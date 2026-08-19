Så dricker vi: En energidryck på tre öl

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Totalt inrangeras en försäljningsvolym på 1,79 miljarder liter för 2025 och det är en ökning med två procent gentemot 2024.

Tillväxten i den svenska bryggerinäringen drivs framför allt osockrad läsk, energidryck och funktionella drycker.

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Osockrad läsk två tredjedelar

Undersökningen visar bland annat att osockrad läsk ökade med drygt åtta procent under fjolåret och utgjorde 61 procent av läskförsäljningen.

Den stora kategorin är förstås kolsyrad läsk som står för 45 procent av bryggeriernas totala försäljning och ökade 4,3 procent under 2025.

”Den svenska bryggeribranschen fortsätter att förändras i takt med konsumenternas vanor. Vi ser en tydlig efterfrågan på ett brett utbud, där både klassiska dryckeskategorier och nya funktionella alternativ tar plats”, säger Anna-Karin Fondberg som är vd för Sveriges bryggerier hos Livsmedelsnyheter.

”Det är dessutom glädjande att den osockrade läsken fortsätter att öka i popularitet eftersom branschen gjort stora satsningar inom sockerreduktion”, tillägger hon.

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