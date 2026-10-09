Harmattan AI har presenterat en ny attackdrönare som har en räckvidd på 200 mil och kan genomföra autonoma attacker.
”Gårdagens nyheter” har sällan varit ett så användbart begrepp som när det gäller drönare.
Nya attackdrönaren kan slå till på 200 mils avstånd
Harmattan AI har presenterat en ny attackdrönare som har en räckvidd på 200 mil och kan genomföra autonoma attacker.
I går skrev Dagens PS om den nya svenska drönaren som ska användas vid fronten. I dag kommer nya uppdateringar.
Den senaste noteringen i tävlingsgrenen ”döda effektivt på långt avstånd” kommer från franska Harmattan AI.
Nu presenterar man en attackdrönare med en räckvidd på 200 mil och har redan fått de första beställningarna.
200 mil eller 2 000 kilometer – för att visualisera det avståndet är det ungefär det samma som från Stockholm till Albaniens huvudstad Tirana eller schweiziska Montreux.
i januari beställde franska myndigheten DGA en första omgång av Durandal från tillverkaren, ett konsortium bestående av MBDA och Aviation Design.
Det är i grunden fjärrstyrd ammunition med lång räckvidd, så kallade MTO:er eller attackdrönare – men redan förbisprungen av utvecklingen.
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Attacker 200 mil bort
Durandal kan flyga i 400 km/h i en miljö med störd elektromagnetisk signalmiljö och är utformad för att slå mot ledningscentraler och/eller logistikdepåer på 500 kilometers avstånd.
Den drivs av en turbojetmotor, bär en stridsspets på 40 kilo och kan även användas för att överbelasta fiendens luftförsvar.
Men den tekniska utvecklingen går snabbt, så snabbt att det är svårt för den militära planeringen att hänga med.
Efter Durandal har franska Harmattan AI nu presenterat Irifi, en autonom effektor som kan genomföra anfall på ett avstånd av 200 mil.
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”Traditionella system kan inte matcha”
Attackdrönaren samverkar enligt företaget med en ”mobil containerbaserad avfyringsanordning” och dess konstruktion bygger på en ”arkitektur som möjliggör snabb, flexibel och storskalig insats”.
”Samordnade mättnadsanfall kan därmed genomföras i en omfattning som traditionella robotsystem inte kan matcha”, skriver Harmattan AI.
”Detta gör det möjligt för styrkor att skapa ökad stridskraft över tid, samtidigt som knappa och värdefulla resurser sparas till de mest kritiska situationerna.”
Harmattan AI beskriver att när uppdragsparametrarna väl har fastställts av ledningen utifrån de mål som ska ”bekämpas”, utför Irifi uppdraget autonomt inom förutbestämda ramar.
Tack vare ett navigeringssystem som är oberoende av satellitbaserad positionering samt ett visuellt målsökningssystem för slutfasen, kan Irifi flyga på låg höjd, under radarns upptäcktsgräns, och träffa sitt mål med precision på meternivå vid sina attacker.
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Genomförs av autonoma system
”Navigering och terminalstyrning sker inom ramar som fastställts av behöriga myndigheter. Valet av mål valideras av operatören”, betonar Harmattan AI.
Arbetsfördelningen i systemet är att ”låta mänsklig personal fokusera på uppgifter av högt värde – såsom planering och strategiskt beslutsfattande – samtidigt som det fullständiga genomförandet överlåts till autonoma system för att maximera den operativa effektiviteten.”
Dessutom kan en enskild mänsklig operatör styra dussintals anfall med stöd av ett AI-system som kan bearbeta ”enorma mängder satellitbilder”, påpekar man.
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”Det bästa av två världar”
Hos Opex 360 beskriver företagets vd Mouad M´Ghari skillnad mot andra drönare och missiler samt, inte oväntat, de egna fördelarna.
”Shahed-drönaren är billig och enkel att massproducera, men den saknar precision och är lätt att skjuta ned. Missiler som Tomahawk och Storm Shadow är högteknologiska vapen med god överlevnadsförmåga, men de är dyra och tillverkas i mycket begränsad omfattning”, recenserar han.
”AI-driven autonomi gör det nu möjligt att kombinera det bästa av två världar, och det är precis vad vi har gjort med Irifi”, marknadsför M´Ghari.
Enligt uppgift har Marocko redan visat intresse för Irifi. Landet har skrivit en avsiktsförklaring om köp och produktion.