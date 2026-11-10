Nästa smäll för fotbollen: Nu vill polisen ha betalt

”De bör täcka kostnaderna”

”Vi ser ständigt över hur vi hanterar fotbollsmatcher, vilket kan ha viss effekt, men vi vill att regeringen reglerar detta så att ’förorenaren betalar , för i dagsläget står klubbarna inte för de resurser som används”, säger Rowley hos City AM.

”Det går åt en stor mängd polisresurser till fotbollsmatcher, och därför anser jag att dessa kostnader bör täckas fullt ut.”

De företag/klubbar som finns i Premier League lade därtill ut mer än motsvarande 1,3 miljarder kronor förra året i investeringar i säkerhet.

”Premier League-klubbarna genererar enorma intäkter och drar nytta av den trygga miljö som polisen bidrar till att skapa. Det är rimligt att klubbarna bidrar till kostnaderna för att hålla supportrar och lokalsamhället trygga”, säger lokalpolitikern Joanne McCartney hos City AM.

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60 miljoner redan för 14 år sedan

Sverige? Vi ligger inte långt efter, även om det är anmärkningsvärt svårt att få fram relevant statistik på området.

2020 kostade i vilket fall svenska polisers övertid i samband med så kallade högriskmatcher 600 000 kronor per match.

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”Vi vill inte ha en så stor polisiär resurs som tar hand om unga män med stort våldskapital”, sade Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm, då hos Expressen.

Totalt var kostnaderna för polisen varje sådan match det året 1,6 miljoner kronor.

Redan 2012 räknade SVT med att polisbevakningen av allsvenskan kostade mer än 60 miljoner kronor.

Antalet kommenderingstimmar var 94 000 och när det gäller Stockholms-derbyn och Stockholms-lagens matcher mot IFK Göteborg räknade man då med en insats på uppemot 200 poliser per match.

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Högriskmatch? Nej, division 2 i Stockholm, svensk fotbolls fjärde nivå. Likväl bevakning från polisen och även nu skattebetalarna som pröjsar. (Foto: Jonathan Näckstrand /TT)

92 miljoner för Malmö-trallande

Orimligt mycket pengar? Det kan man tycka. Men drar vi vidare i jämförelsen blev slutnotan för polisens bevakning av Eurovision Song Contest i Malmö 2024 92 miljoner kronor, enligt SVT.

Cirka 1 500 poliser arbetade då med att upprätthålla säkerheten runt Eurovision i vad som betraktades som den största enskilda polisinsatsen i Sverige.

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Vi får alltså betala 92 miljoner kronor för att ett antal artister ska få sjunga tre minuter långa låtar och bygga en karriär – eller ett par miljoner när två lag ska träffas för att spela fotboll.

I en tid av vad som påstås vara knappa resurser är det kanske inte konstigt att en och annan skattebetalare reagerar på det.

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