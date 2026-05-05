Nu skyddas Öresundsbron av militär

Syfte är att säkra transporter av utländska förband och fokus ligger på att skydda Öresundsbron samtidigt som man övervakar sjötrafiken.

Vid sidan av Marinen deltar även Militärregion Syd och Flygvapnet i momentet. Tillsammans övas sjöövervakning, eskort och hantering av hot samt samarbete med allierade, enligt ett pressmeddelande.

”Strategisk knutpunkt”

”Öresund är en strategisk knutpunkt där sjö- och landtransporter möts. Här passerar dagligen stora mängder gods, vilket gör området centralt för både Sveriges säkerhet och möjligheten att ta emot stöd”, påpekar man.

”Genom att öva skyddet av Öresund och andra viktiga passager visar Försvarsmakten på förmågan att hålla sjövägar öppna, skydda kritisk infrastruktur och säkerställa att Sverige kan ta emot stöd snabbt och effektivt.”