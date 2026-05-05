Mannen fick bidrag för att cykla till jobbet. Men kollegorna avslöjade att han tog bilen men behöll bidraget. Nu har han fått sparken.
Ljög om att han cyklade till jobbet – fick sparken
Fallet som rapporteras av bland annat Mediahuis och Bruxelles Today rör en järnvägsarbetare på det belgiska järnvägsbolaget SNCB som arbetat på bolaget i 33 år. Kollegor slog larm om att han fuskade med cykelersättningen.
Bolaget inledde en utredning som kom fram till att han plockat ut ett traktamente avsett för de som cyklade till jobbet, men samtidigt stämplat in på företagets parkeringsplats 69 av 75 dagar med sitt eget parkeringstillstånd.
SNCB bedömde att förtroendet för den anställde var “definitivt och oåterkalleligt brutet” och valde därför att avskeda honom för yrkesmässigt fel.
Den tidigare anställde motsatte sig beslutet och överklagade till Statsrådet i Belgien. Han menade att ersättningen var relativt låg – cirka 130 euro – och att uppsägningen därför var oproportionerlig. Domstolen gick dock på arbetsgivarens linje och avslog överklagandet.
