Nu börjar krisen: "tiotusentals jobb kommer att ryka"

Parallellt med detta meddelade man att varuhuset i Borlänge ska stängas. Claes Hemberg ser det som mer än ett enskilt företagsbeslut.

”Proppen ur”

”Det finns en psykologi i näringslivet om att man inte vill vara först ut att varsla. Men Ikea är en bra mätare om hur hushållen mår. När de nu går först och säger upp anställda, då plöjer de vägen för andra företag. Då är det proppen ur, tror jag”, säger Hemberg till TV4 Nyheterna.

Han tror att svenska hushåll nu behöver förbereda sig på ett betydligt tuffare läge på arbetsmarknaden.

”Hushållen behöver förstå att tiotusentals jobb kommer att ryka”, säger Hemberg.

”Företagen klarar inte det här. Både företag och anställda behöver förstå att det är tuffare tider i antågande. Skepsisen har till slut fått fäste. Och då blir det varsel”, fortsätter han.

