Nvidia-aktien stiger något, styrelsen utreder Jensen Huangs affär med en påstådd spion och en stämning har hamnat i domstol.
Hela Jensen Huang-affären faller isär i två delar. Den ena är otrohetsaffären, som ju ingen annan än de konkret inblandade har något att göra med, inte ens den sexualneurotiska amerikanska allmänhet som har full förståelse för att folk skjuter varandra, men inte för att de ligger med varann.
"Nvidia skulle ha berättat om otroheten": Prövas i domstol
Nvidia-aktien stiger något, styrelsen utreder Jensen Huangs affär med en påstådd spion och en stämning har hamnat i domstol.
Den andra delen är den som har substans – nämligen om Jensen Huang haft en relation med en kvinna som är något slags kinesisk spion.
Där överväger marknad och investerare nu konsekvenserna av affären. Den utpekade kvinnan, Alice Huang, är eller var chef på Megaspeed, ett företag som är kund till Nvidia.
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Utpekad som spion 29 oktober
Redan 29 oktober rapporterade New York Times att amerikanska myndigheter kommit fram till att hon är ”en kinesisk underrättelseagent som förde information vidare till Peking” och ”möjligen styrde avancerade AI-chip från Nvidia till Kina”.
Donald Trump uttalade sig månad, uppenbart okunnig, och sade att FBI utreder saken, noterar CNBC.
”Jag har läst lite om det under en tid, men inte för så länge sedan”, sade Trump. ”Vi ska titta närmare på saken. Jag vet att FBI undersöker det i ett annat sammanhang och jag tror att han kommer att klara sig bra.”
Vad ”klara sig bra” skulle innebära framgick dock inte. Nvidia-aktien har i vart fall återhämtat sig något under tisdagen.
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”85 procents chans att han blir kvar”
”Just nu bedömer marknaden och investerarna att det finns ungefär 15 procents sannolikhet att Huang tvingas lämna sin post som vd för Nvidia, medan det är mycket sannolikt, 85 procent, att han sitter kvar som vd efter att styrelsens utredning har avslutats”, skriver Dan Ives, vd för Yorkville Ives & Co, tisdag.
”Vi räknar med att styrelsens utredning kan ta 4-6 veckor, vilket kommer att ligga som en tydlig press på aktien fram till dess.”
En amerikansk paradgren, till skillnad från sex, är däremot att stämma varandra och mycket riktigt har Nvidia och Jensen Huang nu redan hunnit stämmas i en grupptalan från aktieägare.
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”Har vilselett investerare”
Enligt stämningen har företaget och dess vd dolt relationen mellan Huang och Huang. Nu anklagar aktieägarna dem inför domstol för att därmed ha vilselett investerare genom att inte redovisa potentiella risker för den nationella säkerheten kopplade till Huangs relation, skriver City AM.
Stämningen har lämnats till en federal domstol i San José i Kalifornien av aktieägaren Mark Kistenmacher via advokatbyrån Rosen Law Firm.
I den hävdas att Nvidia brutit mot amerikansk lagstiftning kring värdepapper genom att undanhålla information.
Talan omfattar investerare som köpt Nvidia-aktier mellan 9 oktober 2025 och 8 november i år och i stämningen kräver man skadestånd av tills vidare ospecificerad storlek.
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”Skulle ha berättat om otroheten”
Enligt personerna bakomstämningen var Nvidias tidigare uttalanden om affärsrelationen med Megaspeed vilseledande, eftersom de inte inkluderade uppgifter om Huangs relation till Huang, hur nu det rent konkret skulle ha gått till.
Nvidias styrelse har sagt att man ”inte har någon anledning att tro” att konfidentiell information läckt eller att nationell säkerhet har äventyrats.
Jensen Huang har själv fått genomfört det gatlopp i hyckleri som alltid följer på affärer av det här slaget och tvingats konstatera att ”det finns ingen ursäkt för det jag gjorde, jag är djupt ångerfull”.