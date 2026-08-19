Vi dricker lite mindre öl och mycket mer energidryck. Alkoholfri öl har ökat 300 procent på tio år men nu viker försäljningen.
Så dricker vi: En energidryck på tre öl
Det är Sveriges bryggerier som redovisat en så kallad totalmarknadsskattning via Delfi marknadspartner.
Den görs en gång per år och omfattar alla sorters öl, vatten, läsk, lättcider, energidryck, övriga funktionella drycker och lite annat.
Totalt inrangeras en försäljningsvolym på 1,79 miljarder liter för 2025 och det är en ökning med två procent gentemot 2024.
Tillväxten i den svenska bryggerinäringen drivs framför allt osockrad läsk, energidryck och funktionella drycker.
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Osockrad läsk två tredjedelar
Undersökningen visar bland annat att osockrad läsk ökade med drygt åtta procent under fjolåret och utgjorde 61 procent av läskförsäljningen.
Den stora kategorin är förstås kolsyrad läsk som står för 45 procent av bryggeriernas totala försäljning och ökade 4,3 procent under 2025.
”Den svenska bryggeribranschen fortsätter att förändras i takt med konsumenternas vanor. Vi ser en tydlig efterfrågan på ett brett utbud, där både klassiska dryckeskategorier och nya funktionella alternativ tar plats”, säger Anna-Karin Fondberg som är vd för Sveriges bryggerier hos Livsmedelsnyheter.
”Det är dessutom glädjande att den osockrade läsken fortsätter att öka i popularitet eftersom branschen gjort stora satsningar inom sockerreduktion”, tillägger hon.
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Ölen backar något
Den totala ölförsäljningen minskade med en procent 2025 men uppgår ändå till imponerande 475 miljoner liter.
Försäljningen av öl till hotell och restauranger ökade med 4 procent, noterar bryggerierna.
Alkoholfri öl backade med 2,7 procent jämfört med 2024, men har samtidigt vuxit med över 300 procent de tio senaste åren.
”Öl är fortfarande en central del av svensk bryggerinäring, även om andra dryckeskategorier tar allt större plats. Det märks tydligt i bryggeriernas växande och mer varierade utbud”, menar Anna-Karin Fondberg.
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Modern läsk ökar starkt
Energidryck ökade med 9,4 procent under 2025 och uppgick till cirka 146 miljoner liter. Även funktionella drycker växte kraftigt, med en ökning på tolv procent.
För den som funderar över den tunna linjen mellan dessa två varianter av modern läsk på ungefär samma nyttonivå, så finns det en sådan.
Funktionella drycker är drycker med tillsatta ingredienser, till exempel vitaminer eller mineraler – däremot innehåller de till skillnader från energidryck inte koffein.
Vad vi dricker ur? Burkar och Pet-flaskor. De står tillsammans för 85 procent av bryggerinäringens förpackningar.
Returglas av gammalt format är på utdöende och står numera endast för två procent av den totala volymen.