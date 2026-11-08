Från fotboll till fotboja: Jagas av miljardkrav och hot om fängelse

Börsnoterades i USA 2019

Zynex börsnoterades 2019 och ska ha haft intäkter på drygt 873 miljoner dollar mellan 2017 och 2025, varav mer än 600 miljoner dollar genom försäljning av förbrukningsartiklar.

”Det här är en stämning som mina advokater väntade sig. När ett brottmål inleds är det ganska vanligt att det även väcks ett civilrättsligt skadeståndskrav”, säger Sandgaard hos DR.

”Naturligtvis måste man ta det på allvar, och mina advokater kommer att lämna ett svar”, tillägger han

Det civilrättsliga kravet är inte Thomas Sandgaards största bekymmer. Han står även anklagad för bedrägeri i miljardklassen vid en domstol i Rhode Island, och riskerar ett långt fängelsestraff om han fälls.

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”Jag har ett starkt case”

”Jag kommer inte att gå med på någon förlikning; min inställning är att saken måste prövas fullt ut i rättssystemet. Jag anser att jag har ett starkt case”, säger Sandgaard hos DR och nekar till alla anklagelser.

Affärsmannen räknar med att det kommer att dröja flera år innan brottsmål är slutgiltigt avgjort.

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Thomas Dangaard blev mer allmänt känd 2020 när han köpte brittiska fotbollsklubben Charlton Athletic, en klubb han ägde i tre år.

Efter att han sålt den började utförsbacken. I december2024 där Tricare, den amerikanska statens sjukförsäkringsprogram för militär personal, in sitt stöd till Zynex vilket fick aktiekursen att rasa.

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Wrexham tar emot Charlton i League One. Thomas Sandgaard ägde tidigare Charlton och Zynex men har fått gå från fotboll till hot om fängelse. (Foto: Jon Super /AP-TT)

Tomt i kassan – då kom FBI

Till slut var bolagskassan nästan tom, och i slutet av 2025 ansökte företaget om konkursskydd vid en amerikansk domstol. I januari i år greps Sandgaard och hans närmaste man av FBI-agenter.

”Plötsligt var mitt hus omringat av beväpnade FBI-agenter. Jag tror att de var 21 stycken, med vapen och all möjlig utrustning. Det var väldigt dramatiskt. Naturligtvis gav jag upp omedelbart”, berättar Thomas Sandgaard, hos DR.

Bolaget, Zynez, är fortfarande aktivt efter att ha fått en räddningsplan godkänd i domstol i mars.

De tidigare aktieägarna förlorade, naturligtvis, alla aktier i konkursen och hela ledningsgruppen är lika självklart utbytt. Som en del i uppgörelsen ska Zynex betala böter på 5-12,5 miljoner dollar, det exakta beloppet avhängigt dess framtida intäkter.

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