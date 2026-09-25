Bedragaren sålde vindparker som inte fanns – greps igen Dubai

Intressant nog försökte inte Holt ens dölja sin flykt, han mejlade fängelset dagen med budskapet att han inte tänkte återvända.

Bluffade att han var i Moskva

Tyska myndigheter började därefter jaga honom internationellt. Holt själv gav intryck av att befinna sig i Moskva genom inlägg på sociala medier, men de tyska utredarna uppgav senare att de visste att han befann sig i Förenade Arabemiraten. Enligt NDR gick flykten via Polen och Turkiet innan han tog sig till Dubai.

2022 dömdes Holt av Landgericht Osnabrück till en sammanlagd fängelsestraff på nästan nio år för bland annat gängrelaterat bedrägeri, mutbrott och urkundsförfalskning. Han hade suttit i öppet fängelse sedan oktober 2024.

Tillsammans med andra lurade han utländska energibolag genom att sälja projekt och rättigheter till vindparker som inte existerade. Bedrägerierna lurade investerare och internationella energibolag på flera miljoner euro. Bland de företagen finns tjeckiska CEZ och brittiska SSE, enligt Euronews.

Försökte skaffa diplomatpass

Han hade också prytt sig med en påhittad doktorstitel. Enligt Handelsblatts var Holt även sponsor för säkerhetskonferensen i München och upprätthöll kontakter ända in på högsta politiska nivåer.

En del av historien handlar också om Holts försök att komma undan den tyska rättvisan. Han mutade utländska diplomater för att försöka skaffa sig ett diplomatpass och därmed diplomatisk immunitet mot tyska myndigheter, skriver Zeit.

När han nu greps i Dubai hade han dessutom kunnat lämna Tyskland med sitt vanliga pass. Enligt NDR hade myndigheterna tagit hans id-kort, men det är oklart varför hans pass fortfarande var tillgängligt

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Nu ska Tyskland begära honom utlämnad. Det nyligen undertecknade rättshjälpsavtalet mellan Tyskland och Förenade Arabemiraten innebär inte någon automatisk utlämning, så ärendet måste prövas. Om Holt återförs till Tyskland lär det bli säkerhetsfängelse framöver istället för öppen anstalt, konstaterar NDR.

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