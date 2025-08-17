Stress på jobbet ökar – här är råden som kan hjälpa

Stressnivåerna i arbetslivet fortsätter att stiga, enligt forskning.

Forskare pekar på orsakerna till utvecklingen och lyfter fram vad som kan göra skillnad i vardagen.

När stressen tar över

Arbetsrelaterad stress lyfts allt oftare fram som ett växande problem som kan påverka både prestation, fritid och hälsa. Som Dagens PS tidigare rapporterat kan långvarig stress leda till sömnproblem, ohälsosamma vanor och ökad risk för hjärtbesvär. En undersökning från Wellhub visar att mer än hälften av de som upplever stress på jobbet också har svårt att sova.

Och det är inte bara på jobbet stressen märks. Enligt CNBC har Google-sökningar på hur man minskar stress nått rekordnivåer, vilket tyder på att många aktivt letar efter lösningar.

Psykiatrikern Neha Chaudhary beskriver situationen som ett “rop på hjälp på befolkningsnivå”.

Stress på jobbet kan påverka din hälsa negativt. (Foto: Pexels)

Företagspsykologen Corinna Norman på Terveystalo förklarar att stress kan ta sig olika uttryck.

“I grunden handlar det om balansen mellan vad som förväntas av oss och vad vi själva känner att vi orkar med”, säger Norman.

Hon betonar att livet måste ses som en helhet.

Det fungerar oftast om det endast är full fart på jobbet eller endast hemma. Men om båda områdena kräver mycket energi, då är det lätt att känna sig dränerad, påpekar hon.

Forskaren Charlotta Niemistö vid Handelshögskolan i Åbo Akademi framhåller att belöning i arbetet är avgörande för att vi ska orka.

“Och då handlar det inte bara om lön, utan om socialt stöd, en bra chef och arbetsuppgifter vi trivs med”, säger Niemistö till Svenska Yle.