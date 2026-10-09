Nya attackdrönaren kan slå till på 200 mils avstånd

Nu presenterar man en attackdrönare med en räckvidd på 200 mil och har redan fått de första beställningarna.

200 mil eller 2 000 kilometer – för att visualisera det avståndet är det ungefär det samma som från Stockholm till Albaniens huvudstad Tirana eller schweiziska Montreux.

i januari beställde franska myndigheten DGA en första omgång av Durandal från tillverkaren, ett konsortium bestående av MBDA och Aviation Design.

Det är i grunden fjärrstyrd ammunition med lång räckvidd, så kallade MTO:er eller attackdrönare – men redan förbisprungen av utvecklingen.

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Attacker 200 mil bort

Durandal kan flyga i 400 km/h i en miljö med störd elektromagnetisk signalmiljö och är utformad för att slå mot ledningscentraler och/eller logistikdepåer på 500 kilometers avstånd.

Den drivs av en turbojetmotor, bär en stridsspets på 40 kilo och kan även användas för att överbelasta fiendens luftförsvar.

Men den tekniska utvecklingen går snabbt, så snabbt att det är svårt för den militära planeringen att hänga med.

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Efter Durandal har franska Harmattan AI nu presenterat Irifi, en autonom effektor som kan genomföra anfall på ett avstånd av 200 mil.

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