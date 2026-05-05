Öresundsbron skyddas just nu av svensk militär i samarbete med allierade styrkor. Det sker inom ramen för Aurora 26.
Nu skyddas Öresundsbron av militär
Inom ramen för den stora Nato-övningen Aurora 26, med dussinet deltagande länder, övar man bland annat skydd av gränspassagerar.
”En avgörande förmåga”, skriver Försvarsmakten om skyddet som sker i samarbete med allierade, omfattar flera stridskrafter och ska stärka Försvarsmaktens samlade förmåga.
Syfte är att säkra transporter av utländska förband och fokus ligger på att skydda Öresundsbron samtidigt som man övervakar sjötrafiken.
Vid sidan av Marinen deltar även Militärregion Syd och Flygvapnet i momentet. Tillsammans övas sjöövervakning, eskort och hantering av hot samt samarbete med allierade, enligt ett pressmeddelande.
”Strategisk knutpunkt”
”Öresund är en strategisk knutpunkt där sjö- och landtransporter möts. Här passerar dagligen stora mängder gods, vilket gör området centralt för både Sveriges säkerhet och möjligheten att ta emot stöd”, påpekar man.
”Genom att öva skyddet av Öresund och andra viktiga passager visar Försvarsmakten på förmågan att hålla sjövägar öppna, skydda kritisk infrastruktur och säkerställa att Sverige kan ta emot stöd snabbt och effektivt.”
”Central del av Aurora 26”
I ett annat pressmeddelande konstaterar Försvarsmakten att en central del av Aurora 26 är att öva transporter och förflyttningar av militär kapacitet till och från Sverige.
Under övningens första dagar anlände förband ur den amerikanska marinkåren till Norge.
Därifrån förflyttar de sig till södra Sverige och Prästtomta skjutfält nära Motala.
”Har fungerat mycket bra”
”För mig är det första gången jag samarbetar med den svenska försvarsmakten. Samarbetet har fungerat mycket bra”, säger överstelöjtnant Travis Chamberlain, bataljonschef vid marinkårens 24:e logistikbataljon.
”Gränspassagen var fläckfritt genomförd, kommunikationen och planeringen med både Sverige och Norge har gått utmärkt”, tillägger Chamberlain.