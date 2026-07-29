Öresundsbron slår rekord – och inte bara ett. Faktum är att den fasta förbindelsen till Danmark slår tre rekord på en gång.
Tre nya rekord för Öresundsbron
Det är konsortiet för Öresundsbron som meddelar att bron nu sätter nya trafikrekord för såväl dygn som helg och vecka – och gör det endast ett år efter de senaste toppnoteringarna.
I lördags, 25 juli, noterades 37 669 vägpassager vilket är 882 fler än det tidigare dygnsrekordet från 2025.
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”Mycket glädjande”
”Sommarens nya trafikrekord är mycket glädjande. Allt fler upptäcker möjligheterna på andra sidan sundet och använder bron för både upplevelser i närområdet och världen via Köpenhamns flygplats”, säger Linus Eriksson som är vd för Öresundsbron i ett pressmeddelande.
Utöver dygnsrekordet har Öresundsbron satt nya rekord för både helg- och veckotrafiken över sundet.
Det nya dygnsrekordet är alltså 37 669 passager. Helgrekordet är nu 106 652 passager och sattes 24-26 juli. Den noteringen är 2 267 högre än tidigare rekord.
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Nära en kvarts miljon
Slutligen gäller det veckorekord. Det är numer 236 765 passager och gäller perioden 20-26 juli. Noteringen är 9 558 högre än det tidigare rekordet.
Lördagen innan rekordlördagen, 18 juli, noterade Öresundsbron drygt 41 000 passager, men räknar inte det som rekord.
Orsaken är att vägtrafiken då påverkades av planerat underhåll för järnvägen, vilket gav en extra ökning utöver den redan starka sommartrafiken, förklarar bro-vd Linus Eriksson.
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”Säkrar smidiga passager”
Rekorden för juli utgår därför från den senaste helgen, då trafiken inter påverkades av järnvägsarbetena.
”Varje sommar finjusteras arbetssätt och teknik för att säkra smidiga passager. Tack vare engagerade medarbetare och en välfungerande betalstation har vi även i år kunnat hantera sommartrafiken på ett effektivt sätt”, förklarar Linus Eriksson.
När det gäller tågtrafiken kommer dess utveckling av presenteras i trafikstatistik i slutet av augusti.
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