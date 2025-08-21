Klassiska företaget tvingas bort efter 108 år

Det doftar av Gevalias kaffe i Gävle, av Zoégas i Helsingborg, Löfbergs i Karlstad och Lindvalls i Uppsala.

Ett karaktäristiskt inslag i de fyra städerna, men snart historia i Uppsala.

Efter 108 år tvingas Lindvalls kaffe bort från sina lokaler på Kungsgatan i Uppsala.

Senast hösten 2026 måste Lindvalls kaffe lämna sina lokaler. Trafikverket har köpt fastigheten för att göra plats för de nya spår som behövs.

”Det är tragiskt att det ska sluta så här, men samhällsutvecklingen tvingar oss bort”, konstaterar Ulf Lindvall, vd för Lindvalls kaffe och fjärde generationen i det familjeföretag som har 135 år på nacken och där även femte generationen Lindvall är aktiv, hos UNT.

Kaffe, folie, forskning – och ett fiasko. Dagens PS

”Jättetråkigt”, säger Trafikverket

Att utvecklingen är tråkig konstaterar även Trafikverket.

”Det är så klart jättetråkigt att behöva göra ett så stort intrång på ett klassiskt företag i Uppsala”, säger Matilda Ottoson, fastighetsansvarig på Trafikverket.

ANNONS

”Men för att kunna bygga fyrspåret kommer vi att behöva bygga om Uppsala C. Det ena förslaget var att bredda den nuvarande stationen, det andra var att förlänga den. Vi valde att bredda den och då går både plattformen och spåren in i Lindvall kaffes silobyggnad”, förklarar hon.

Trafikverket kontaktade Lindvalls redan för tre år sedan och kommunicerade läget. Enligt Ulf Lindvall erbjöd Trafikverket företaget en ny silo på kommunens mark, men kommunen hävdade sedan att den skulle ta för stor yta.

Europeiskt kaffe kan bli framtiden i klimatförändringarnas spår. Dagens PS