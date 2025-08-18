Dagensps.se
Weekend

När på dagen kaffe gör oss gladare enligt forskarna

Varje dag dricks miljontals koppar. Ny forskning visar att kaffets effekt på humöret beror på när vi dricker det.
Varje dag dricks miljontals koppar. Ny forskning visar att kaffets effekt på humöret beror på när vi dricker det. (Foto: Henrik Montgomery /TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Kaffe är en självklar del av vardagen för många svenskar. Nu visar en ny studie att tidpunkten kan påverka hur drycken påverkar humöret.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

För många börjar inte dagen förrän kaffekoppen står på bordet.

Men varför känns en kopp ibland mer effektiv än en annan? Det ville forskarna ta reda på, och svaret visar att tidpunkten kan vara avgörande för hur kaffet påverkar vårt humör.

Missa inte: Experten varnar: Tysklands försvar står på bräcklig grund. Dagens PS

När kaffet gör störst skillnad

En kopp till frukost, en till lunch och några däremellan, svenskarnas kaffekonsumtion är en kärlekshistoria för sig. Enligt en undersökning från Beans in Cup dricker vi tolv miljoner koppar varje arbetsdag, vilket motsvarar tre miljarder på ett år.

Nu visar forskning från Bielefelds universitet och University of Warwick att kaffets humöreffekt är starkast på morgonen och sedan gradvis avtar under dagen. Men effekten blir inte starkare för varje kopp som dricks.

I studien följdes unga vuxna i Tyskland under flera veckor. Deltagarna rapporterade sitt humör och om de hade druckit koffein de senaste 90 minuterna. Resultaten visar att kaffet gjorde människor gladare och mer entusiastiska. Effekten var starkast under de första timmarna efter uppvaknandet och avtog senare på dagen.

Earth.com skriver att koffein även kunde minska negativa känslor som irritation och nedstämdhet, även om den effekten var mer osäker. Samtidigt visar annan forskning att kaffe kan ge korta blodsockersvängningar, men långsiktiga studier pekar ändå på en lägre risk för typ 2-diabetes hos storkonsumenter.

En kvinna dricker kaffe tillsammans med kollegor under en fikapaus.
En kopp på jobbet kan pigga upp, men kaffet påverkar också hur blodsockret beter sig under dagen. (Foto: Janerik Henriksson/TT)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Samma för alla oavsett vanor

Men forskarna i denna nya studie vid Bielefelds universitet och University of Warwick, hade trott att skillnader i vanor eller psykisk hälsa skulle spela roll, men så blev det inte.

“Vi blev något förvånade över att inte hitta några skillnader mellan individer med varierande nivåer av koffeinkonsumtion eller olika grader av depressiva symptom, ångest eller sömnproblem”, säger Justin Hachenberger vid Bielefelds universitet.

“Sambanden mellan koffeinintag och positiva eller negativa känslor var ganska konsekventa över alla grupper”, tillägger han.

Det betyder att effekten verkar vara densamma för de flesta. De som inte tål kaffe undviker det oftast redan och var därför inte lika representerade i studien.

Läs också: “Inga sätt att gömma sig” – svenska satelliter mot skuggflottan. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Därför känns första koppen bäst

En del av förklaringen finns i hjärnan, menar forskarna. Koffein blockerar adenosinreceptorer och ökar dopaminet som styr både vakenhet och humör.

ANNONS

“Koffein fungerar genom att blockera adenosinreceptorer vilket kan öka dopaminaktiviteten i viktiga hjärnregioner en effekt som studier har kopplat till förbättrat humör och ökad vakenhet”, säger professor Anu Realo vid University of Warwick.

Forskningen visade också att trötthet och social miljö spelar in. När människor var tröttare än vanligt gav koffein en tydligare humörboost, medan effekten försvagades när de befann sig bland andra där samspelet redan hade påverkat deras känslor.

Professor Sakari Lemola vid Bielefelds universitet påminner om kaffets globala betydelse.

“Runt 80 procent av världens vuxna konsumerar koffeinhaltiga drycker och användningen av sådana stimulerande ämnen går långt tillbaka i historien. Till och med bin och humlor föredrar nektar från växter som innehåller koffein”, säger Lemola.

Läs även: ”Bäst att det är annorlunda” – strateg ser bubbelvibbar på börsen. Dagens PS

Läs även: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ForskningHälsaKaffe
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS