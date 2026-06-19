Midsommar är, förutom Sveriges egentliga nationaldag, för många en ursäkt att supa. En sommelier varför det inte behöver vara så.
Midsommarmyten krossad: Alkoholfri öl smakar lika bra
Under midsommarveckan köper svenskarna ungefär 150 000 liter brännvin, sju gånger så mycket som en vanlig vecka.
Sju av tio svenskar dricker alkohol under midsommar och totalt anges vi konsumera cirka 1,3 miljoner liter ren alkohol under midsommarveckan.
Män är naturligtvis värre än kvinnor, men ovanligt lite under midsommar. Medan männen i snitt dricker 6,3 standardglas när man firar midsommar ligger kvinnor på cirka 4,4.
Favoriterna på snapsbordet är OP Anderson Aquavit, Aalborg Jubilaeums Akvavit, Skåne och Hallands Fläder.
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Alkoholfri öl lika god
Till detta dricker vi starköl, men i en krönika i Dietisten förklarar Henrik Scander, sommelier och universitetslektor, varför det går lika bra med alkoholfri öl och varför den smakar lika gott.
”Forskning visar att alkoholfri öl ofta bedöms som mindre god när den provas för sig själv. Den upplevs tunnare, mindre aromatisk och med en kortare eftersmak. Men här finns en avgörande missuppfattning: öl dricks sällan ensam. Den dricks till mat”, skriver Scander.
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Lika gott ihop med mat
Tillsammans med kollegor genomförde han nyligen en konsumentstudie där man jämförde alkoholhaltig och alkoholfri pilsner, veteöl och IPA.
De provades ensamma och tillsammans med skagenröra, en klassisk svensk rätt med fett, syra och sälta.
Resultaten var tydliga; alkoholfri öl var mindre omtyckt när den dracks för sig själv, men när samma öl serverades med mat försvann skillnaden.
Alkoholfri öl fungerade lika bra i kombination som sina alkoholhaltiga motsvarigheter, konstaterar sommeliern.
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”Mat, dryck och sammanhang”
”Detta visar något viktigt. Smak sitter inte bara i glaset, den uppstår i relationen mellan mat, dryck och sammanhang. Fettet i maten rundar av bitterhet, syran skapar balans och kolsyra bidrar till friskhet. Det som upplevs som en brist i alkoholfri öl när den provas ensam, kan i kombination bli en tillgång”, sammanfattar Scander.
Han sjunger det alkoholfria ölets lov och talar om hur den ”erbjuder aromer från humle och malt, kolsyra och bitterhet, men utan de fysiologiska effekterna av alkohol.”
”Det öppnar för nya gastronomiska praktiker, längre middagar, fler serveringar, lunchkombinationer och inkluderande måltider där fler kan delta på lika villkor.”
Själv njuter Scander helst en alkoholfri öl i enkla, genomtänkta sammanhang som en lager till en räkmacka eller en lätt IPA till grillad fisk eller rostade grönsaker.
”Den goda smaken sitter inte i alkoholen, utan i balansen, sammanhanget och kombinationen”, konstaterar Henrik Scander.
Han kunde naturligtvis ha lagt till att den alkoholfria ölen även har fördelar knutna till midsommardagen…