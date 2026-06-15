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Beredskap: 300 miljoner till tågfärjor

Staten satsar 300 miljoner för att säkra tågfärjor från Trelleborg
Belåtna miner när drygt 300 miljoner kronor säkrar fortsatta tågfärjor från Trelleborg till Rostock, bland annat för att hålla god beredskap. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Drygt 300 miljoner kronor. Så mycket satsar staten nu på att behålla tågfärjor på rutten Trelleborg-Rostock till och med 2031.

Det var också i Trelleborg som Trafikverket, med regeringen och militären på plats, skrev under avtalet med Stena Line.

Fram till och med 2031 lägger staten cirka 300 miljoner kronor för att rederiet ska fortsätta tågfärjetrafiken mellan Trelleborg och Rostock.

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Svag lönsamhet i 20 år

Rederiet hade knappast haft lust att fortsätta trafiken annars. Lönsamheten för de två tågfärjorna, M/S Skåne och M/S Mecklenburg har varit svag de 20 senaste åren.

En central orsak är att en stor del av godstransporterna flyttat över till Öresundsbron.

Avtalet som nu skrivits innebär att Stena Line får uppdraget att hålla tågfärjorna i gång, vilket anses viktigt bland annat ur försvars- och beredskapssynpunkt.

Trafiken garanteras nu till utgången av 2031 och för besväret kan Stena Line få maximalt 55 miljoner kronor per år.

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”Nationell motståndskraft”

Eftersom Öresundsbron i dag är den enda fasta järnvägsförbindelsen söderut från Sverige, anses tågfärjorna Trelleborg-Rostock viktiga som reservlösning.

”Med tågfärjetrafiken kan vi upprätthålla Natos grundkrav om ett robust transportsystem för nationell motståndskraft”, säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana i ett pressmeddelande.

”Transportsystemet ska fungera i vardag, kris och krig – både för inhemsk trafik och för transporter till och från Sverige”, säger Roberto Maiorana som kallar avtalet ”historiskt”.

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Brigadgeneral Johan Elofsson förklarar att tågfärjor i Trelleborg även framöver är viktigt som alternativ till Öresundsbron och för beredskap. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Öresund klarar inte allt

Tyskland är Sveriges största handelspartner och tågfärjorna möjliggör transporter som inte kan gå via Öresund på grund av begränsningar gällande vikt och bredd på danska och tyska banor, påpekar Trafikverket.

”Försvarsmakten och företrädare för näringslivet har varnat för att sårbarheten i transportsystemet skulle bli stor om tågfärjetrafiken lades ned. Därför är det här avtalet så viktigt. Redundansen behövs, både i krigs- och i fredstider, och både för totalförsvaret och för näringslivet”, avslutar Roberto Maiorana.

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