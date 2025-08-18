När på dagen kaffe gör oss gladare enligt forskarna

För många börjar inte dagen förrän kaffekoppen står på bordet.

Men varför känns en kopp ibland mer effektiv än en annan? Det ville forskarna ta reda på, och svaret visar att tidpunkten kan vara avgörande för hur kaffet påverkar vårt humör.

Missa inte: Experten varnar: Tysklands försvar står på bräcklig grund. Dagens PS

När kaffet gör störst skillnad

En kopp till frukost, en till lunch och några däremellan, svenskarnas kaffekonsumtion är en kärlekshistoria för sig. Enligt en undersökning från Beans in Cup dricker vi tolv miljoner koppar varje arbetsdag, vilket motsvarar tre miljarder på ett år.

Nu visar forskning från Bielefelds universitet och University of Warwick att kaffets humöreffekt är starkast på morgonen och sedan gradvis avtar under dagen. Men effekten blir inte starkare för varje kopp som dricks.

I studien följdes unga vuxna i Tyskland under flera veckor. Deltagarna rapporterade sitt humör och om de hade druckit koffein de senaste 90 minuterna. Resultaten visar att kaffet gjorde människor gladare och mer entusiastiska. Effekten var starkast under de första timmarna efter uppvaknandet och avtog senare på dagen.

Earth.com skriver att koffein även kunde minska negativa känslor som irritation och nedstämdhet, även om den effekten var mer osäker. Samtidigt visar annan forskning att kaffe kan ge korta blodsockersvängningar, men långsiktiga studier pekar ändå på en lägre risk för typ 2-diabetes hos storkonsumenter.

En kopp på jobbet kan pigga upp, men kaffet påverkar också hur blodsockret beter sig under dagen. (Foto: Janerik Henriksson/TT)