Stress på jobbet ökar – här är råden som kan hjälpa

Vi tillbringar tusentals timmar på jobbet varje år, och när stressen tar över kan både hälsan, sömnen och orken bli lidande. Stressnivåerna i arbetslivet fortsätter att stiga, enligt forskning. Forskare pekar på orsakerna till utvecklingen och lyfter fram vad som kan göra skillnad i vardagen. Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med storm …
Stressnivåerna i arbetslivet fortsätter att stiga, enligt forskning.
Forskare pekar på orsakerna till utvecklingen och lyfter fram vad som kan göra skillnad i vardagen.
När stressen tar över
Arbetsrelaterad stress lyfts allt oftare fram som ett växande problem som kan påverka både prestation, fritid och hälsa. Som Dagens PS tidigare rapporterat kan långvarig stress leda till sömnproblem, ohälsosamma vanor och ökad risk för hjärtbesvär. En undersökning från Wellhub visar att mer än hälften av de som upplever stress på jobbet också har svårt att sova.
Och det är inte bara på jobbet stressen märks. Enligt CNBC har Google-sökningar på hur man minskar stress nått rekordnivåer, vilket tyder på att många aktivt letar efter lösningar.
Psykiatrikern Neha Chaudhary beskriver situationen som ett “rop på hjälp på befolkningsnivå”.
Företagspsykologen Corinna Norman på Terveystalo förklarar att stress kan ta sig olika uttryck.
“I grunden handlar det om balansen mellan vad som förväntas av oss och vad vi själva känner att vi orkar med”, säger Norman.
Hon betonar att livet måste ses som en helhet.
Det fungerar oftast om det endast är full fart på jobbet eller endast hemma. Men om båda områdena kräver mycket energi, då är det lätt att känna sig dränerad, påpekar hon.
Forskaren Charlotta Niemistö vid Handelshögskolan i Åbo Akademi framhåller att belöning i arbetet är avgörande för att vi ska orka.
“Och då handlar det inte bara om lön, utan om socialt stöd, en bra chef och arbetsuppgifter vi trivs med”, säger Niemistö till Svenska Yle.
Brist på tydlighet och återhämtning
En vanlig stressfaktor på arbetsplatser är oklara förväntningar. Norman menar att det är viktigt att medarbetare vågar ställa frågor när arbetsuppgifterna känns diffusa.
“Om förväntningarna och ramarna är flummiga ska du med låg tröskel ta upp saken med din chef”, säger hon.
Återhämtning lyfts också fram som en viktig del. Att logga ut efter arbetsdagen, stänga datorn eller skapa rutiner som markerar arbetsdagens slut kan minska pressen.
Känn efter hur stressen känns i kroppen och hitta dina egna sätt att varva ner, tipsar Norman.
Psykoterapeuten Kathryn Smerling påminner om att små steg kan räcka. Att ta promenader i dagsljus, umgås med vänner eller lyssna på musik kan sänka stressnivåerna om de blir en naturlig del av vardagen.
“Om du gör hälsosamma val kommer du att ta dig igenom stressen”, säger Smerling.
Niemistö framhåller även att chefer har en nyckelroll.
“En bra chef föregår också med gott exempel. Till exempel genom att ta lunchpromenader och inte mejla mitt i natten”, säger hon.
Hon menar också att många idag vill arbeta på arbetsplatser som delar deras värderingar.
“Våga ställa frågor redan på arbetsintervjun: Hur ser teamet ut? Hur arbetar de för att personalen ska må bra? Det bäddar för trivsel redan från start”, säger Norman.
Läs också: Nya trenden – jobba på kontor. Dagens PS
Andra tips mot stress
Flera personer berättar för Svenska Yle hur de själva hittat bättre balans i arbetslivet.
“För att orka lämnar jag jobbet på jobbet, svarar inte i jobbtelefon utan har den på ljudlös i väskan och svarar heller inte på e-post. Väl hemma finns det barnens fritidsintressen och egna intressen som tar upp hjärnkontoret”, säger en person.
En annan skriver:
“När jag nyligen sökte jobb ville jag ha dessa ingredienser: Ett företag som behandlar sin personal väl, ett företag som har tillit till sina anställda, ett tillräckligt intressant jobb och tillräckligt bra betalt”.
En tredje person berättar:
“Jag har bytt avdelning inom samma företag två gånger. Båda gångerna har det varit otroligt motivationshöjande”.
Andra menar att det kan vara nödvändigt att helt byta arbetsplats.
“Jag har bytt jobb tills jag hittade ett jag älskar. Klart att mitt nuvarande jobb inte är perfekt, men om 80–90 procent är trevligt, utmanande och lärorikt ännu efter fem år, är det värt att hålla sig kvar”.
Läs även: Topplistan – de rikaste länderna i Europa. Dagens PS
Läs även: Expert: Riksbanken pausar – men sänkning väntar. Dagens PS
