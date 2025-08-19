Stress och brist på motivation är vardag på många arbetsplatser. Men i bikupan finns en oväntad nyckel till både energi och samarbete.
Stress på jobbet? Då kan ni lära av bina
Stress på jobbet påverkar både hälsa och vardag. Forskning visar att långvarig press kan leda till sömnproblem, ohälsosamma vanor och utbrändhet.
Samtidigt finns en organisationscoach som pekar på en väg framåt, inspirerad av binas värld.
Binas lärdomar om arbetslivet
Svenskt arbetsliv brottas i dag med både stress och ökande sjukskrivningar. Karolinska Institutet har visat att brist på mening kan öka risken för utbrändhet, och enligt New Business gör det binas filosofi mer aktuell än någonsin.
Det är också något som organisationscoachen Philip Atkinson vill lyfta fram. I sin bok Bee Wise – 12 Leadership Lessons from a Busy Beehive, beskriver han hur honungsbiet kan inspirera oss att hitta energi och syfte i arbetslivet.
Ett av de mest fascinerande exemplen är den så kallade waggle dance, en dans där bina visar vägen till födan.
”Bin påminner oss om att det alltid finns mer att upptäcka, fler erfarenheter att samla och att kunskap växer när den delas”, säger Atkinson.
Budskapet till arbetslivet blir tydligt. Precis som biet delar sin upptäckt med hela kupan behöver vi våga lämna det invanda, pröva nytt och sprida vår entusiasm vidare.
Atkinson är baserad i Alsace i Frankrike och driver Hive-Logic Coaching and Communications med kontor i Basel och London. Som både ledarskapscoach och biodlare kombinerar han sina två passioner, vilka är att utveckla människor och att förstå binas värld.
Ikigai ger riktning
För att hitta sin egen drivkraft hänvisar Atkinson till det japanska begreppet ikigai, som ofta översätts till anledning att finnas till.
Modellen bygger på samspelet mellan tre frågor – vad du är bra på, vad du älskar och vad världen behöver. När dessa möts uppstår en stark känsla av syfte.
“Fråga dig själv: Vad väcker min nyfikenhet? Vad skulle jag kunna prata om i timmar utan att tröttna? Vad är det som får andra att söka mitt sällskap och min expertis?”, säger Atkinson.
I praktiken innebär det att pengar och status inte bör vara drivkrafterna i första hand. I stället handlar det om att hitta områden där talang möter behov och därmed bygga en inre motivation som håller även under press.
Vägen till mer drivkraft
Svenska arbetsplatser står inför stora utmaningar med digitalisering, AI och global konkurrens. Enligt Atkinson är det därför viktigare än någonsin att skapa miljöer där syfte och samarbete får plats.
“Vi måste vara villiga att experimentera, att ibland misslyckas, men framför allt att lära av varje steg på vägen”, säger han.
När företag vågar ge medarbetare utrymme att vara nyfikna, dela idéer och lära av varandra, växer både innovation och välmående.
Fakta om Ikigai – modellen för mening
- Ursprung: Japansk livsfilosofi.
- Bygger på tre överlappande frågor: Vad är du bra på? Vad älskar du? Vad behöver världen?
- När svaren sammanfaller uppstår en stark känsla av syfte och riktning.
- Har fått ökad spridning i västvärlden som verktyg för både personlig utveckling och ledarskap.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
