2 000 kvadrat i stället för 40 000 – Ikea-butiken blir snabbköp

”Nya mindre butiker är ett komplement till våra traditionella butiker och en del av ett bredare engagemang för att optimera butiksytan, utveckla digitala möjligheter och fortsätta utveckla tjänster. Vår ambition är att komma närmare kunderna med ett prisvärt heminredningssortiment och ett utvalt matutbud, och att snabbare svara på vad folk vill ha och var de vill ha det”, säger Juvencio Maeztu, vd för Ingka Group, Ikea.

Juvencio Maeztu, vd för Ingka Group, Ikea. (Foto: Pressbild)

Ikea-kunderna måste inte längre ha bil

Efter decennier av att driva stora varuhus i utkanten av städerna samt senare etableringar i centrala storstäder förändras nu strategin. De nya mindre butikerna ska fungera som ett komplement till de traditionella varuhusen och integreras i människors dagliga liv. Närheten gör att de inte längre krävs bil för att handla på Ikea.

Satsningen omfattar länder som Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal och Kanada. I Frankrike öppnar en 2000 kvadratmeter stor butik i Limoges i sommar medan Portugal får sin första enhet i Coimbra. Polen öppnar sin andra butik i Białystok innan årets slut.

”Den fysiska butiken är fortfarande centrum för vår omnikanalverksamhet – den spelar en nyckelroll i vårt distributionsnätverk och ger människor fler anledningar att interagera med oss”, säger Juvencio Maeztu i ett pressmeddelande.