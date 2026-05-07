Norskt oljebolag skulle tvätta svenska brottsmiljarder

Blåste upp värdet: ”En bluff”

Orsaken till den gigantiska värdeökningen var att Ecoteq köpt ett amerikanskt bolag som påstods ha oljerättigheter i Utah.

En bluff, hävdade affärsmannen Per Morten Hansen, själv aktieägare i bolaget.

I december 2023 gick han till Oslo tingsrätt och bad bolaget granska värdeökningen.

Hansen hävdade att värdet på Ecoteq blåst upp kraftigt. Flera källor ansåg att bolaget skulle användas för att tvätta pengar, skriver Dagbladet.

Ett i praktiken värdelöst bolaget hade blåsts upp till ett värde av 2,6 miljarder – ett perfekt verktyg för penningtvätt.

Stort tillslag på hotell

Hos polisen i Stockholm började det våren 2020 med en razzia mot ett hotellrum i centrala stan.

En norrman i 30-årsåldern hyrde rummet och personalen hade reagerat på trafiken till och från honom.

Vid polisens tillslag hittade man 1,5 kilo kokain, 10 000 ecstasy-tabletter och mer än en miljon svenska kronor i kontanter i mannens rum.

Mannen skulle så småningom dömas för grovt narkotikabrott och när polisen undersökte hans mobil kunde de se hans kontakter med Foxtrot-nätverkets ledare samt med dennes familj.

En del i härvan kring Ecoteq avgörs inför Oslo tingsrätt, där aktieägaren Per Morten Hansen vill ställa bolagets revisorer till svars för sina förluster. (Foto: Adam Ihse/TT

Kunde kopplas till ekobrott

Sveriges radio skriver om hur knarkkuriren på hotellrummet kunde kopplas till en svensk härva av grova ekobrott.

2023 kom domarna i målet där flera miljarder ansågs ha försvunnit genom fejkade affärer med mobiltelefoner.

Härvan hade internationella förgreningar och flera bolag i den ansågs ha kopplingar till Foxtrot-nätverket.

Innan 30-åringen greps på hotellrummet hade han även varit företrädare för två olika bolag i mobilhärvan.

Tidigare samma år hade en äldre släkting till honom dömts till fängelse för bland annat grovt skattebrott i ett av bolagen.

Gick i konkurs – adress ett ödehus

Den äldre släktingen var sedan tidigare uppmärksammad för en rad spektakulära konkurser i Norge och misstänktes ha agerat i flera bolag i mobilhärvan.

De bolagen hade sedan gått i konkurs, då med nya företrädare skrivna på en ny adress, tillhörande ett ödehus i Värmland.

Dagbladets källor hävdar att det är pengar från momsbedrägerierna, i miljardklassen, som skulle tvättas genom Ecoteq.

”Baserat på de avslöjanden som har varit i media är det egentligen inte förvånande. Det finns tydliga spår av kriminella kretsar. Samtidigt är det som framkommer mycket allvarligt”, säger Per Morten Hansen hos Dagbladet.

Revisorer klagade – blev utbytta

Innan Hansen slagit larm anade Ecoteqs revisorer att något skumt skedde i bolaget och vägrade godkänna värdeökningen på aktien.

Då bytte Ecoteq ut revisorerna. De nya revisorerna, Simon Weiby och Trond Harry Bjerge från revisionsbyrån KWC, godkände värdeökningen.

De kritiserades hårt för den av norska Finansinspektionen. Nu har de fått möta Per Morten Hansen inför domstol, där han håller revisorerna ansvariga för den förlust på mer än 83 miljoner norska kronor han anser sig ha gjort på Ecoteq.

Revisorerna nekar till att ha gjort något fel och säger att det var omöjligt att upptäcka några fel i bolaget.

Det ska påpekas att den planerade penningtvätt som Hansen och andra anser var på gång, inte kunde genomföras.

Dagbladet har även försökt nå en svensk, dömd affärsman som anses ha varit en länk mellan Ecoteq och Foxtrot i fängelse men inte fått något svar.

