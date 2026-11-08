Allt fler svenska storbolag kräver fler kontorsdagar i veckan, trots att många anställda inte följer reglerna. Forskningen från i år pekar på att det som ger resultat är fasta dagar då hela teamet är på plats, och att två eller tre sådana dagar i veckan räcker.
Forskare: Två eller tre gemensamma kontorsdagar räcker
Volvo Cars har infört fem kontorsdagar och följer upp närvaron per team, medan H&M kräver fyra dagar och IKEA tre. Scanias ungefär 8 000 tjänstemän ska efter sommaren som huvudregel vara på kontoret fem dagar i veckan, även om presschefen Erik Bratthall beskriver regeln som en ram.
”Kontoret ska vara utgångspunkten. Samtidigt finns flexibilitet kvar, men inom en tydligare ram än tidigare”, säger han till Unionens tidning Kollega.
Svenskarna jobbar ändå hemma ungefär lika mycket som förut. Under tredje kvartalet 2026 arbetade 36 procent av de sysselsatta hemifrån någon gång under mätveckan, samma andel som ett år tidigare, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning.
I en undersökning från tidningen Chef ansåg knappt 18 procent av cheferna att medarbetarna följer närvaropolicyn fullt ut.
Fritt val ger halvtomma kontor
Ofta anger reglerna hur många dagar som gäller men sällan vilka. När forskare vid Federal Reserve Bank of New York i september frågade högskoleutbildade amerikaner lät var tredje kontorspolicy de anställda välja dagar själva, och 70,6 procent saknade minst en kollega ur det egna teamet på sin senaste kontorsdag.
Nästan hälften hade inget enda fysiskt möte den dagen.
Samma forskare följde passerkorten på ett Fortune 500-bolag som inte angav vilka dagar som gällde, och där gav ett krav på två kontorsdagar 0,8 dagars faktisk närvaro i veckan medan ett krav på fyra dagar gav 2,4.
Forskare från Harvard, Harvard Business School och Imperial College har gått igenom forskningen om kontorsnärvaro och innovation.
Ett upplägg där varje anställd själv bestämmer om och när hen ska komma in ger enligt dem ”det sämsta av båda arbetssätten”, och när ett bolag ställer krav bör ett av de viktigaste syftena vara att samordna när folk är på plats.
Det tydligaste belägget för hur många dagar som behövs kommer från ett lottat försök som Stanfordekonomen Nicholas Bloom ledde bland 1 612 högskoleutbildade anställda.
Med ungefär tre dagar på kontoret och två hemma behöll de sin prestation, och personalomsättningen sjönk med ungefär en tredjedel, enligt Harvardforskarnas genomgång.
Tre kontorsdagar i veckan var också det vanligaste upplägget när forskare vid Blekinge tekniska högskola frågade 68 företag med mjukvaruutvecklare om deras regler.
Ericssons nyanställda sa upp sig
Forskarna vid Blekinge tekniska högskola har också gått igenom HR-data för Ericssons drygt 14 500 anställda i Sverige mellan 2016 och 2025.
De som skolades in på distans under pandemin löpte omkring 80 procent högre risk att säga upp sig när de varit anställda mellan ett halvt och tre år, jämfört med dem som anställts före pandemin, även sedan de kommit tillbaka till kontoret, enligt studien om Ericsson.
Forskarna rekommenderar mer närvaro för nyanställda och att hela teamet är på plats samtidigt när någon ny ska skolas in.
”Skapar en enorm ilska och oro”
Mjukvaruutvecklare som satt nära sitt team på ett amerikanskt Fortune 500-bolag fick 18,3 procent mer återkoppling på koden, enligt en studie i Quarterly Journal of Economics.
Vinsten gick till yngre och nyanställda, medan erfarna utvecklare skrev mindre kod. Efter kontorskraven på Microsoft, Apple och SpaceX lämnade fler seniora medarbetare än tidigare, och effekten var större ju hårdare kravet var, visar en studie i Review of Economics and Statistics.
På mobiloperatören Tre, som kräver fyra dagar i veckan, har anställda redan slutat.
”De som inte ville vara på kontoret har sökt sig vidare”, säger David Westin, Unionens klubbordförande på Tre, till Kollega.
I en intervju med Fortune i maj varnade Bloom för att gå från tre till fem kontorsdagar, eftersom det enligt honom skapar ”enorm ilska, personalomsättning och oro”.
”Att komma in till kontoret hjälper absolut samarbetet, mentorskapet och kulturen, men man behöver inte vara där varje dag för att uppnå det”, sa han i samma intervju.
Mejl och videomöten tar enligt Bloom det mesta av kontorstiden och kan skötas hemma. Därför förordar han två gemensamma kontorsdagar i veckan, en dag färre än i det lottade försöket, när de flesta är på plats och kan ägna sig åt samarbete och mentorskap.