Midsommarmyten krossad: Alkoholfri öl smakar lika bra

Lika gott ihop med mat

Tillsammans med kollegor genomförde han nyligen en konsumentstudie där man jämförde alkoholhaltig och alkoholfri pilsner, veteöl och IPA.

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De provades ensamma och tillsammans med skagenröra, en klassisk svensk rätt med fett, syra och sälta.

Resultaten var tydliga; alkoholfri öl var mindre omtyckt när den dracks för sig själv, men när samma öl serverades med mat försvann skillnaden.

Alkoholfri öl fungerade lika bra i kombination som sina alkoholhaltiga motsvarigheter, konstaterar sommeliern.

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Midsommar är sill, jordgubbar – och starköl och snaps. Men alkoholfri öl smakar lika bra till maten, förklarar nu en sommelier. (Foto: Hasse Holmberg/TT)

”Mat, dryck och sammanhang”

”Detta visar något viktigt. Smak sitter inte bara i glaset, den uppstår i relationen mellan mat, dryck och sammanhang. Fettet i maten rundar av bitterhet, syran skapar balans och kolsyra bidrar till friskhet. Det som upplevs som en brist i alkoholfri öl när den provas ensam, kan i kombination bli en tillgång”, sammanfattar Scander.

Han sjunger det alkoholfria ölets lov och talar om hur den ”erbjuder aromer från humle och malt, kolsyra och bitterhet, men utan de fysiologiska effekterna av alkohol.”

”Det öppnar för nya gastronomiska praktiker, längre middagar, fler serveringar, lunchkombinationer och inkluderande måltider där fler kan delta på lika villkor.”

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Själv njuter Scander helst en alkoholfri öl i enkla, genomtänkta sammanhang som en lager till en räkmacka eller en lätt IPA till grillad fisk eller rostade grönsaker.

”Den goda smaken sitter inte i alkoholen, utan i balansen, sammanhanget och kombinationen”, konstaterar Henrik Scander.

Han kunde naturligtvis ha lagt till att den alkoholfria ölen även har fördelar knutna till midsommardagen…

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