Nya svenska vapnet: Ska användas vid fronten och på fängelser

Nu har bolaget fått kontrakt med FMV, Försvarets materielverk, och ska ta fram en färdig prototyp.

Sedan har Kriminalvården i Sverige visat intresse och ska använda Hildr på våra fängelser.

Värderas till 15 miljarder: Tekniken som stoppar fientliga drönare. Dagens PS

”Kan verkligen göra skillnad”

Bakom Hildr finns Petter Hegnelius, som har ett kvarts sekel från försvarsindustrin.

Utgångspunkten var att han såg hur Ukraina försökte försvara sig mot ryska drönare.

”En duktig soldatbehöver ungefär tio sekunder på sig för att upptäcka en FPV-drönare och skjuta. Jag började fundera på hur det kunde göras snabbare”, säger Petter Hegnelius hos Sydsvenskan.

”FPV-drönare är det som är svårast att försvara sig emot och Hildr kan verkligen göra skillnad här”, tillägger han.

Petter Hegnelius och PeterArndt, vd för Valkyr Defense, började arbeta med systemet våren 2025.

ANNONS

Systemet är utrustat med AI-stöd och flera sensorer för att lokalisera och positionera fientliga drönare.

När de kommer närmare ska de skjutas ner med hagelskott eller fångas med drönarnät.

Stoppas av lagen: Därför kan Kanada inte testa sina drönare. Dagens PS