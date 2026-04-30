Lite fränt är det – men snart är den tiden förbi. Svenska forskare har hittat nya lösningar så att du inte längre kan köra så det ryker.
Kör du så det ryker? Inte länge till
Grusvägar behöver metoder som binder dammen. Vägarna behöver dammbindas eftersom dammet kan vara farligt att andas in och eftersom det är dåligt för vägens hållbarhet om det finaste gruset försvinner.
En väg som underhålls väl är dessutom säkrare att färdas på.
Nu har svenska forskare letat och hittat lösningar för att binda damm på våra grusvägar och alltså göra det meningslöst att köra så det ryker – till och med omöjligt.
Det är en restprodukt från framställningen av rapsolja som kan bli lösningen och göra våra grusvägar dammfria hållbart och miljövänligt.
Trafikverket varnar: Undvik småvägar – läget är pressat. Dagens PS
Saltet ska ersättas
För att binda dammet används vanligt salt, antagligen i form av kalciumklorid eller magnesiumklorid.
Det är en effektiv metod men orsakar störningar på djur och natur om det används i för stora mängder.
Därför har VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, tillsammans med Riksförbundet enskilda vägar, REV, dragit i gång ett projekt för att leta mer hållbara alternativ. Projektet finansieras av Trafikverket.
Vägarna dammar mera i dag
”Klimatförändringarna med väderomslag från intensiv torka till kraftiga hällregn har ökat påfrestningarna på grusvägar, och det gäller inte minst ökat dammande”, konstaterar Dina Kuttah, senior forskare på VTI som leder projektet.
I projektet undersöker man två alternativa lösningar till saltet på vägarna. Båda varianterna baseras på matavfall, mer konkret en restprodukt från när man gör rapsolja, från olika källor och med varierande konsistens.
Under sommaren ska man testa varianterna på en vägsträcka i Borgholm på Öland, skriver JA.
Testar på fyra olika sträckor
”Vi ska testa med utrustning som vi har här på VTI, för att mäta partiklarna på vägen vid körning. Vi ska testa på fyra olika sträckor som behandlas på olika sätt”, berättar Dina Kuttah.
”En sträcka ska behandlas med salt, en ska lämnas utan bindningsmedel för att ha som referens och på de andra ska vi testa med de nya medlen och sedan jämföra resultatet.”
Efter sommaren ska VTI göra flera mätningar för att följa resultatet och förhoppningen är att under slutet av 2026 kunna komma med positivt besked om att man hittat en lösning.
Träffades på Säpo – nu ska de göra trafiken säker. Dagens PS