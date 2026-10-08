AI-styrt, laddat med hagel och snart vid fronten i Ukraina. Dessutom ska det nya svenska vapnet användas mot fångar i Sverige.
Nya svenska vapnet: Ska användas vid fronten och på fängelser
Malmö-bolaget Valkyr Defense har utvecklat Hildr, ett AI-styrt system som ska försvara mot drönare.
Systemet ska upptäcka och stoppa fientliga drönare, särskilt FPV-drönare, vilka kan skjutas ner medhagel eller fångas med nät.
Nu har bolaget fått kontrakt med FMV, Försvarets materielverk, och ska ta fram en färdig prototyp.
Sedan har Kriminalvården i Sverige visat intresse och ska använda Hildr på våra fängelser.
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”Kan verkligen göra skillnad”
Bakom Hildr finns Petter Hegnelius, som har ett kvarts sekel från försvarsindustrin.
Utgångspunkten var att han såg hur Ukraina försökte försvara sig mot ryska drönare.
”En duktig soldatbehöver ungefär tio sekunder på sig för att upptäcka en FPV-drönare och skjuta. Jag började fundera på hur det kunde göras snabbare”, säger Petter Hegnelius hos Sydsvenskan.
”FPV-drönare är det som är svårast att försvara sig emot och Hildr kan verkligen göra skillnad här”, tillägger han.
Petter Hegnelius och PeterArndt, vd för Valkyr Defense, började arbeta med systemet våren 2025.
Systemet är utrustat med AI-stöd och flera sensorer för att lokalisera och positionera fientliga drönare.
När de kommer närmare ska de skjutas ner med hagelskott eller fångas med drönarnät.
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”Minskar risken att bli beskjuten”
En enhet har 16 patroner och fyra nät, allt byggt med komponenter tillverkade inom EU och enligt duon ett system som blir billigare och mer attraktivt på vapenmarknaden.
”Sätter man sedan fyra Hildr tillsammans så får man 16 gånger fyra skott och då minskar risken att bli beskjuten av drönare drastiskt”, säger Peter Arndt.
Hildr är tänkt som ett mobilt system, kan användas på flera olika fordon och ska kunna placeras på fordon som rycker fram vid fronten.
Det kan även monteras på evakueringstransporter som ska hämta skadade vid fronten.
”Det finns även ett inbyggt batteri som gör att man kan ta med det i handen och förflytta sig med det, till exempel på ett stativ”, berättar Peter Arndt.
En prototyp av Hildr presenteras i slutet av januari 2027. Sedan siktar man på en förproduktion och nästa höst en tillverkning i större skala.
Därefter vill man få ut vapnet till ett testförband och sedan förhoppningsvis till fronten i Ukraina.
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Raggar kapital – kan jaga knark
Nu ska Valkyr Defense ragga kapital och hitta investerare som ISP, Inspektionen för strategiska produkter, godkänner.
Parallellt arbetar man med andra intresserade. Bland annat ska Hildr användas mot svenska fångar, eller rättare sagt mot knarkleveranser till dem.
”Kriminalvården har problem med att drönare används för att flyga in narkotika till intagna. De drönarna kan man sätta stopp för om man laddar Hildr med nät i stället för hagel”, berättar Peter Arndt.
Andra civila användningar är exempelvis vattenverk, där Hildr skulle kunna skydda samhällsviktig infrastruktur.
”I och med att systemet är autonomt så finns det många fördelar, som att det inte måste vara bemannat mer än vid själva aktiveringen, säger Peter Arndt hos Sydsvenskan.
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