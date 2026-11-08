Forskare: Två eller tre gemensamma kontorsdagar räcker

”Kontoret ska vara utgångspunkten. Samtidigt finns flexibilitet kvar, men inom en tydligare ram än tidigare”, säger han till Unionens tidning Kollega.

Svenskarna jobbar ändå hemma ungefär lika mycket som förut. Under tredje kvartalet 2026 arbetade 36 procent av de sysselsatta hemifrån någon gång under mätveckan, samma andel som ett år tidigare, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning.

I en undersökning från tidningen Chef ansåg knappt 18 procent av cheferna att medarbetarna följer närvaropolicyn fullt ut.

Fritt val ger halvtomma kontor

Ofta anger reglerna hur många dagar som gäller men sällan vilka. När forskare vid Federal Reserve Bank of New York i september frågade högskoleutbildade amerikaner lät var tredje kontorspolicy de anställda välja dagar själva, och 70,6 procent saknade minst en kollega ur det egna teamet på sin senaste kontorsdag.

Nästan hälften hade inget enda fysiskt möte den dagen.

Paradoxen: Många tvingas tillbaka till kontoret för att arbeta på distans.En ny amerikansk studie visar att nästan hälften av de tillfrågade inte hade ett enda fysiskt möte under sin senaste kontorsdag (Foto: Pexels)

Samma forskare följde passerkorten på ett Fortune 500-bolag som inte angav vilka dagar som gällde, och där gav ett krav på två kontorsdagar 0,8 dagars faktisk närvaro i veckan medan ett krav på fyra dagar gav 2,4.

Forskare från Harvard, Harvard Business School och Imperial College har gått igenom forskningen om kontorsnärvaro och innovation.

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Ett upplägg där varje anställd själv bestämmer om och när hen ska komma in ger enligt dem ”det sämsta av båda arbetssätten”, och när ett bolag ställer krav bör ett av de viktigaste syftena vara att samordna när folk är på plats.

Det tydligaste belägget för hur många dagar som behövs kommer från ett lottat försök som Stanfordekonomen Nicholas Bloom ledde bland 1 612 högskoleutbildade anställda.

Med ungefär tre dagar på kontoret och två hemma behöll de sin prestation, och personalomsättningen sjönk med ungefär en tredjedel, enligt Harvardforskarnas genomgång.

Tre kontorsdagar i veckan var också det vanligaste upplägget när forskare vid Blekinge tekniska högskola frågade 68 företag med mjukvaruutvecklare om deras regler.