Svenska flygkrisen fortsätter: Stora nedskärningar hos Swedavia

Koncernen omsatte under 2025 ungefär 6,8 miljarder kronor och har cirka 2 800 medarbetare.

”Hade” kanske vi ska skriva.

I dag kom nämligen beskedet att Swedavia vill skära ned genom nedskärningar som berör 125 tjänster inklusive vakanser.

Swedavia lägger för huvudkontoret i Stockholm ett varsel om att minska med 95 tjänster där.

Nya siffror: Bromma flygplats utraderad. Dagens PS

Negativ spiral sedan länge

I ett lite längre perspektiv har det svenska flyget gått en kraftig kräftgång. Inrikesflyget har halverats i jämförelse med tiden före pandemiåren, flera regionala flygplatser saknar i dag helt reguljär trafik, kommuner som byggt flygplatser som statusobjekt står kvar utan flyg men med kostnaderna – och till råga på allt kör danska Kastrup över svenska Arlanda dag ut och dag in.

Så vad gör Swedavia – jo, en dagens dubbel i att skära ned kraftigt och samtidigt hävda att det är en storsatsning.

Därav rubriken på dagens pressmeddelande om att nästan 100 anställda får gå; ”Swedavia gör förändringar av organisationen för att förbättra förutsättningarna för svensk flygtillgänglighet”.

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Längre för Arlanda express om fyra år. Dagens PS