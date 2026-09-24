Flygbolagen slåss mot höga bränslepriser, inrikesflyget mot halverat antal passagerare. Flygplatser krisar också. Nu får 95 gå från Swedavia.
Svenska flygkrisen fortsätter: Stora nedskärningar hos Swedavia
Swedavia är den koncern som äger och driver tio flygplatser i Sverige. Förutom Arlanda och Landvetter driver Swedavia Malmö, Bromma, Kiruna, Kallax i Luleå, Ronneby, Umeå, Åre Östersund och Visby flygplats.
Koncernen omsatte under 2025 ungefär 6,8 miljarder kronor och har cirka 2 800 medarbetare.
”Hade” kanske vi ska skriva.
I dag kom nämligen beskedet att Swedavia vill skära ned genom nedskärningar som berör 125 tjänster inklusive vakanser.
Swedavia lägger för huvudkontoret i Stockholm ett varsel om att minska med 95 tjänster där.
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Negativ spiral sedan länge
I ett lite längre perspektiv har det svenska flyget gått en kraftig kräftgång. Inrikesflyget har halverats i jämförelse med tiden före pandemiåren, flera regionala flygplatser saknar i dag helt reguljär trafik, kommuner som byggt flygplatser som statusobjekt står kvar utan flyg men med kostnaderna – och till råga på allt kör danska Kastrup över svenska Arlanda dag ut och dag in.
Så vad gör Swedavia – jo, en dagens dubbel i att skära ned kraftigt och samtidigt hävda att det är en storsatsning.
Därav rubriken på dagens pressmeddelande om att nästan 100 anställda får gå; ”Swedavia gör förändringar av organisationen för att förbättra förutsättningarna för svensk flygtillgänglighet”.
”Viktigt för svensk tillväxt”
”Sverige behöver en stark tillgänglighet både inrikes och internationellt. Det är viktigt för svensk tillväxt och konkurrenskraft samt för att få landet att hålla ihop och knyta samman Sverige med resten av världen”, slår Swedavia fast.
Sedan hävdar man att det är därför man skär ned och för att få det att gå ihop skriver bolaget att ”därför genomför nu Swedavia förändringar mot en mer kundnära och kostnadseffektiv verksamhet i syfte att skapa bättre förutsättningar för svenskt flyg.”
Nedskärningar? Nej då. Bara ”anpassningar av organisationen”.
”Vi behöver utveckla Arlanda som internationell hubb och skapa förutsättningar för ett fungerande flygplatsnätverk i hela Sverige”, förklarar Mats Johannesson som är vd och koncernchef för Swedavia.
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Nedskärningar klara innan nyår
”Genom att förenkla vår struktur, prioritera vårt kärnuppdrag och fatta fler beslut närmare våra kunder kommer vi bli mer effektiva. Det innebär också att antalet tjänster inom våra stödfunktioner minskar”, tillägger han.
Nedskärningarna startar enligt pressmeddelandet omgående och processen ska, hoppas man, vara klar innan årsskiftet.
”Samtidigt som förändringarna är nödvändiga är vi medvetna om att den berör många kollegor och vi är måna om att ta ansvar för de medarbetare som påverkas”, förklarar Mats Johannesson. ”Vår prioritet är att processen genomförs på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt, med tydlig information och stöd till de medarbetare som berörs.”