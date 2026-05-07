"PayPal-maffian" blev techmiljardärer – nu pressat betalbolag

PayPal dalar

Men medan dessa entreprenörer byggt några av världens mest värdefulla techbolag, har PayPal själv hamnat i en helt annan situation – med avtagande tillväxt, hård konkurrens och pressad lönsamhet.

Tillväxten har bromsat kraftigt på sistone där marginalerna pressas. Samtidigt genomgår bolaget en omstrukturering med ny ledning och satsningar på AI för att återvinna fart, enligt Fortune.

Konkurrens från andra betalplattformar

Den ökande huvudvärken för PayPal är konkurrensen från andra betalplattformar som Google Pay och Apple Pay – som ofta är inbyggda direkt i mobiltelefoner och webbläsare, vilket gör betalningar snabbare än PayPals inloggningsbaserade system.

”PayPal-maffian” beskrivs som ”maffian som byggde en teknologisk supermakt – medan moderbolaget tappade sin innovationskraft”.

Kända namn

ANNONS

Det nuvarande bolaget kan alltså inte mäta sig mot personerna som ligger bakom det, med tidigare PayPal-anställda som Elon Musk som har gått vidare och skapat företag som Tesla, eller Reid Hoffman hos LinkedIn och Peter Thiel på Palantir.

Börsnoteringen av Elon Musks SpaceX väntas bli gigantisk.

(Foto: TT/AP Patrick Pleul)

Enligt Fortune visar PayPals senaste resultat att bolaget fortfarande växer, men långsamt. I första kvartalet 2026 slog företaget vissa förväntningar, med omkring 8,4 miljarder dollar i intäkter, men marknaden reagerade ändå negativt och aktien föll.

Läs även:

Hackare slog mot PayPal – pengar stulna från konton. Dagens PS

Paypal lanserar egna kryptovalutan. Dagens PS