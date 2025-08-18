Kaffe är en självklar del av vardagen för många svenskar. Nu visar en ny studie att tidpunkten kan påverka hur drycken påverkar humöret.
När på dagen kaffe gör oss gladare enligt forskarna
Mest läst i kategorin
Svenskarna sviker solkusten efter protesterna mot massturism
Protesterna mot turismen i Solkusten börjar märkas även i Sverige. Allt fler svenskar väljer bort solkusten i sommar, och flera av Perfect Weekends läsare har hört av sig och berättat att de inte längre känner sig välkomna bland demonstrationer, rullväskeförbud, förbud mot semesterlägenhet och stigande hyror. Ordförandens dom: Inga fler semesterlägenheter “Det kommer inte att …
Världens mest flygkåta nationer – och vart alla ska enligt IATA
Amerikanerna leder. Kineserna jagar. Britterna flyr till solen. Det är kontentan av en rapport från IATA för 2024 – flygbolagens egen mästerskapstabell. Full av siffror, men roligare än att försöka tyda en SAS-voucher. USA toppar – med råge USA landar på förstaplatsen med 876 miljoner passagerare 2024. Det är nästan fyra gånger fler än Indien …
Mikroplaster på insidan – vad gör de med vår kropp?
Från bildäck till vattenflaskor. Mikroplasterna letar sig in i kroppen och forskarna försöker nu förstå deras inverkan. Mikroplaster är inte längre bara ett miljöproblem i haven, utan de finns i våra kroppar. Forskare har hittat plastpartiklar i blod, hjärna och till och med i benvävnad. Men vad innebär det för vår hälsa och var kommer …
Stress på jobbet ökar – här är råden som kan hjälpa
Vi tillbringar tusentals timmar på jobbet varje år, och när stressen tar över kan både hälsan, sömnen och orken bli lidande. Stressnivåerna i arbetslivet fortsätter att stiga, enligt forskning. Forskare pekar på orsakerna till utvecklingen och lyfter fram vad som kan göra skillnad i vardagen. Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med storm …
För många börjar inte dagen förrän kaffekoppen står på bordet.
Men varför känns en kopp ibland mer effektiv än en annan? Det ville forskarna ta reda på, och svaret visar att tidpunkten kan vara avgörande för hur kaffet påverkar vårt humör.
Missa inte: Experten varnar: Tysklands försvar står på bräcklig grund. Dagens PS
När kaffet gör störst skillnad
En kopp till frukost, en till lunch och några däremellan, svenskarnas kaffekonsumtion är en kärlekshistoria för sig. Enligt en undersökning från Beans in Cup dricker vi tolv miljoner koppar varje arbetsdag, vilket motsvarar tre miljarder på ett år.
Nu visar forskning från Bielefelds universitet och University of Warwick att kaffets humöreffekt är starkast på morgonen och sedan gradvis avtar under dagen. Men effekten blir inte starkare för varje kopp som dricks.
I studien följdes unga vuxna i Tyskland under flera veckor. Deltagarna rapporterade sitt humör och om de hade druckit koffein de senaste 90 minuterna. Resultaten visar att kaffet gjorde människor gladare och mer entusiastiska. Effekten var starkast under de första timmarna efter uppvaknandet och avtog senare på dagen.
Earth.com skriver att koffein även kunde minska negativa känslor som irritation och nedstämdhet, även om den effekten var mer osäker. Samtidigt visar annan forskning att kaffe kan ge korta blodsockersvängningar, men långsiktiga studier pekar ändå på en lägre risk för typ 2-diabetes hos storkonsumenter.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Samma för alla oavsett vanor
Men forskarna i denna nya studie vid Bielefelds universitet och University of Warwick, hade trott att skillnader i vanor eller psykisk hälsa skulle spela roll, men så blev det inte.
“Vi blev något förvånade över att inte hitta några skillnader mellan individer med varierande nivåer av koffeinkonsumtion eller olika grader av depressiva symptom, ångest eller sömnproblem”, säger Justin Hachenberger vid Bielefelds universitet.
“Sambanden mellan koffeinintag och positiva eller negativa känslor var ganska konsekventa över alla grupper”, tillägger han.
Det betyder att effekten verkar vara densamma för de flesta. De som inte tål kaffe undviker det oftast redan och var därför inte lika representerade i studien.
Läs också: “Inga sätt att gömma sig” – svenska satelliter mot skuggflottan. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Därför känns första koppen bäst
En del av förklaringen finns i hjärnan, menar forskarna. Koffein blockerar adenosinreceptorer och ökar dopaminet som styr både vakenhet och humör.
“Koffein fungerar genom att blockera adenosinreceptorer vilket kan öka dopaminaktiviteten i viktiga hjärnregioner en effekt som studier har kopplat till förbättrat humör och ökad vakenhet”, säger professor Anu Realo vid University of Warwick.
Forskningen visade också att trötthet och social miljö spelar in. När människor var tröttare än vanligt gav koffein en tydligare humörboost, medan effekten försvagades när de befann sig bland andra där samspelet redan hade påverkat deras känslor.
Professor Sakari Lemola vid Bielefelds universitet påminner om kaffets globala betydelse.
“Runt 80 procent av världens vuxna konsumerar koffeinhaltiga drycker och användningen av sådana stimulerande ämnen går långt tillbaka i historien. Till och med bin och humlor föredrar nektar från växter som innehåller koffein”, säger Lemola.
Läs även: ”Bäst att det är annorlunda” – strateg ser bubbelvibbar på börsen. Dagens PS
Läs även: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
När på dagen kaffe gör oss gladare enligt forskarna
Kaffe är en självklar del av vardagen för många svenskar. Nu visar en ny studie att tidpunkten kan påverka hur drycken påverkar humöret. För många börjar inte dagen förrän kaffekoppen står på bordet. Men varför känns en kopp ibland mer effektiv än en annan? Det ville forskarna ta reda på, och svaret visar att tidpunkten …
Så dyrt hyr studenter i andra hand inför terminsstarten
Bostadskrisen pressar studenter in på andrahandsmarknaden. Där möts de av höga hyror och en tuff jakt på boende inför terminsstarten. När höstterminen närmar sig står tusentals studenter fortfarande utan bostad. För den som inte lyckats få en studentlägenhet i tid återstår ofta andrahandsmarknaden, där hyrorna är höga och på flera håll har stigit markant det …
Nya rekordvolymer i Göteborg
Nya sjöfartslinjer och rekordvolymer. APM Terminals i Göteborgs hamn redovisar starka siffror och en kraftig ökning av transporter på räls. En ny sjöförbindelse inom Östersjöregionen. Ytterligare en direktlinje till Asien. Rekordhöga godsvolymer inklusive en kraftig ökning av transporter via järnväg. APM Terminals har ett antal positiva nyheter att redovisa. ”Viktiga steg mot mer robusta, hållbara …
Saab köper upp sin underleverantör
Saab blir ny ägare till företaget Deform i Degerfors som försvarsbolaget redan samarbetar med. Förvärvet syftar till att fördjupa och stärka samarbetet med det Degerforsbaserade företaget som har 37 anställda och är leverantör av specialbehandlade delar till Saabs ubåtstillverkning inom affärsområdet Kockums. "Deform har en unik kompetens inom formning av krävande och tuffa material. De …
Kina blöder pengar i rekordfart
Den ofta hårt hållna kinesiska ekonomin blir allt liberalare. För tillfället leder till till rekord i utflödet av pengar ut ur Kina. Det är Bloomberg som rapporterar om det senaste rekordet från Kina. Men den här gången är det inte olympiska guldmedaljer eller industriell tillväxt. Det handlar om kapitalflöden som pekar åt fel håll för …