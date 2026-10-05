Tidigare bankchefen plankade 740 gånger: Blir portad från alla finansjobb

”Molloys fällande dom visar på en tydlig och allvarlig brist på ärlighet och integritet, så att han inte är lämplig att utföra reglerad verksamhet”, skriver FCA.

I augusti fick en vd som bluffade med kundens obligationer samma förbud, men där gällde det ett bankköp för 37 miljoner pund.

Den 53-årige Molloy pendlade från hemmet i Orpington i södra London via London Bridge till kontoret i Canary Wharf. Brittisk press har värderat huset till omkring två miljoner pund.

Han betalade för en kort sträcka i början och i slutet av resan men aldrig för biten däremellan, ett upplägg som britterna kallar doughnutting eftersom hålet i mitten lämnas obetalt.

Enligt FCA gjorde han det minst 740 gånger mellan oktober 2023 och september 2024. Totalt kom han undan med 5 911 pund, cirka 78 500 kronor med Riksbankens kurs den 2 oktober, eller knappt 8 pund per resa.

Två resekort med falska namn

Biljetterna laddades på två resekort hos tågbolaget Southeastern som han skaffat med påhittade namn, adresser och mejlkonton. Han använde också en rabatt som är avsedd för arbetssökande inskrivna hos Jobcentre Plus.

Rabatten var 50 procent, rapporterade GB News från förhandlingen i februari.

Åklagaren Jack Furness kallade upplägget ”sofistikerat i planering och genomförande”.

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Molloy erkände bedrägeri genom vilseledande vid Inner London Crown Court den 21 januari och dömdes den 17 februari till tio månaders fängelse villkorligt i 18 månader.

Han ska också göra 80 timmars oavlönat arbete och betala 5 000 pund, cirka 66 400 kronor, i skadestånd till Southeastern, vars tåg han inte får åka med på ett år.

Domaren sa enligt FCA: ”Du var uppenbart i en ekonomisk situation där du kunde betala biljetterna, men du valde att undvika dem och det orsakar en förlust för hela samhället.”

Försvararen Will Hanson pekade på stress, hälsoproblem och moderns död. ”Han gick igenom en ganska svår period när han gjorde det här. Han kan inte förklara varför han gjorde det”, sa Hanson enligt nyhetsbyrån PA.