"Nvidia skulle ha berättat om otroheten": Prövas i domstol

”85 procents chans att han blir kvar”

”Just nu bedömer marknaden och investerarna att det finns ungefär 15 procents sannolikhet att Huang tvingas lämna sin post som vd för Nvidia, medan det är mycket sannolikt, 85 procent, att han sitter kvar som vd efter att styrelsens utredning har avslutats”, skriver Dan Ives, vd för Yorkville Ives & Co, tisdag.

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”Vi räknar med att styrelsens utredning kan ta 4-6 veckor, vilket kommer att ligga som en tydlig press på aktien fram till dess.”

En amerikansk paradgren, till skillnad från sex, är däremot att stämma varandra och mycket riktigt har Nvidia och Jensen Huang nu redan hunnit stämmas i en grupptalan från aktieägare.

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”Har vilselett investerare”

Enligt stämningen har företaget och dess vd dolt relationen mellan Huang och Huang. Nu anklagar aktieägarna dem inför domstol för att därmed ha vilselett investerare genom att inte redovisa potentiella risker för den nationella säkerheten kopplade till Huangs relation, skriver City AM.

Stämningen har lämnats till en federal domstol i San José i Kalifornien av aktieägaren Mark Kistenmacher via advokatbyrån Rosen Law Firm.

I den hävdas att Nvidia brutit mot amerikansk lagstiftning kring värdepapper genom att undanhålla information.

Talan omfattar investerare som köpt Nvidia-aktier mellan 9 oktober 2025 och 8 november i år och i stämningen kräver man skadestånd av tills vidare ospecificerad storlek.

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”Han kommer att klara sig bra”. Trumps tips om Jensen Huang efter otrohet och spionaffär. Nu kan Huang och Nvidia få reda ut det i domstol. (Foto: Alex Brandon /AP-TT)

”Skulle ha berättat om otroheten”

Enligt personerna bakomstämningen var Nvidias tidigare uttalanden om affärsrelationen med Megaspeed vilseledande, eftersom de inte inkluderade uppgifter om Huangs relation till Huang, hur nu det rent konkret skulle ha gått till.

Nvidias styrelse har sagt att man ”inte har någon anledning att tro” att konfidentiell information läckt eller att nationell säkerhet har äventyrats.

Jensen Huang har själv fått genomfört det gatlopp i hyckleri som alltid följer på affärer av det här slaget och tvingats konstatera att ”det finns ingen ursäkt för det jag gjorde, jag är djupt ångerfull”.

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