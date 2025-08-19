Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Stress på jobbet? Då kan ni lära av bina

New Business lyfter att långvarig brist på mening i arbetslivet kan leda till stress och utbrändhet, något som de menar gör binas filosofi extra relevant.
New Business lyfter att långvarig brist på mening i arbetslivet kan leda till stress och utbrändhet, något som de menar gör binas filosofi extra relevant. (Foto: Audun Braastad / NTB scanpix / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Stress och brist på motivation är vardag på många arbetsplatser. Men i bikupan finns en oväntad nyckel till både energi och samarbete.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Stress på jobbet påverkar både hälsa och vardag. Forskning visar att långvarig press kan leda till sömnproblem, ohälsosamma vanor och utbrändhet.

Samtidigt finns en organisationscoach som pekar på en väg framåt, inspirerad av binas värld.

Missa inte: När på dagen kaffe gör oss gladare enligt forskarna. Dagens PS

Binas lärdomar om arbetslivet

Svenskt arbetsliv brottas i dag med både stress och ökande sjukskrivningar. Karolinska Institutet har visat att brist på mening kan öka risken för utbrändhet, och enligt New Business gör det binas filosofi mer aktuell än någonsin.

Det är också något som organisationscoachen Philip Atkinson vill lyfta fram. I sin bok Bee Wise – 12 Leadership Lessons from a Busy Beehive, beskriver han hur honungsbiet kan inspirera oss att hitta energi och syfte i arbetslivet.

Ett av de mest fascinerande exemplen är den så kallade waggle dance, en dans där bina visar vägen till födan.

”Bin påminner oss om att det alltid finns mer att upptäcka, fler erfarenheter att samla och att kunskap växer när den delas”, säger Atkinson.

Budskapet till arbetslivet blir tydligt. Precis som biet delar sin upptäckt med hela kupan behöver vi våga lämna det invanda, pröva nytt och sprida vår entusiasm vidare.

ANNONS

Atkinson är baserad i Alsace i Frankrike och driver Hive-Logic Coaching and Communications med kontor i Basel och London. Som både ledarskapscoach och biodlare kombinerar han sina två passioner, vilka är att utveckla människor och att förstå binas värld.

Philip Atkinson är organisationscoach, biodlare och författare till boken "Bee Wise 12 Leadership Lessons from a Busy Beehive" där han kombinerar sina två passioner, ledarskap och bin. (Foto: Beewisebook)
Philip Atkinson är organisationscoach, biodlare och författare till boken “Bee Wise 12 Leadership Lessons from a Busy Beehive” där han kombinerar sina två passioner, ledarskap och bin. (Foto: Beewisebook)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Ikigai ger riktning

För att hitta sin egen drivkraft hänvisar Atkinson till det japanska begreppet ikigai, som ofta översätts till anledning att finnas till.

Modellen bygger på samspelet mellan tre frågor – vad du är bra på, vad du älskar och vad världen behöver. När dessa möts uppstår en stark känsla av syfte.

“Fråga dig själv: Vad väcker min nyfikenhet? Vad skulle jag kunna prata om i timmar utan att tröttna? Vad är det som får andra att söka mitt sällskap och min expertis?”, säger Atkinson.

I praktiken innebär det att pengar och status inte bör vara drivkrafterna i första hand. I stället handlar det om att hitta områden där talang möter behov och därmed bygga en inre motivation som håller även under press.

Läs också: Topplistan – de rikaste länderna i Europa. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu
ANNONS

Vägen till mer drivkraft

Svenska arbetsplatser står inför stora utmaningar med digitalisering, AI och global konkurrens. Enligt Atkinson är det därför viktigare än någonsin att skapa miljöer där syfte och samarbete får plats.

“Vi måste vara villiga att experimentera, att ibland misslyckas, men framför allt att lära av varje steg på vägen”, säger han.

När företag vågar ge medarbetare utrymme att vara nyfikna, dela idéer och lära av varandra, växer både innovation och välmående.

Fakta om Ikigai – modellen för mening

  • Ursprung: Japansk livsfilosofi.
  • Bygger på tre överlappande frågor: Vad är du bra på? Vad älskar du? Vad behöver världen?
  • När svaren sammanfaller uppstår en stark känsla av syfte och riktning.
  • Har fått ökad spridning i västvärlden som verktyg för både personlig utveckling och ledarskap.

Läs även: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS

Läs även: Så dyrt hyr studenter i andra hand inför terminsstarten. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FöretagSverige
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS