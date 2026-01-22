Stopp för energidrycker och kaffe

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Barn under 6 år bör undvika koffein helt. Ungdomar under 16 år bör inte få i sig mer än 70 milligram koffein per dag, motsvarande en liten kopp kaffe.

Råden kommer från Livsmedelsverket, som nu skickar ut förslaget på remiss.

”Barn och ungdomar är känsligare för koffein än vuxna och har därför högre risk att få sömnproblem om de exempelvis konsumerar energidrycker”, påpekar verket.

Fördubblats på 7 år

Bakgrunden är naturligtvis att konsumtionen av energidrycker ökat kraftigt i Sverige de senaste åren.

Under perioden 2017-2024 har försäljningen mer än fördubblats och flera studier visar hur allt fler barn och unga konsumerar energidryck.

Enligt handeln har även utbudet av energidrycker och andra koffeinhaltiga produkter ökat snabbt.

Produkterna marknadsförs ofta av idrottsprofiler och influerare som mot betalning lånar ut sig till att uppmuntra konsumtionen.