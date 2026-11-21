Polarium hade 219 anställda enligt den senaste årsredovisningen, och bolaget har föreslagit Mikael Kubu på Ackordscentralen som konkursförvaltare.

Aktieägarna står sist i kön i en konkurs, efter långivarna, och största långivare är Swedbank, enligt uppgifter ur konkursansökan.

Alecta har lagt 1,2 miljarder kronor på aktier i Polarium mellan 2022 och 2025. AMF gick in i maj 2022 med 955 miljoner kronor i en nyemission som värderade bolaget till en miljard dollar.

Merparten av Alectas pengar hamnade aldrig i Polariums kassa

När pensionsbolaget i oktober 2022 betalade cirka 950 miljoner kronor för runt tio procent av Polarium köpte det befintliga aktier, och säljarna var medgrundaren Stefan Jansson och Vargas, som Mix äger tillsammans med Carl-Erik Lagercrantz, enligt EFN:s genomgång. Kort därefter förlorade Polarium sin största kund, Dish Network i USA, som stod för omkring en tredjedel av intäkterna, och försäljningen föll från 2,2 miljarder kronor 2022 till 1,16 miljarder 2023.

Efter en återhämtning till 1,33 miljarder 2024 föll försäljningen till 896 miljoner kronor 2025. Förlusten blev 331 miljoner kronor, trots att bolaget sedan 2024 mer än halverat rörelsekostnaderna.

Mix förklarar fallet med konkurrensen från Kina. ”Precis som bilindustrin har flera europeiska batteri- och energilagringsbolag drabbats av den dramatiskt ökade konkurrensen från kinesiska aktörer och ett flertal europeiska tillverkare har tvingats söka konkurs eller omstrukturerats finansiellt”, skriver han i pressmeddelandet, som Svensk Verkstad citerar.

Ägarna har fortsatt att skjuta till pengar under krisen. ”Jag och övriga storägare har tillfört betydande belopp de senaste åren, varav mer än 350 miljoner kronor kommer från mitt privata investmentbolag sedan jag tillträdde som ordförande”, skriver Mix, som blev ordförande för drygt två år sedan. Alecta och AMF var båda med i nyemissionerna 2023 och 2024.

AMF uppger för EFN att investeringen ska utvärderas. ”Med facit i hand är det tydligt att investeringen inte blev som vi hade tänkt oss”, skriver pensionsbolaget. Alecta har redan tagit hela förlusten. ”Vi har under 2025 och 2026 skrivit ner värderingen av innehavet i Polarium till noll”, skriver Alecta i sitt svar till EFN.

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De 1,2 miljarderna motsvarar drygt 410 kronor för var och en av de cirka 2,9 miljoner svenskar som har tjänstepension i Alecta Optimal Pension, förvalet inom ITP.