cirka 100 anställda och omsatte 470 miljoner kronor.
Arla sade sig då se förvärvet som ett sätt att stärka sin position inom premiumost.
Nu går utvecklingen åt motsatt håll. I dag kom beskedet att bondeägda Arla lägger ner Falbygdens ost i Falköping. Därmed upphör ett företag som varit aktivt i bygden i 148 år, sedan 1878.
”Anläggningen har ingen egen ostproduktion och använder inte mjölk från Arla-bönder”, skriver Arla när man ska försvara nedläggningsbeslutet.
”I stället bygger verksamheten huvudsakligen på import, lagring, förädling, delning och paketering av special- och dessertostar från olika delar av världen”, fortsätter man.
Mejeriet polisanmält: Tog emot för mycket mjölk. Dagens PS
”Ett tungt besked”
”Det är ett tungt besked både för våra medarbetare och för lokalsamhället i Falköping. Vi har stor respekt för Falbygdens osts långa historia och för de människor som berörs av beslutet”, säger Anna Schreil som är chef för Arlas logistik och produktion i Sverige och Finland, i ett pressmeddelande.
”Samtidigt behöver vi som bondeägt kooperativ använda våra resurser där de skapar störst långsiktigt värde för våra ägare. Därför fokuserar vi våra investeringar och vår verksamhet på områden som bidrar till mer svensk mjölk och stärker svensk livsmedelsberedskap”, tillägger hon.
60 jobb försvinner lokalt
Cirka 60 jobb försvinner när anläggningen på Göteborgsvägen i Falköping läggs ned i februari 2027.
De anställda informerades vid ett möte klockan 10.00 måndag och Arla säger sig ha ”en nära dialog” med de fackliga organisationerna.
Arla kommer att behålla Osthuset på Energigatan, där svenskproducerade hårdostar från Arla lagras och vaxas och där cirka tio medarbetare finns kvar i verksamheten.
När det gäller produkter kommer dessertostarna under varumärket Falbygdens att utgå. De säljs till Arlas kunder i dagligvaruhandeln till och med vecka 7.
Arla går ihop med tysk mejerijätte. Dagens PS
Populära produkter flyttas
Några av de mest populära produkterna i sortimentet förs över till varumärket Castello.
De lagrade svenska ostklassikerna lever vidare under varumärket Kvibille och kommer att finnas att köpa även framöver, meddelar Arla.
I april förra året kom beskedet att Arla Foods och tyska DMK Group skulle gå samman.
Arla, med huvudkontor i Danmark, har 7 600 bondeföretagare som ägare, tyska DMK Group 4 600 tyska mjölkbönder.
Genom sammanslagningen, som trädde i kraft 1 juni i år, skapades Europas störst mejerikooperativ.
Icas nya jättesteg: ”En långsiktig mångmiljardsatsning”. Dagens PS
”En win-win för Arla”
”Den föreslagna fusionen är en win-win för båda kooperativen. Jag ser DMK Group som den perfekta partnern för att forma ett nytt och stärkt Arla, redo att leda mejeriindustrin”, sade Arlas styrelseordförande Jan Toft Nørgaard när fusionen presenterades.
För Falköping är det däremot inget win-win när man blir av med en verksamhet med 150-åriga anor i bygden.
Arla koncentrerar sina svenska företagsdelar till andra orter och har sedan 2023 beslutat om investeringar på mer än fem miljarder kronor i framför allt Götene, Linköping och Falkenberg.
Svenskarna vill ha fler vapen: Långa köer hos polisen. Dagens PS