Avinor har i år stängt ute taxiförare från Oslo flygplats 477 gånger. Två resenärer har betalat över 20 000 norska kronor för resan in till stan.
Lurad vid flygplatsen – taxi kostade 22 000 kronor
Det uppgav den statliga flygplatsoperatören till Aftenposten i fredags, och 471 av sanktionerna är avgifter på 1 050 norska kronor, omkring 1 094 svenska, till förare som inte följt skyltningen. Tio förare är polisanmälda och misstänks bland annat för brott mot vägtrafiklagen och yrkestransportlagen, enligt nyhetsbyrån NTB i VG.
Taxiordningen byggdes om för att stoppa överpriserna. Resenären beställer bil på en skärm som visar prisförslag från flera bolag och väntar sedan på bilen. Enskilda förare försöker ändå få tag i kunder inne i terminalen eller vid den gamla hållplatsen utanför, skriver NTB.
En förare som kört taxi i över 40 år, larmade om metoden redan i februari. Han beskrev förare som går in i ankomsthallen och frågar passagerarna om de ska ha taxi, så att de hinner före beställningsautomaterna och kan ta betalt långt mer än de bolag som följer reglerna.
– Kunder riskerar att betala flera tusen kronor mer för en tur, sa han då till Aftenposten.
Kvinnan stod vid de officiella kioskerna
I juli stod en utländsk kvinna vid flygplatsens bokningskiosker när en förare erbjöd henne skjuts. Framme i Oslo drogs 22 000 norska kronor från kortet, rapporterade Dagens Næringsliv. Det är drygt 22 900 svenska kronor.
Taxibolaget skrev efteråt att beloppet var en felslagning som skulle betalas tillbaka, men det är oklart om pengarna kommit fram och polisen lade ner utredningen den 19 augusti på grund av brist på utredningskapacitet, enligt NRK.
– Först och främst vill vi säga att det som beskrivs här måste ha varit en mycket obehaglig upplevelse för den resande, sa Avinors kommunikationsrådgivare Carita Storm Røsaasen till DN.
– Vi uppmanar alla som upplever eller ser liknande situationer att kontakta polisen, sa hon enligt NTB.
I ett annat fall tackade turister nej till skjuts inne i terminalen och ställde sig i taxikön, men resan till Oslo slutade ändå på 21 230 norska kronor, skrev VG förra veckan.
– Jag är arg, sa en av dem, Leonardo Rezende, till tidningen.
Branschen vill ha personal vid bilarna
– Om förare bryter mot regelverket, vilseleder kunder eller kringgår etablerade ordningar på flygplatsen är det oacceptabelt, säger Torbjørn Brenna, direktör i Norges Taxiforbund, till NTB.
Han vill ha bemanning vid taxiområdena.
Avgifterna ger 494 550 norska kronor. En enda resa på 22 000 kronor motsvarar nästan 21 avgifter.
I Stockholm skrev arbetsmarknadsnämndens ordförande Arvid Vikman Rindevall (S) i augusti att Arlanda blivit en guldgruva för oseriösa taxiföretag och krävde att regeringen ser över den avreglerade taximarknaden.
Enligt Avinor blev läget bättre när avgifterna infördes, och nu överväger bolaget att åter placera uniformerade väktare vid taxiområdena.