Inga energidrycker alls. Nästan inget kaffe. Nu kommer råden som ska rädda sömnen. ”Motiverat”, säger Livsmedelsverket.
Stopp för energidrycker och kaffe
Barn under 6 år bör undvika koffein helt. Ungdomar under 16 år bör inte få i sig mer än 70 milligram koffein per dag, motsvarande en liten kopp kaffe.
Råden kommer från Livsmedelsverket, som nu skickar ut förslaget på remiss.
”Barn och ungdomar är känsligare för koffein än vuxna och har därför högre risk att få sömnproblem om de exempelvis konsumerar energidrycker”, påpekar verket.
Energidrycker upp 90 procent – läkarnas dom. Dagens PS
Fördubblats på 7 år
Bakgrunden är naturligtvis att konsumtionen av energidrycker ökat kraftigt i Sverige de senaste åren.
Under perioden 2017-2024 har försäljningen mer än fördubblats och flera studier visar hur allt fler barn och unga konsumerar energidryck.
Enligt handeln har även utbudet av energidrycker och andra koffeinhaltiga produkter ökat snabbt.
Produkterna marknadsförs ofta av idrottsprofiler och influerare som mot betalning lånar ut sig till att uppmuntra konsumtionen.
Får i sig för mycket
Den ökade konsumtionen gör att många ungdomar får i sig koffein i mängder som kan påverka kroppen negativt.
Exempel på negativa effekter av koffein är sömnstörningar, hjärtklappning, skakningar och oro.
Eftersom unga väger mindre och behöver mer sömn än vuxna är de särskilt känsliga för koffein, skriver Livsmedelsverket.
”Flera av våra grannländer har infört nationella åtgärder för att minska barns och ungas konsumtion av koffein, bland annat genom reglering av koffeinhalt, åldersgränser för energidryck och begränsad marknadsföring. Vi ser därför att det är motiverat med ett råd om detta”, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog hos Livsmedelsverket.
Finns ingen åldersgräns
I Sverige finns ingen åldersgräns för energidrycker, bara en branschöverenskommelse som varje företag inom handeln väljer om de vill följa eller ej.
Livsmedelsverkets rekommendation blir nu ett totalstopp för barn under 6 år när det gäller koffein och att ungdomar under 16 år inte bör få i sig mer än den mängd koffein som finns i en liten kopp kaffe, 70 milligram.
Att Livsmedelsverket drar gränsen vid 16 år förklarar man med att ”ungdomar i denna ålder har i regel en kroppsvikt som gör att de tål större mängder koffein än yngre barn.”
Listan/Produkter med högt koffeininnehåll
(Exempel ur Livsmedelsverkets remissmaterial. Produkter barn och ungdomar behöver vara försiktiga med)
Pre-workout (kosttillskott)
150-400 mg koffein per dos
Energidryck
80-200 mg per burk
Koffeintuggummi
50-100 mg per tuggummi
Vitt nikotinfritt snus med koffein
20-100 mg per portionspåse
Iskaffe
46-100 mg per burk
Bryggkaffe
cirka 70 mg per kopp (1,5 dl)
Iste
20-60 mg per burk
(Källa: Livsmedelsverket)
Nu är kaffe nyttigt igen, kanske. Dagens PS
