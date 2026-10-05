Stoppas av lagen: Därför kan Kanada inte testa sina drönare

Testar i Texas i stället

Sentinel tillverkar drönare med fasta vingar för spaning och attack. För ett år sedan var man en uppstickare som hoppades få leverera till Ukraina och stå beredd om Kanada visade intresse.

Nu har man i stället ett avtal med ukrianska Airlogix om att tillverka drönare där – och har fått flytta testerna till USA.

”Vi genomförde tester i Texas för bara några veckor sedan”, berättar Intson hos The Logic.

Hindret är lagen, ”Radiocommunication Act, som slår fast att ”ingen får installera, använda, inneha, tillverka, importera, distribuera, hyra ut, erbjuda till försäljning eller sälja en störsändare.”

De enda undantagen är för militären, polisen samt fängelser i viss omfattning.

”Kanada kommer inte att kunna ta fram något som är effektivt i strid förrän vi kan testa mot störsystem – både konventionella störsystem och system som ligger i den absoluta framkanten av elektronisk krigföring”, säger Intson.

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Ska runda problemet

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Nu försöker försvarsmakten tillsammans med vapenindustrin att runda problemet.

”Att kunna utforma system som står emot fientlig elektronisk krigföring, och att ha möjlighet att testa systemen på hemmaplan i Kanada innan vi skickar dem utomlands, är av avgörande betydelse”, säger överstelöjtnant Nicolas Verreault.

Därför överväger nu det kanadensiska försvaret att öppna testanläggningar och låta privata företag använda dem, med stöd av militärens undantag från lagen.

Kevin Toderel, vd för Toronto-företaget Remote Robotic Systems, belyser problemet genom att peka på att utan tester kan drönare, som verkar kapabla, vara oanvändbara i skarpt läge.

Att kunna stå emot elektroniska motåtgärder är ett absolut grundkrav, menar Toderel.

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Kanadas försvarsminister David McGuinty konstaterar att det krävs en lagändring. Den lag Kanada har gör att man inte kan testa sina drönare. (Foto: Chad Hipolito /AP-TT)

”Vi måste göra vårt yttersta”

”Det måste vara ett obligatoriskt inslag i testerna, och det räcker inte med att bara testa det vi kan få tag på i Kanada. Vi måste göra vårt yttersta för att kunna ge oss ut i fält och testa den utrustning som våra motståndare använder”, säger han.

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Kath Intson pekar att lagen även begränsar kanadensarnas möjligheter att utveckla motåtgärder mot drönare.

Dessutom är det olagligt, enligt luftfartslagen, för privatpersoner att försöka ta ner en drönare genom fysisk åverkan, som med projektilvapen, laser eller nät.

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