Religiös energidryck och kosttillskott. Hamburgare med bibelcitat. De ger dig inte evigt liv, men är en välsignelse för tillverkarna.
Gud, så gott? Nu kommer Jesus med energidryck
Jesus slängde ut månglarna ur templet. Skulle de komma tillbaka kan det vara med ny kraft från energidryck.
Efter raden av kändisar som gör reklam för den moderna tidens läskedryck som energidryck utgör, kommer nu Jesus in i butikshyllorna.
”Gud lade på vårt hjärta att specifikt predika evangeliet genom en energidryck”, säger skaparen av Yahweh i en video på Instagram.
Videon är till för att försvara företaget mot anklagelser att enbart använda religionen för att generera vinst.
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”Som Jehovas vittnen”
Det sker till exempel via smaken ”Blessed Berry”, som i The Guardian får betyget att eftersmaken dröjer sig kvar ”ungefär som när Jehovas vittnen fortsätter missionera vid dörren”.
Då är, enligt skribenten, ”Preachin´Peach” från Agape bättre, den anses smaka ”nästan exakt som en klubba med persikosmak”.
Agave kostar 40 dollar för ett 12-pack, vilket innebär att en burk på 35,5 cl går på motsvarande 32 kronor, enligt The Guardian.
Smakmässigt anses annars 4gvn, en lek med engelska ordet ”forgiven”, vara en vinnare, inte minst smaken ”Gospel Gummy”.
På den kristna energidrycks-marknaden finns även exempelvis Praise Energy, med maskoten Zion the Lion iklätt en ”I ♡ Jesus”-T-shirt och höga sneakers.
Har blivit nischprodukter
Energidrycker med Jesus-motiv har blivit en nisch på den amerikanska marknaden, konstaterar Dagen.
I den amerikanska miljö där kända amerikaner ständigt lutar sig mot sin tro och sprider bibelcitat omkring sig för att rättfärdiga det ena eller andra, finns förstås en affärsmöjlighet på området.
Vi talar trots allt om ett land där nuvarande president säljer sin egen upplaga av Bibeln, God Bless the U.S.A. Bible, som säljs för 59,99 dollar.
Ett annat exempel på den amerikanska kombon Gud och pengar är hamburgerkedjan In-N-Out Burger, som sedan 1980-talet tryckt bibelord på sina förpackningar.
Ovan nämnda Yahweh och Praise Energy är två av de mer framgångsrika i nischen, med Jesus-motiv och kristna budskap på burkarna till sina energidrycker.
Produkterna marknadsförs inte bara som uppiggande utan även som en metod att sprida den kristna tron.
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”Ren energi för troende”
Yahweh skriver på sin hemsida att företagets produkt erbjuder ”ren energi för troende, sökare och alla som vill ha en smak med ett syfte”.
Praise Energy, grundat av influeraren Bryce Crawford med cirka 7 miljoner följare i sociala medier, skriver att företaget bygger på ”en stadig grund i tron och en vilja att ära det arbete Gud lagt framför oss”.
I Christianity Today beskrivs energidryckerna som en del av en växande marknad, där kristna influerare säljer allt från kosttillskott och hudvård – och energidrycker – med religiös profil och bibelcitat.
Sajten menar att bibelverser, kristna symboler och uttryck, används för att göra produkterna mer attraktiva och lanserar begreppet ”faith-washing” enligt samma terminologi som ”green-washing”.
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