Stress på jobbet? Då kan ni lära av bina

Stress på jobbet påverkar både hälsa och vardag. Forskning visar att långvarig press kan leda till sömnproblem, ohälsosamma vanor och utbrändhet.

Samtidigt finns en organisationscoach som pekar på en väg framåt, inspirerad av binas värld.

Binas lärdomar om arbetslivet

Svenskt arbetsliv brottas i dag med både stress och ökande sjukskrivningar. Karolinska Institutet har visat att brist på mening kan öka risken för utbrändhet, och enligt New Business gör det binas filosofi mer aktuell än någonsin.

Det är också något som organisationscoachen Philip Atkinson vill lyfta fram. I sin bok Bee Wise – 12 Leadership Lessons from a Busy Beehive, beskriver han hur honungsbiet kan inspirera oss att hitta energi och syfte i arbetslivet.

Ett av de mest fascinerande exemplen är den så kallade waggle dance, en dans där bina visar vägen till födan.

”Bin påminner oss om att det alltid finns mer att upptäcka, fler erfarenheter att samla och att kunskap växer när den delas”, säger Atkinson.

Budskapet till arbetslivet blir tydligt. Precis som biet delar sin upptäckt med hela kupan behöver vi våga lämna det invanda, pröva nytt och sprida vår entusiasm vidare.

Atkinson är baserad i Alsace i Frankrike och driver Hive-Logic Coaching and Communications med kontor i Basel och London. Som både ledarskapscoach och biodlare kombinerar han sina två passioner, vilka är att utveckla människor och att förstå binas värld.