Klassiska företaget tvingas bort efter 108 år

Det doftar av Gevalias kaffe i Gävle, av Zoégas i Helsingborg, Löfbergs i Karlstad och Lindvalls i Uppsala.
Ett karaktäristiskt inslag i de fyra städerna, men snart historia i Uppsala.
Efter 108 år tvingas Lindvalls kaffe bort från sina lokaler på Kungsgatan i Uppsala.
Senast hösten 2026 måste Lindvalls kaffe lämna sina lokaler. Trafikverket har köpt fastigheten för att göra plats för de nya spår som behövs.
”Det är tragiskt att det ska sluta så här, men samhällsutvecklingen tvingar oss bort”, konstaterar Ulf Lindvall, vd för Lindvalls kaffe och fjärde generationen i det familjeföretag som har 135 år på nacken och där även femte generationen Lindvall är aktiv, hos UNT.
”Jättetråkigt”, säger Trafikverket
Att utvecklingen är tråkig konstaterar även Trafikverket.
”Det är så klart jättetråkigt att behöva göra ett så stort intrång på ett klassiskt företag i Uppsala”, säger Matilda Ottoson, fastighetsansvarig på Trafikverket.
”Men för att kunna bygga fyrspåret kommer vi att behöva bygga om Uppsala C. Det ena förslaget var att bredda den nuvarande stationen, det andra var att förlänga den. Vi valde att bredda den och då går både plattformen och spåren in i Lindvall kaffes silobyggnad”, förklarar hon.
Trafikverket kontaktade Lindvalls redan för tre år sedan och kommunicerade läget. Enligt Ulf Lindvall erbjöd Trafikverket företaget en ny silo på kommunens mark, men kommunen hävdade sedan att den skulle ta för stor yta.
”Gjort allt som står i vår makt”
”Vi har försökt att hjälpa till med att hitta en lösning. Nu har Trafikverket och Lindvalls kaffe gjort en överenskommelse och den respekterar vi”, säger Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör på Uppsala kommun som ställer sig vid sidan av och tvår sina händer.
”Vi har gjort allt som står i vår makt och jag hävdar att företaget har fått en marknadsmässig ersättning som hade kunnat bära en omorganisering”, hävdar Blomberg.
Trafikverket har betalat 130 miljoner kronor för Lindvalls fastighet, vilket enligt rosteriet inte räcker för att bygga ett helt nytt rosteri.
”Det är alldeles, alldeles för dyrt. Det är otroligt sorgligt att vår historia på denna plats ska ta slut på det här sättet. 135 års historia går i graven, inte för att vi vill utan för att vi blir tillsagda”, säger Ulf Lindvall.
”Känns som ett svek”
Sista ordet är ändå inte sagt kring det kafferosteri som varit en del av Uppsala sedan 1891 och i dag rostar cirka 2 200 ton kaffe om året.
Däremot står det klart att om det blir en omstart så blir den inte i Uppsala. ”Vi försöker hitta en lösning så att vi kan flytta vår kvalitetskontroll och recept till en annan produktionsplats. Men det kommer inte bli i Uppsala”, slår Ulf Lindvall fast.
”Det är tragiskt. Det känns som ett svek mot både förfäder, personal och kunder.”
