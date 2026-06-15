Beredskap: 300 miljoner till tågfärjor

”Nationell motståndskraft”

Eftersom Öresundsbron i dag är den enda fasta järnvägsförbindelsen söderut från Sverige, anses tågfärjorna Trelleborg-Rostock viktiga som reservlösning.

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”Med tågfärjetrafiken kan vi upprätthålla Natos grundkrav om ett robust transportsystem för nationell motståndskraft”, säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana i ett pressmeddelande.

”Transportsystemet ska fungera i vardag, kris och krig – både för inhemsk trafik och för transporter till och från Sverige”, säger Roberto Maiorana som kallar avtalet ”historiskt”.

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Brigadgeneral Johan Elofsson förklarar att tågfärjor i Trelleborg även framöver är viktigt som alternativ till Öresundsbron och för beredskap. (Foto: Johan Nilsson/TT)

Öresund klarar inte allt

Tyskland är Sveriges största handelspartner och tågfärjorna möjliggör transporter som inte kan gå via Öresund på grund av begränsningar gällande vikt och bredd på danska och tyska banor, påpekar Trafikverket.

”Försvarsmakten och företrädare för näringslivet har varnat för att sårbarheten i transportsystemet skulle bli stor om tågfärjetrafiken lades ned. Därför är det här avtalet så viktigt. Redundansen behövs, både i krigs- och i fredstider, och både för totalförsvaret och för näringslivet”, avslutar Roberto Maiorana.

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