Taxiordningen byggdes om för att stoppa överpriserna. Resenären beställer bil på en skärm som visar prisförslag från flera bolag och väntar sedan på bilen. Enskilda förare försöker ändå få tag i kunder inne i terminalen eller vid den gamla hållplatsen utanför, skriver NTB.

En förare som kört taxi i över 40 år, larmade om metoden redan i februari. Han beskrev förare som går in i ankomsthallen och frågar passagerarna om de ska ha taxi, så att de hinner före beställningsautomaterna och kan ta betalt långt mer än de bolag som följer reglerna.

– Kunder riskerar att betala flera tusen kronor mer för en tur, sa han då till Aftenposten.

Kvinnan stod vid de officiella kioskerna

I juli stod en utländsk kvinna vid flygplatsens bokningskiosker när en förare erbjöd henne skjuts. Framme i Oslo drogs 22 000 norska kronor från kortet, rapporterade Dagens Næringsliv. Det är drygt 22 900 svenska kronor.

Taxibolaget skrev efteråt att beloppet var en felslagning som skulle betalas tillbaka, men det är oklart om pengarna kommit fram och polisen lade ner utredningen den 19 augusti på grund av brist på utredningskapacitet, enligt NRK.

– Först och främst vill vi säga att det som beskrivs här måste ha varit en mycket obehaglig upplevelse för den resande, sa Avinors kommunikationsrådgivare Carita Storm Røsaasen till DN.

– Vi uppmanar alla som upplever eller ser liknande situationer att kontakta polisen, sa hon enligt NTB.

I ett annat fall tackade turister nej till skjuts inne i terminalen och ställde sig i taxikön, men resan till Oslo slutade ändå på 21 230 norska kronor, skrev VG förra veckan.

ANNONS

– Jag är arg, sa en av dem, Leonardo Rezende, till tidningen.