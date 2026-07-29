Tre nya rekord för Öresundsbron

I lördags, 25 juli, noterades 37 669 vägpassager vilket är 882 fler än det tidigare dygnsrekordet från 2025.

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”Mycket glädjande”

”Sommarens nya trafikrekord är mycket glädjande. Allt fler upptäcker möjligheterna på andra sidan sundet och använder bron för både upplevelser i närområdet och världen via Köpenhamns flygplats”, säger Linus Eriksson som är vd för Öresundsbron i ett pressmeddelande.

Utöver dygnsrekordet har Öresundsbron satt nya rekord för både helg- och veckotrafiken över sundet.

Det nya dygnsrekordet är alltså 37 669 passager. Helgrekordet är nu 106 652 passager och sattes 24-26 juli. Den noteringen är 2 267 högre än tidigare rekord.

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