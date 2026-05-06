Ikea stänger varuhuset i Borlänge. Volvo Cars har lagt stora varsel. Och enligt ekonomiprofilen Claes Hemberg är det här bara början. ”Både företag och anställda behöver förstå att det är tuffare tider i antågande”, säger han.
Nu börjar krisen: "tiotusentals jobb kommer att ryka"
När Arbetsförmedlingen redovisade sin statistik i april låg ”varslen på oroväckande hög nivå”.
Senast i mars konstaterade PS att Nordea ska varsla 1 500 anställda och bara några dagar senare visade det sig att även Ikea planerar att ta bort totalt 945 tjänster.
Parallellt med detta meddelade man att varuhuset i Borlänge ska stängas. Claes Hemberg ser det som mer än ett enskilt företagsbeslut.
”Proppen ur”
”Det finns en psykologi i näringslivet om att man inte vill vara först ut att varsla. Men Ikea är en bra mätare om hur hushållen mår. När de nu går först och säger upp anställda, då plöjer de vägen för andra företag. Då är det proppen ur, tror jag”, säger Hemberg till TV4 Nyheterna.
Han tror att svenska hushåll nu behöver förbereda sig på ett betydligt tuffare läge på arbetsmarknaden.
”Hushållen behöver förstå att tiotusentals jobb kommer att ryka”, säger Hemberg.
”Företagen klarar inte det här. Både företag och anställda behöver förstå att det är tuffare tider i antågande. Skepsisen har till slut fått fäste. Och då blir det varsel”, fortsätter han.
Företag har väntat länge
Enligt Hemberg har många företag hållit tillbaka uppsägningar under flera år. Skälet är att man velat behålla kompetens och stå redo när konjunkturen vänder uppåt igen.
Men den väntade högkonjunkturen har hela tiden skjutits fram. Samtidigt har nya problem tillkommit, bland annat blockaden av Hormuz-sundet och kraftigt stigande oljepriser.
Nu tror Hemberg att tålamodet börjar ta slut.
”Många företag har undvikit att varsla i flera års tid, för att värna kompetens och vara redo när högkonjunkturen kommer. Men nu vågar de inte vänta längre. Så jag tror vi står inför en kraftig varselvåg där mycket kommer att hända redan innan sommaren”, säger han till TV4.
