Ikea tar nu nästa stora steg i sin expansion och tänker öppna 20 nya småbutiker. Syftet är enligt möbeljätten att ”komma nrämare kunderna”.
2 000 kvadrat i stället för 40 000 – Ikea-butiken blir snabbköp
De 20 nya mindre butiker ska öpppnas runt om i Europa och Nordamerika inom ett halvår, enligt planen. Satsningen uppges ha kunderna i fokus i mindre städer och förorter, där möbeljätten tidigare inte har funnits på samma sätt.
”Nya mindre butiker är ett komplement till våra traditionella butiker och en del av ett bredare engagemang för att optimera butiksytan, utveckla digitala möjligheter och fortsätta utveckla tjänster. Vår ambition är att komma närmare kunderna med ett prisvärt heminredningssortiment och ett utvalt matutbud, och att snabbare svara på vad folk vill ha och var de vill ha det”, säger Juvencio Maeztu, vd för Ingka Group, Ikea.
Ikea-kunderna måste inte längre ha bil
Efter decennier av att driva stora varuhus i utkanten av städerna samt senare etableringar i centrala storstäder förändras nu strategin. De nya mindre butikerna ska fungera som ett komplement till de traditionella varuhusen och integreras i människors dagliga liv. Närheten gör att de inte längre krävs bil för att handla på Ikea.
Satsningen omfattar länder som Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal och Kanada. I Frankrike öppnar en 2000 kvadratmeter stor butik i Limoges i sommar medan Portugal får sin första enhet i Coimbra. Polen öppnar sin andra butik i Białystok innan årets slut.
”Den fysiska butiken är fortfarande centrum för vår omnikanalverksamhet – den spelar en nyckelroll i vårt distributionsnätverk och ger människor fler anledningar att interagera med oss”, säger Juvencio Maeztu i ett pressmeddelande.
Vardagsnära produkter och tillgänglighet
De nya butikerna fokuserar på vardagliga nödvändigheter. Kunderna erbjuds över tvåtusen heminredningsprodukter på plats medan hela sortimentet finns tillgängligt via flexibla upphämtnings- och leveranslösningar. Formatet är utformat för att vara mer kostnadseffektivt vilket gör att butikerna kan öppna betydligt snabbare än traditionella varuhus. Konceptet kombinerar planeringstjänster med kunnig personal och ett utvalt matutbud, heter det.
”Med pilotbutiken som redan öppnat har vi lärt oss att kunderna verkligen uppskattar att ha Ikea närmare dem och på platser som passar naturligt in i deras vardag. Vi har också lärt oss hur viktigt det är att sätta rätt förväntningar på vad det nya formatet kan erbjuda och hjälpa kunderna att få ut det mesta av det. Framöver kommer vi att fokusera på att tillämpa dessa lärdomar för att säkerställa bästa möjliga shoppingupplevelse i dessa butiker och fortsätta förbättra dem”, fortsätter Juvencio Maeztu.
Miljardinvesteringar i framtidens handel
Expansionen av småbutiker är en del av Ingka Groups omfattande investeringsprogram på 5 miljarder euro över en treårsperiod. Pengarna ska användas för att öppna nya platser och förbättra befintliga verksamheter på 32 marknader.
Efter räkenskapsårets slut kommer företaget att utvärdera de kompakta butikernas resultat för att besluta om nästa steg i utvecklingen.