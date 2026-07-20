Gud, så gott? Nu kommer Jesus med energidryck

Har blivit nischprodukter

Energidrycker med Jesus-motiv har blivit en nisch på den amerikanska marknaden, konstaterar Dagen.

I den amerikanska miljö där kända amerikaner ständigt lutar sig mot sin tro och sprider bibelcitat omkring sig för att rättfärdiga det ena eller andra, finns förstås en affärsmöjlighet på området.

Vi talar trots allt om ett land där nuvarande president säljer sin egen upplaga av Bibeln, God Bless the U.S.A. Bible, som säljs för 59,99 dollar.

Ett annat exempel på den amerikanska kombon Gud och pengar är hamburgerkedjan In-N-Out Burger, som sedan 1980-talet tryckt bibelord på sina förpackningar.

Ovan nämnda Yahweh och Praise Energy är två av de mer framgångsrika i nischen, med Jesus-motiv och kristna budskap på burkarna till sina energidrycker.

Produkterna marknadsförs inte bara som uppiggande utan även som en metod att sprida den kristna tron.

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”Ren energi för troende”

Yahweh skriver på sin hemsida att företagets produkt erbjuder ”ren energi för troende, sökare och alla som vill ha en smak med ett syfte”.

Praise Energy, grundat av influeraren Bryce Crawford med cirka 7 miljoner följare i sociala medier, skriver att företaget bygger på ”en stadig grund i tron och en vilja att ära det arbete Gud lagt framför oss”.

I Christianity Today beskrivs energidryckerna som en del av en växande marknad, där kristna influerare säljer allt från kosttillskott och hudvård – och energidrycker – med religiös profil och bibelcitat.

Sajten menar att bibelverser, kristna symboler och uttryck, används för att göra produkterna mer attraktiva och lanserar begreppet ”faith-washing” enligt samma terminologi som ”green-washing”.

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